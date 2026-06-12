Ελλείμματα, πλεονάσματα και ο φόβος μιας άτακτης διόρθωσης

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήσει τους ομολόγους του στη σύνοδο των G7, στο Εβιάν των γαλλικών Άλπεων στα μέσα Ιουνίου, ένα από τα αγαπημένα του θέματα θα βρεθεί και πάλι στο τραπέζι: το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η γαλλική προεδρία, ωστόσο, επιδιώκει να δώσει ευρύτερο πλαίσιο στη συζήτηση, μιλώντας για «παγκόσμιες ανισορροπίες»: για το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ —μέγεθος ευρύτερο από το εμπορικό ισοζύγιο, που περιλαμβάνει αγαθά, υπηρεσίες και εισοδήματα από επενδύσεις— και για τα αντίστοιχα πλεονάσματα της Κίνας και, σε μικρότερο βαθμό, της ΕΕ και της Ιαπωνίας.

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Τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα είναι, βεβαίως, κάτι συνηθισμένο· το έλλειμμα της μιας χώρας αποτελεί πλεόνασμα μιας άλλης. Το πρόβλημα, όπως έχει σημειώσει η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ξεκινά όταν οι ανισορροπίες γίνονται υπερβολικές. Και αυτό ακριβώς δείχνουν να γίνονται σήμερα.

Πότε μια ανισορροπία γίνεται «υπερβολική»

Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΔΝΤ, το άθροισμα ελλειμμάτων και πλεονασμάτων παγκοσμίως έφτασε πέρυσι στο 3,7% του παγκόσμιου ΑΕΠ, αφού επί χρόνια υποχωρούσε σταθερά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, το μέγεθος αυτό κυμαινόταν μεταξύ 1% και 3%.

Η ανησυχία δεν είναι θεωρητική. Τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών έπαιξαν ρόλο σε διαδοχικές κρίσεις: στη Λατινική Αμερική στις αρχές της δεκαετίας του 1980, στην ανατολική και νοτιοανατολική Ασία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, στις ΗΠΑ το 2007–2009 και στην ευρωζώνη από το 2009 και έπειτα. Καθώς ένα έλλειμμα χρηματοδοτείται υποχρεωτικά από εισροή κεφαλαίων —δανεισμό ή πώληση μετοχών και ομολόγων— η διεύρυνσή του μπορεί να προμηνύει φούσκα χρέους ή επενδύσεων που τρέφεται από ξένα κεφάλαια. Η φούσκα ακινήτων στις ΗΠΑ, άλλωστε, χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από ξένα κεφάλαια που κατέληγαν, έμμεσα, σε τιτλοποιημένα στεγαστικά δάνεια.

Οι σημερινές ανισορροπίες, πάντως, έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Αν και τα ετήσια ελλείμματα είναι μικρότερα από ό,τι πριν από δεκαπέντε χρόνια, είναι πιο επίμονα και πιο βαθιά ριζωμένα στη συμπεριφορά των οικονομιών.

Ένα έλλειμμα 1,1 τρισ. δολαρίων

Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ, ύψους 1,1 τρισ. δολαρίων, είναι μακράν η μεγαλύτερη μεμονωμένη ανισορροπία. Για τον Τραμπ, η αιτία βρίσκεται στις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές τρίτων χωρών — και η λύση στους δασμούς.

Το ΔΝΤ, ωστόσο, σε μελέτη επιτελείου του νωρίτερα φέτος, αντιμετωπίζει τους δασμούς ως «μικροοικονομική» βιομηχανική πολιτική, της οποίας η επίδραση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι περιορισμένη, καθώς αντισταθμίζεται από μεταβολές στις επενδύσεις, την κατανάλωση, την αποταμίευση ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Πέρυσι οι δασμοί όντως περιόρισαν ορισμένες εισαγωγές· επειδή όμως η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης απορρόφησε τεράστιο όγκο εισαγόμενου τεχνολογικού εξοπλισμού, το έλλειμμα υποχώρησε μόνο οριακά.

Ο σημαντικότερος παράγοντας, σύμφωνα με το Ταμείο, είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ, που συντηρεί την υπερβολική δαπάνη και την ανεπαρκή αποταμίευση. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι ένα δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 2% του ΑΕΠ διευρύνει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών κατά περίπου 0,5% του ΑΕΠ.

Το πλεόνασμα που επιβάλλει τα ελλείμματα

Οι ΗΠΑ, πάντως, δεν ευθύνονται μόνες τους. Το έλλειμμά τους «επιτρέπεται» από τα πλεονάσματα άλλων: της Γερμανίας, που πάσχει από χρόνια υποεπένδυση, και κυρίως της Κίνας, που εμφανίζει το μεγαλύτερο πλεόνασμα στον κόσμο. Εξάγοντας τόσο πολύ, το Πεκίνο ουσιαστικά αναγκάζει τους εμπορικούς του εταίρους να καταγράφουν ελλείμματα.

Η Κίνα, όπως και ο Τραμπ, δίνει προτεραιότητα στη μεταποίηση. Σε αντίθεση όμως με τους δασμούς, η δική της βιομηχανική πολιτική όντως βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο, ακριβώς επειδή είναι μακροοικονομική και όχι μικροοικονομική, επισημαίνει το ΔΝΤ. Με παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος και ελέγχους κεφαλαίων κρατά φθηνό το νόμισμά της, ενώ μέσω της φορολογίας των νοικοκυριών και ενός ισχνού δικτύου κοινωνικής προστασίας ωθεί προς τα πάνω την αποταμίευση. Όλα αυτά ευνοούν τις εξαγωγές και συμπιέζουν την κατανάλωση και τις εισαγωγές.

