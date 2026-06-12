ΕΣΠΑ 2021 – 2027: Ευκαιρίες Ανάπτυξης και Στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διήμερη εκδήλωση στην Κατερίνη, στις 17 και 18 Ιουνίου 2026, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις κοινωνικές δράσεις

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Tον κύκλο των περιφερειακών εκδηλώσεων διαλόγου και ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών, συνεχίζει η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ με επόμενο σταθμό την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί διήμερη εκδήλωση στην Κατερίνη, στις 17 και 18 Ιουνίου 2026, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις κοινωνικές δράσεις, που υλοποιούνται και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 στην περιοχή τους.

Η διημερίδα αναδεικνύει τον ρόλο του ΕΣΠΑ στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της τοπικής οικονομίας και της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, μέσα από έργα και δράσεις, που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργούν νέες προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες. Η εκδήλωση περιλαμβάνει θεματικές συζητήσεις, ανταλλαγή εμπειριών και παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης προς τους δικαιούχους των έργων.

«Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο μέλλον της Πολιτικής Συνοχής και στη συμβολή των Περιφερειών στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034, καθώς και στη σημασία της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων για τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας των Περιφερειών και την επίτευξη του στόχου της περιφερειακής σύγκλισης» τονίζεται.

Κατά την πρώτη ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν θεματικά πάνελ με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB – Hellenic Development Bank), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεσμικών φορέων της περιοχής. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε εμπειρίες ωφελούμενων, σε ζητήματα εφαρμογής των προγραμμάτων και στα αποτελέσματα των δράσεων του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η δεύτερη ημέρα της διημερίδας είναι αφιερωμένη στην παροχή εξειδικευμένης επιτόπιας τεχνικής υποστήριξης από τη ΜΟΔ Α.Ε. προς δικαιούχους έργων και δράσεων του ΕΣΠΑ 2021–2027, με στόχο την ομαλή πρόοδο υλοποίησης των έργων και την ταχύτερη απορρόφηση των ενωσιακών πόρων, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική ανακοίνωση.

«Η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης και της βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, μέσα από ανοιχτό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και ουσιαστική στήριξη προς τους τοπικούς φορείς υλοποίησης των έργων» καταλήγει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ).