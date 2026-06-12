Η-Πολωνία-παρατείνει-τον-μειωμένο-ΦΠΑ-και-το-πλαφόν-στις-τιμές-των-καυσίμων-μέχρι-τα-τέλη-Ιουνίου

Η Πολωνία θα παρατείνει τη μείωση του ΦΠΑ και τη μέγιστη τιμολόγηση των καυσίμων, αλλά δεν θα παρατείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP την Παρασκευή, επικαλούμενο πηγή κοντά στο υπουργείο Οικονομικών.

Το δημοσίευμα ήρθε μετά από μια καταχώρηση στο νομοσχέδιο της πολωνικής κυβέρνησης που έδειξε ότι τα μέτρα που περιορίζουν τις τιμές των καυσίμων θα παραταθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

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Τον Μάρτιο η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο ΦΠΑ στα καύσιμα θα μειωθεί στο 8% από 23%, ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μειωθεί στο ελάχιστο της ΕΕ – 0,29 ζλότι (0,08 δολάρια) ανά λίτρο για τη βενζίνη και 0,28 ζλότι για το ντίζελ.

- Reuters