Χωρίς συντονισμό, οι ανισορροπίες κινδυνεύουν να εκτονωθούν με άτακτο τρόπο. — Εμανουέλ Μακρόν

Τα νούμερα με μια ματιά 3,7% του παγκόσμιου ΑΕΠ — το άθροισμα ελλειμμάτων και πλεονασμάτων το 2025 (έναντι 1%–3% ως τις αρχές της δεκαετίας του 2000). 1,1 τρισ. $ — το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ· η μεγαλύτερη μεμονωμένη ανισορροπία στον κόσμο. 0,5% του ΑΕΠ — όσο διευρύνεται το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών για κάθε 2 μονάδες δημοσιονομικού ελλείμματος (εκτίμηση ΔΝΤ). ≥15% — η υποτίμηση του κινεζικού γουάν, κατά τον Τζόζεφ Γκάνιον (Peterson Institute). 736 δισ. $ — πωλήσεις αμερικανικών μετοχών σε ξένους επενδυτές το 2025· ιστορικό ρεκόρ.

Το προηγούμενο του 1985 — και τα διδάγματά του

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα ήθελε από την προεδρία του στους G7 να προκύψει κάποιας μορφής συντονισμένη λύση. Στα χαρτιά, η λύση μοιάζει προφανής: οι ΗΠΑ να περιορίσουν το δημοσιονομικό τους έλλειμμα και η Κίνα να μεταρρυθμίσει το χρηματοπιστωτικό και δημοσιονομικό της σύστημα.

Μια εναλλακτική θα μπορούσε να αντλήσει από το πρότυπο της Συμφωνίας Plaza του 1985, όταν οι τότε G5 συμφώνησαν να αφήσουν το δολάριο να υποτιμηθεί έντονα έναντι του γερμανικού μάρκου και του ιαπωνικού γεν — και οι ανισορροπίες περιορίστηκαν αισθητά τα επόμενα χρόνια. Σήμερα, με βάση πολλούς δείκτες, το δολάριο είναι υπερτιμημένο, ενώ το κινεζικό γουάν, σύμφωνα με τον Τζόζεφ Γκάνιον του Peterson Institute, είναι υποτιμημένο κατά τουλάχιστον 15%. Ο τερματισμός των «βαθιών νομισματικών υποτιμήσεων», υποστηρίζουν οι Μπραντ Σέτσερ και Σαχίν Βαλέ —πρώην οικονομικοί σύμβουλοι των κυβερνήσεων ΗΠΑ και Γαλλίας αντίστοιχα— είναι η μόνη αλλαγή πολιτικής που θα έφερνε άμεσα ισορροπία στο παγκόσμιο εμπόριο.

Θα χρειαστεί τελικά μια κρίση;

Καμία από αυτές τις λύσεις δεν φαίνεται προσεχής — και όχι μόνο επειδή η Κίνα δεν συμμετέχει στους G7 (έστειλε αξιωματούχο σε χωριστή σύνοδο που διοργάνωσε ο Μακρόν). Οι ΗΠΑ ρίχνουν την ευθύνη στους άλλους, η Κίνα δεν βλέπει λόγο να αλλάξει πολιτικές που θεωρεί επιτυχημένες, και το ΔΝΤ —ο μόνος θεσμός επιφορτισμένος με την «πειθαρχία» των ανισορροπιών— δεν διαθέτει εργαλεία επιβολής. Όπως παρατήρησε ο Άνταμ Πόζεν, πρόεδρος του Peterson Institute, η εποπτεία του Ταμείου έχει περιορισμένη επιρροή στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, που είναι ταυτόχρονα δύο πυρηνικές δυνάμεις και δύο από τους μεγαλύτερους μετόχους του ίδιου του ΔΝΤ.

Αν ο συντονισμός των κυβερνήσεων δεν αρκεί, μήπως τη διόρθωση θα την επιβάλει μια κρίση; Το ιστορικό προηγούμενο δεν είναι καθησυχαστικό. Οι κρίσεις της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας ξεκίνησαν από σταθερές ισοτιμίες που ενθάρρυναν τον διασυνοριακό τραπεζικό δανεισμό· οι επακόλουθες υποτιμήσεις νομισμάτων πυροδότησαν ευρύτερες τραπεζικές κρίσεις. Σήμερα, ωστόσο, οι ισοτιμίες ως επί το πλείστον κυμαίνονται ελεύθερα.

Σε πρόσφατη εργασία της, η οικονομολόγος του MIT Κρίστιν Φορμπς και συνεργάτες της επισημαίνουν ότι οι ΗΠΑ χρηματοδότησαν τελευταία μεγάλο μέρος του ελλείμματός τους πουλώντας μετοχές σε ξένους: 736 δισ. δολάρια πέρυσι, ιστορικό ρεκόρ. Η καλή είδηση, σημειώνει η Φορμπς, είναι ότι μια απότομη πτώση των μετοχών —λόγου χάρη από απογοήτευση για την τεχνητή νοημοσύνη— θα «έσβηνε» μέρος των οφειλών των ΗΠΑ προς το εξωτερικό και θα πίεζε προς τα κάτω το δολάριο, διορθώνοντας περαιτέρω τα ελλείμματα. Η κακή είδηση είναι ότι οι ζημίες των ξένων επενδυτών θα μπορούσαν να μεταδοθούν στις αγορές ομολόγων και συναλλάγματος.

Οι οικονομολόγοι θυμούνται με νοσταλγία τη Συμφωνία Plaza ως το αποκορύφωμα του διεθνούς οικονομικού συντονισμού. Αξίζει όμως να μην ξεχνά κανείς ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που γεννήθηκαν τότε συνέβαλαν στο κραχ του χρηματιστηρίου το 1987.