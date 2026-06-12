Ενέργεια: Η συμφωνία Atlantic SEE αποκτά ουσία

Η συνεργασία της κοινοπραξίας Atlantic SEE LNG, που αποτελείται από την Aktor (60%) και τη ΔΕΠΑ (40%), προχωρά στην ενεργοποίηση της, σε συνεργασία με τον αμερικανό παραγωγό φυσικού αερίου Venture Global, αφού εκδόθηκαν οι απαραίτητες εγγυητικές επιστολές που ήταν κρίσιμη προϋπόθεση για την επίτευξη της συμφωνίας.

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Η συμφωνία είχε ανακοινωθεί το περασμένο φθινόπωρο στην Αθήνα και περιλαμβάνει σύμβαση 20 χρόνων μεταξύ της Venture Global και της Atlantic SEE LNG Trade για την προμήθεια αμερικανικού LNG από το 2030 και μετά, με το θέμα της εγγυητικής να παραμένει η κύρια εκκρεμότητα.

Η έκδοση της εγγυητικής επιστολής ύψους 131 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Venture Global πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, με τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, σηματοδοτώντας την έναρξη της σύμβασης με την αμερικανική πλευρά, με όλες τις συνέπειες που αυτό επιφέρει.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει την προμήθεια ετήσιων ποσοτήτων 4 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) από το 2030, με μεγάλο μέρος αυτών να προορίζεται για γειτονικές χώρες της περιοχής, περιλαμβάνοντας 1 bcm για την Αλβανία και 0,5 bcm για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Είναι το πρώτο μακροχρόνιο συμβόλαιο μεταξύ ελληνικής εταιρείας και αμερικανικού εξαγωγέα, και έχει θεωρηθεί ως η αρχή ενός νέου κύκλου ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, καθώς αφορά εμπορικές συμφωνίες κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και τις αγορές των Δυτικών Βαλκανίων.

Αυτές οι εξελίξεις έρχονται ενόψει του επικείμενου crash test της 6ης Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δημοπρασία βάσει του νέου καθεστώτος που συμφωνήθηκε τον Μάρτιο, με μειωμένες ταρίφες κατά 50%.

Επιπλέον, από 1η Ιουλίου, η μεταφορική ικανότητα αερίου στο πρώτο τμήμα της διαδρομής, μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, θα αυξηθεί κατά 50%, από 2,4 δισ. κυβικά μέτρα (bcm)/έτος σε 3,1 bcm, καθώς ολοκληρώθηκαν τα απαραίτητα έργα υποδομής στο βουλγαρικό δίκτυο. Προγραμματίζεται μάλιστα νέα αναβάθμιση του συγκεκριμένου τμήματος στα 3,6 bcm ετησίως.

Βορειότερα, μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας, σχεδιάζεται ο διπλασιασμός της μεταφορικής ικανότητας στη διασύνδεση των δύο χωρών, από 5 στα 10 bcm ετησίως, ξεκινώντας από το έτος αερίου 2027/2028. Μέχρι τότε, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές με στόχο την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, ενώ την ίδια χρονιά προγραμματίζεται και η αύξηση της δυναμικότητας μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας.

Αυτό θα σημάνει την πρακτική διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου προς τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς στα τέλη του 2027 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και ο αγωγός φυσικού αερίου Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας.

Ο CEO της Aktor Αλέξανδρος Εξάρχου αναφέρεται στις συμφωνίες της Atlantic SEE LNG και στο γεγονός ότι η εταιρεία επιδιώκει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρουμανία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, αναδεικνύοντας παράλληλα και μια επιπλέον διάσταση.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ενεργειακών ροών και έχει αυξήσει τις τιμές spot, με αποτέλεσμα οι αμερικανικές εταιρείες να γίνονται πιο επιφυλακτικές όσον αφορά σε 20ετή συμβόλαια.

«Οι Αμερικανοί προμηθευτές είναι πλέον διστακτικοί να δεσμευτούν σε μια τιμή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση σε σχέση με πριν από έξι μήνες, όταν επιδίωκαν τέτοιες μακροχρόνιες συμφωνίες», τονίζει χαρακτηριστικά.