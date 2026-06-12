Η-επιδημία-εξακολουθεί-να-εξαπλώνεται-στη-ΛΔ-Κονγκό,-προειδοποίησε-ο-ΠΟΥ

Η επιδημία του Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔ Κονγκό) εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος, με αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και εξάπλωση σε νέες γεωγραφικές ζώνες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της ΛΔ Κονγκό και αναδημοσιεύτηκαν από τον ΠΟΥ, συνολικά 676 επιβεβαιωμένα κρούσματα, εκ των οποίων 136 θάνατοι, είχαν καταγραφεί έως χθες, Πέμπτη, σε σχέση με το σπάνιο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού στο οποίο οφείλεται η επιδημία, κατά του οποίου δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε εγκεκριμένη θεραπεία μέχρι στιγμής.

Τα περισσότερα από τα κρούσματα αυτά έχουν καταγραφεί στην επαρχία Ιτούρι, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά κρούσματα έχουν πλέον καταγραφεί σε 34 υγειονομικές ζώνες που είναι μοιρασμένες ανάμεσα στο Ιτούρι, το Βόρειο Κίβου και το Νότιο Κίβου, πρόσθεσε ο ΠΟΥ.

There are many “blind spots” in the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo, a World Health Organization expert said on Friday, suggesting the spread of the deadly disease may be much wider than official estimates. https://t.co/8kY8qKP6Jc — Reuters Africa (@ReutersAfrica) June 12, 2026

«Σχεδόν κάθε μέρα, κρούσματα εντοπίζονται σε νέες υγειονομικές ζώνες, κάτι που αντικατοπτρίζει τόσο το πραγματικό μέγεθος της επιδημίας –πιθανόν μεγαλύτερο από αυτό που εντοπίζεται σήμερα –και τη μεγάλη κινητικότητα του πληθυσμού», προειδοποίησε σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Ολιβιέ λε Πολέν, επικεφαλής της μονάδας Επιδημιολογίας και Ανάλυσης για τις παρεμβάσεις του ΠΟΥ, μιλώντας από το Μπένι, στο Βόρειο Κίβου.

Στη ΛΔ Κονγκό, τα συστήματα υγείας έχουν αποδυναμωθεί και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ασφάλειας, πράγμα που καθιστά την ανταπόκριση στην επιδημία «ιδιαίτερα δύσκολη», σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η χώρα «διαθέτει ωστόσο γερή πείρα στη διαχείριση του Έμπολα, ιδίως στις ζώνες που πλήττονται σήμερα».

Ως εκ τούτου «η απάντηση πρέπει πρωτίστως να ενισχύει το ήδη υπάρχον και έμπειρο προσωπικό και δυνατότητες», σημείωσε ο Ολιβιέ λε Πολέν.

«Έχουμε ακόμη τυφλά σημεία σε ορισμένες ζώνες υψηλού κινδύνου. Το ακριβές μέγεθος της επιδημίας παραμένει αβέβαιο. Μια καλύτερη εικόνα θα εξασφαλιστεί όσο θα εξακολουθούν να ενισχύονται η επιτήρηση, η ιχνηλάτηση των επαφών και οι δυνατότητες διάγνωσης, ιδίως στο Βόρειο Κίβου», συνέχισε.

Όσον αφορά την ιχνηλάτηση των επαφών, «η κατάσταση βελτιώνεται (…) Φτάνουμε πλέον σε λίγο πάνω από το 70% των επαφών που έχουν ιχνηλατηθεί σωστά, πράγμα το οποίο αντιπροσωπεύει μια σαφή βελτίωση σε σχέση με την κατάσταση που υπήρχε πριν από μία ή δύο εβδομάδες», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του ΠΟΥ.

Εξάλλου ο οργανισμός υπενθύμισε σήμερα τα βασικά μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν: «εγγύηση των ασφαλών και αξιοπρεπών ταφών, μείωση του κινδύνου λοίμωξης στα ιδρύματα υγείας, εντοπισμός, απομόνωση και περίθαλψη άμεσα των ασθενών χάρη στην ενίσχυση της επιτήρησης και της ιχνηλάτησης των επαφών, και ενίσχυση της δέσμευσης της κοινότητας».

Χθες, η υπηρεσία υγείας της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC) είχε ανακοινώσει ότι στη γειτονική Ουγκάντα, όπου είχε επιβεβαιωθεί στις 15 Μαΐου η παρουσία Έμπολα στο έδαφός της, η επιδημία βρίσκεται εφεξής «υπό έλεγχο».