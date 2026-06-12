ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Δωρεάν διάθεση 287.605 μετοχών σε 22 στελέχη της εταιρείας

Η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει την ολοκλήρωση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, το οποίο απευθύνεται σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές και άλλους ανώτατους ή ανώτερους διοικητικούς υπαλλήλους και εργαζόμενους της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών. Στις 11.06.2026, διατέθηκαν συνολικά 287.605 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας δωρεάν, μέσω εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων, σε είκοσι δύο (22) στελέχη που πληρούσαν τα κριτήρια του άρθρου 32 του ν.4308/2014 («Δικαιούχοι»), ως αποτέλεσμα της επίτευξης στόχων για την εταιρική χρήση του 2025.

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Η συνολική αξία των μετοχών ανήλθε σε €1.357.495,60, με βάση την τιμή κλεισίματος των €4,72 της μετοχής της Εταιρείας την 11.06.2026.

Από τους είκοσι δύο (22) Δικαιούχους, οι πέντε (5) που εμπίπτουν στο άρθρο 19 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, απέκτησαν συνολικά 119.577 μετοχές (από το σύνολο των 287.605 μετοχών), όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο είχε εγκριθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 23.05.2024.

Οι μετοχές που διατέθηκαν στους Δικαιούχους υπόκεινται σε υποχρέωση διακράτησης για τρία (3) χρόνια από την 01.01.2026, μέχρι τις 31.12.2028.

Μετά την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατείχε συνολικά 565.430 ίδιες μετοχές την 11.06.2026, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,1507% του συνολικού αριθμού μετοχών της.