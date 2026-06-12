Η-Νανσά-ισχυροποιεί-τη-διεθνή-παρουσία-των-κινεζικών-αυτοκινήτων

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Έντονη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο Λιμάνι Αυτοκινήτων Νανσά (Nansha) της πόλης Γκουανγκζού στη νότια Κίνα, όπου εκατοντάδες οχήματα νέας ενέργειας κινεζικής παραγωγής φορτώνονται σε πλοία μεταφοράς οχημάτων (Ro-Ro) με προορισμό τη Νοτιοανατολική Ασία.

Η Γκουανγκζού, μία από τις τρεις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανικές βάσεις της Κίνας, διαθέτει πλέον ένα πλήρως ανεπτυγμένο βιομηχανικό οικοσύστημα, ενώ οι εξαγωγές αυτοκινήτων της ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η περιοχή Νανσά διαθέτει το μεγαλύτερο σύμπλεγμα τερματικών σταθμών μεταφοράς αυτοκινήτων τύπου Ro-Ro στη Νότια Κίνα, με συνολικό μήκος προβλήτας 1,8 χιλιομέτρων και χώρους στάθμευσης και αποθήκευσης οχημάτων που εκτείνονται σε περίπου 1,6 εκατομμύρια τ.μ.

Σήμερα, το λιμάνι εξυπηρετεί 12 διεθνείς θαλάσσιες γραμμές, οι οποίες συνδέουν περισσότερες από 20 χώρες και περιοχές, ενώ το εγχώριο δίκτυό του καλύπτει τα σημαντικότερα παράκτια λιμάνια της Κίνας.

Έως τις 18 Μαΐου, οι εξαγωγές αυτοκινήτων μέσω πλοίων ro-ro από το λιμάνι Νανσά ανήλθαν σε 176.000 οχήματα, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 19,7%. Από αυτά, τα οχήματα νέας ενέργειας αντιπροσώπευαν 87.000 μονάδες, καταγράφοντας εντυπωσιακή ετήσια αύξηση 81,2%.

Κατά την εκδήλωση για τον απόπλου των 2 εκατομμυρίων αυτοκινήτων προς εξαγωγή από τη Νανσά, οι εμπορικές αρχές της Γκουανγκζού ανακοίνωσαν ότι η πόλη έχει ήδη θεσπίσει μια σειρά πολιτικών ενίσχυσης των εξαγωγών αυτοκινήτων, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του κλάδου.

Στο επόμενο στάδιο, η Γκουανγκζού σχεδιάζει να αναπτύξει έναν διεθνούς κλάσης κόμβο υπηρεσιών διασυνοριακού εμπορίου για την αυτοκινητοβιομηχανία, προωθώντας τη διεθνή παρουσία όχι μόνο των κινεζικών αυτοκινήτων, αλλά και των εμπορικών σημάτων, των τεχνολογιών, των υπηρεσιών και των προτύπων της χώρας.

Παράλληλα, επιδιώκει την περαιτέρω εμβάθυνση της βιομηχανικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρύτερης Περιοχής του Κόλπου Γκουανγκντόνγκ–Χονγκ Κονγκ–Μακάο.

Βρισκόμενη στο γεωμετρικό κέντρο της Ευρύτερης Περιοχής του Κόλπου, η Νανσά αξιοποιεί τη στρατηγική συντονισμένης ανάπτυξης του δικτύου των πέντε λιμένων της περιοχής, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός βιομηχανικού συμπλέγματος αυτοκινητοβιομηχανίας αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων γιουάν.

Με τη συνεχή αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και του δικτύου δρομολογίων των δύο κύριων λιμενικών ζωνών της, το λιμάνι Νανσά έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες πύλες εξαγωγής κινεζικών αυτοκινήτων προς τις διεθνείς αγορές.

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών διαδικασιών αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτάχυνση των εξαγωγών αυτοκινήτων.

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της ταχέως αναπτυσσόμενης αυτοκινητοβιομηχανίας, η τελωνειακή αρχή της Νανσά προχώρησε σε σειρά μεταρρυθμίσεων, βελτιστοποιώντας το ολοκληρωμένο σύστημα εκτελωνισμού «μίας στάσης» και εισάγοντας ένα καινοτόμο μοντέλο που συνδυάζει την τελωνειακή αποθήκευση με την απευθείας θαλάσσια μεταφορά.

Παράλληλα, υιοθέτησε μέτρα διευκόλυνσης, όπως η 24ωρη κατόπιν ραντεβού διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών και η υποβολή δηλώσεων πριν από την άφιξη των φορτίων. Χάρη στις δράσεις αυτές, η συνολική αποδοτικότητα του εκτελωνισμού αυξήθηκε κατά 50%.

Παράλληλα, οι τελωνειακές αρχές συνέβαλαν στην ανάπτυξη νέων απευθείας υπερπόντιων ναυτιλιακών γραμμών από το λιμάνι Νανσά, ενώ προώθησαν και πολυτροπικές μεταφοράς, όπως οι συνδυασμένες θαλάσσιες και σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και η διακίνηση οχημάτων μέσω πλοίων τύπου Ro-Ro σε δευτερεύουσες διαδρομές μεταφόρτωσης.

Οι πρωτοβουλίες αυτές ενίσχυσαν τον συντονισμό μεταξύ πολλαπλών λιμένων και διευκόλυναν περαιτέρω τη διοχέτευση κινεζικών οχημάτων στο εξωτερικό.

Στέλεχος εταιρείας εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσίασε ότι η εταιρεία αναλαμβάνει τη διαχείριση των εξαγωγών για μεγάλες κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων, όπως οι BYD, Hongqi και Chang’an.

Κατά το πρώτο φετινό τρίμηνο, τα υβριδικά και τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα νέας ενέργειας αντιπροσώπευσαν σημαντικό μέρος των εξαγωγικών παραγγελιών, με κύριους προορισμούς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Οι εξαγωγές αυτοκινήτων μέσω του Λιμένα της Νανσά στη Γκουανγκζού καταγράφουν ταχεία ανάπτυξη. Φωτ. Λιού Γουέι

Πρόσφατα, η Νανσά φιλοξένησε σειρά τελετών υπογραφής συμφωνιών και πρωτοβουλιών συνεργασίας με θέμα τη διεθνή επέκταση της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι συμφωνίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, μεταξύ των οποίων η βιομηχανική συνεργασία μεταξύ Γκουανγκντόνγκ και Μακάο, οι διασυνοριακές υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης οχημάτων, καθώς και η ανάπτυξη διεθνών διαδρόμων για το οικοσύστημα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Εκπρόσωπος του Λιμένα της Γκουανγκζού τόνισε ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία με το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, ενώ παράλληλα θα εμβαθυνθεί ο συντονισμός με σημαντικούς διεθνείς λιμενικούς κόμβους.

Στο πλαίσιο αυτό, θα προωθηθεί η από κοινού διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος προτύπων για τις εξαγωγές αυτοκινήτων, η αναβάθμιση των παγκόσμιων διαδρόμων εφοδιαστικής και μεταφορών, καθώς και η παροχή λιμενικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών παγκόσμιας κλάσης.

Στόχος είναι η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και η περαιτέρω ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρύτερης Περιοχής του Κόλπου.