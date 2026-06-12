Ιράν:-Άμεση-αποδέσμευση-μέρους-των-παγωμένων-κεφαλαίων-μετά-την-υπογραφή-μνημονίου

Η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο επιμένει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει σε κρίσιμα ζητήματα όπως το πυρηνικό της πρόγραμμα και ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ.

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Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το ζήτημα της άρσης των αμερικανικών κυρώσεων δεν θα αποτελέσει μέρος του αρχικού μνημονίου, αλλά θα εξεταστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών που προβλέπεται για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μετά την υπογραφή του.

Το πρακτορείο αναφέρει ότι η συμφωνία δεν περιλαμβάνει δεσμεύσεις της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, ενώ ούτε η αμερικανική πλευρά αναλαμβάνει υποχρέωση για άμεση άρση των κυρώσεων.

Ωστόσο, σε περίπτωση υπογραφής του μνημονίου, μέρος των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό αναμένεται να αποδεσμευτεί άμεσα, ενώ τα υπόλοιπα θα απελευθερωθούν σταδιακά. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες φέρεται να αποδεσμεύτηκαν περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία μεταφέρθηκαν με πτήση από το Κατάρ στην Τεχεράνη, προκειμένου να «πειστεί» να ανακοινώσει κατάπαυση πυρός τη Δευτέρα.

«Δεν εγκαταλείπουμε τον εμπλουτισμό ουρανίου»

Η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα περιορίζει το δικαίωμά της στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Σύμφωνα με το IRNA, οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα θα ξεκινήσουν μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Το πρακτορείο υπογραμμίζει ότι το Ιράν θα διαπραγματευτεί αποκλειστικά το πυρηνικό ζήτημα και μόνο στο πλαίσιο των θεμελιωδών αρχών της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται, η Τεχεράνη θα επιμείνει στην αναγνώριση του δικαιώματός της να εμπλουτίζει ουράνιο, καθώς και στη διατήρηση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου υλικού, επιδιώκοντας την ενσωμάτωση των συγκεκριμένων όρων σε οποιαδήποτε τελική συμφωνία.

Δεν παραχωρείται ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

Παράλληλα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης διαψεύδουν πληροφορίες δυτικών μέσων ότι η Τεχεράνη εξετάζει την παραχώρηση ελέγχου των Στενών του Ορμούζ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την κρατική ιρανική ενημέρωση, το Ιράν δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας περάσματος όσο η σύγκρουση θεωρείται ενεργή.

«Σε αντίθεση με όσα μεταδίδουν δυτικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν δεν δεσμεύεται να εγκαταλείψει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. Το μόνο που προβλέπεται στο μνημόνιο είναι η επανέναρξη της ναυσιπλοΐας μετά το τέλος του πολέμου», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η ίδια πηγή σημειώνει ότι ο βασικός στόχος της συμφωνίας είναι ο τερματισμός των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα της περιοχής και η δημιουργία πλαισίου για περαιτέρω πολιτικές διαπραγματεύσεις.

Κρίσιμος ενεργειακός κόμβος

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διαδρόμους μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται σημαντικό ποσοστό του διεθνούς εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η προοπτική επαναλειτουργίας του περάσματος μετά από μήνες περιορισμών έχει ήδη επηρεάσει θετικά τις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν τις τελευταίες ημέρες καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, παραμένουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών, ιδιαίτερα όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το χρονοδιάγραμμα άρσης των αμερικανικών κυρώσεων, ζητήματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.