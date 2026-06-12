ΗΡΑΚΛΗΣ: Εναρκτήρια εκδήλωση για το «The ROOM» εστιάζει στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ παρουσίασε το «The ROOM – Where Real Conversations Happen», μια καινοτόμο πλατφόρμα διαλόγου που στοχεύει στην ανάδειξη σημαντικών θεμάτων της σύγχρονης κοινωνίας, ξεκινώντας από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση τύπου, η εκδήλωση φιλοξένησε εργαζόμενες του Ομίλου, καθώς και γυναίκες από διάφορους επαγγελματικούς τομείς, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να μοιραστούν εμπειρίες και να συζητήσουν ανοιχτά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους και την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Σε ένα φιλόξενο και διαδραστικό περιβάλλον, το «The ROOM» λειτούργησε ως χώρος αυθεντικής σύνδεσης, όπου οι προσωπικές εμπειρίες συνδυάστηκαν με τη συλλογική γνώση και ο διάλογος αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και προβληματισμού.

Από τις συζητήσεις αναδείχθηκαν ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη γυναίκα, όπως η επιδίωξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και οι προκλήσεις που συνοδεύουν την παρουσία και εξέλιξή της σε απαιτητικά και συχνά ανδροκρατούμενα εργασιακά περιβάλλοντα. Επιπλέον, τόνισαν τη σημασία μιας εταιρικής κουλτούρας που ενισχύει τη συμπερίληψη, τις ίσες ευκαιρίες, την εξέλιξη και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Παρεμβάσεις προσκεκλημένων

Η εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Στελλίνα Σιαράπη, και η συνιδρύτρια της Women Act, Μαίη Ζαννή.

Η κ. Σιαράπη μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες από την επαγγελματική της διαδρομή, επισημαίνοντας τη σημασία της επιμονής, της αυτοπεποίθησης και της διεκδίκησης ευκαιριών ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου. Παράλληλα, τόνισε την αξία της διαρκούς εκπαίδευσης και εξέλιξης, καθώς και την ανάγκη για αυθεντικότητα στον επαγγελματικό χώρο.

Επισήμανε ιδιαίτερα την ανάγκη ανάπτυξης αμοιβαίου σεβασμού, υποστήριξης και αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών, τονίζοντας ότι ένα πιο συμπεριληπτικό και ανθρώπινο μοντέλο ηγεσίας δεν μπορεί να διαμορφωθεί χωρίς ουσιαστική συνεργασία. Επιπλέον, αναφέρθηκε στο φαινόμενο της βίας σε όλες του τις μορφές, χαρακτηρίζοντάς το ως σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί ευαισθητοποίηση και συλλογική δράση.

Από την πλευρά της, η κ. Ζαννή ανέφερε την ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία της Women Act, καθώς και την εξέλιξη του δημόσιου διαλόγου γύρω από τα έμφυλα στερεότυπα, τη σημασία της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των γυναικών, το ρόλο της δικτύωσης και του mentoring, καθώς και τις δεξιότητες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της εργασίας.

«Κάθε φορά που γυναίκες μοιράζονται τις ιστορίες τους, χτίζουν ένα υποστηρικτικό δίκτυο που τις ενδυναμώνει και τις ενθαρρύνει να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Συγχαρητήρια στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ για αυτή την πρωτοβουλία, που είμαι σίγουρη ότι θα ακολουθήσουν και άλλες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Workshop για την ενδυνάμωση των γυναικών

Το διαδραστικό workshop «Own the Room, Own the Result» παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προσφέροντας στις συμμετέχουσες πρακτικά εργαλεία και τεχνικές για την ενίσχυση της αυθεντικής παρουσίας, της αυτοπεποίθησης και της αποτελεσματικής επικοινωνίας στον επαγγελματικό κόσμο.

Η δημοσιογράφος Μαρία Ακριβού ανέλαβε τη συντονισμό της ημερίδας, αξιοποιώντας την εμπειρία της σε ζητήματα ηγεσίας, επιχειρηματικότητας και γυναικείας ενδυνάμωσης.

Η Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, Εύη Ιωαννίδου, δήλωσε ότι το «The ROOM» δημιουργήθηκε για να προσφέρει έναν ασφαλή χώρο όπου οι γυναίκες μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά, να εμπνεύσουν η μία την άλλη και να αναζητήσουν νέες προοπτικές εξέλιξης.

Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί με μια σειρά νέων «ROOMS» που θα εστιάζουν σε διαφορετικά θέματα, αναδεικνύοντας σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας και ενισχύοντας τη δυναμική της συνεργασίας, της συμπερίληψης και της συλλογικής εξέλιξης.

Μέσω του «The ROOM – Where Real Conversations Happen», ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να αναπτύσσει πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμπερίληψη, τον ανοιχτό διάλογο και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται και να συμμετέχει ισότιμα στη διαμόρφωση του μέλλοντος.

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