Η-Τράπεζα-της-Ιταλίας-υποβαθμίζει-τις-προοπτικές-ανάπτυξης-της-χώρας-για-το-2027

Η ιταλική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 0,6% φέτος και 0,4% το ‌2027, δήλωσε την Παρασκευή η κεντρική τράπεζα της χώρας, επιβεβαιώνοντας την προηγούμενη εκτίμησή της για το 2026, αλλά μειώνοντας τις προοπτικές του επόμενου έτους από μια πρόβλεψη 0,5% που είχε γίνει στις αρχές Απριλίου.

«Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επηρεαστεί από την ασθενέστερη εγχώρια ζήτηση, η οποία θα συγκρατηθεί από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και την ακόμη μεγαλύτερη γεωπολιτική αβεβαιότητα», δήλωσε η Τράπεζα της Ιταλίας, προβλέποντας αύξηση του πληθωρισμού φέτος σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμησή της.

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Οι προβλέψεις καταρτίστηκαν στο πλαίσιο μιας συντονισμένης άσκησης που εκπόνησαν οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης για να τροφοδοτήσουν τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ευρωζώνη που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο σε σχέση με τους προηγούμενους τρεις μήνες, ανέφερε η εθνική στατιστική υπηρεσία ISTAT τον περασμένο μήνα, αναθεωρώντας μια προηγούμενη εκτύπωση.

Η Τράπεζα της Ιταλίας δήλωσε ότι το τριμηνιαίο ΑΕΠ πιθανότατα θα παραμείνει στάσιμο για το υπόλοιπο του έτους, «πριν επιστρέψει σταδιακά στην ανάπτυξη στις αρχές του 2027».

Η ελαφρά προς τα κάτω αναθεώρηση της πρόβλεψής της για το 2027 οφείλεται «κυρίως στις επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών των βασικών προϊόντων στην κατανάλωση».

Η ιταλική κυβέρνηση προέβλεψε τον Απρίλιο ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,6% τόσο φέτος όσο και του χρόνου.

Αύξηση ΑΕΠ 2028

Η Τράπεζα της Ιταλίας προέβλεψε ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά 0,7% για το 2028, που θα είναι το έκτο συνεχόμενο έτος ανάπτυξης κάτω του 1% για την χρόνια υποτονική οικονομία της Ιταλίας.

Ο μέσος εναρμονισμένος με την ΕΕ πληθωρισμός τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) της Ιταλίας αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος στο 3,1%, σύμφωνα με την έκθεση, απότομα αυξημένος από το 2,6% που είχε προβλέψει τον Απρίλιο.

Ο πληθωρισμός του χρόνου θα επιβραδυνθεί στο 2,0%, σύμφωνα με την εκτίμηση της κεντρικής τράπεζας, από την προηγούμενη πρόβλεψη για 1,8%.

- Reuters