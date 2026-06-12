Η-bp-ξεκινά-τη-διαδικασία-πώλησης-μεριδίων-σε-δύο-έργα-στον-Κόλπο-του-Μεξικού

Η βρετανική πετρελαϊκή εταιρεία BP ξεκίνησε τη διαδικασία πώλησης μεριδίων σε δύο από τα έργα της στον Κόλπο του Μεξικού, δήλωσαν τέσσερα άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σε μια από τις πρώτες κινήσεις της νέας διευθύνουσας συμβούλου Μεγκ Ο’Νιλ.

Η BP, ένας από τους μεγαλύτερους φορείς εκμετάλλευσης στον Κόλπο του Μεξικού, εξετάζει την πώληση μειοψηφικών μεριδίων στα έργα Kaskida και Tiber για περισσότερο από ένα χρόνο, με το καθένα να εκτιμάται ότι αξίζει δισεκατομμύρια δολάρια για την εταιρεία, όπως έχει αναφέρει προηγουμένως το Reuters.

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Τα τέσσερα άτομα δεν έδωσαν στη δημοσιότητα το μέγεθος των μετοχών που η BP επιδιώκει να πουλήσει και μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ιδιωτικές συζητήσεις.

Η BP απέρριψε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου συχνά προσφέρουν μειοψηφικά μερίδια σε έργα υπό ανάπτυξη για να απελευθερώσουν κεφάλαια που επενδύονται σε αυτά.

Η BP αναθεώρησε τη στρατηγική της πέρυσι για να επικεντρωθεί ξανά στις επενδύσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, εγκαταλείποντας την επέκτασή της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετά από κριτική από επενδυτές και μια κακή απόδοση της μετοχής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο’Νιλ, ο οποίος κατάγεται από το Μπόλντερ του Κολοράντο και είναι η πρώτη εξωτερική πρόσληψη της εταιρείας εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ανέλαβε τον ρόλο τον Απρίλιο.

Οι προοπτικές των δύο έργων

Τα έργα Kaskida και Tiber θεωρούνται οι κορυφαίες προοπτικές της BP στον Κόλπο του Μεξικού, με το καθένα να αναμένεται να έχει παραγωγική ικανότητα 80.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Η Kaskida αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή το 2029 και η Tiber το 2030.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρεία εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τις ΗΠΑ για την τόνωση της ανάπτυξης. Στόχος της είναι να αυξήσει την παραγωγή της στις ΗΠΑ σε περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα έως το 2030, λίγο κάτω από το μισό του στόχου της για παραγωγή μεταξύ 2,3 εκατομμυρίων και 2,5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα παγκοσμίως σε αυτό το χρονικό πλαίσιο.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί πάνω από 40% μέχρι στιγμής φέτος, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν έχει διαταράξει την παγκόσμια προσφορά.

- Reuters