Κίνα:-Η-byd-ενισχύει-το-διαφοροποιημένο-παγκόσμιο-δίκτυό-της

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Η BYD καταρρίπτει ένα ακόμη ρεκόρ στον κλάδο, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που ξεπερνά το ορόσημο των 16 εκατομμυρίων οχημάτων νέας ενέργειας σε παραγωγή και πωλήσεις.

Χρειάστηκαν 15 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου της ηλεκτρικού μοντέλου μέχρι τη συμπλήρωση των 10 εκατομμυρίων μονάδων, ενώ η εκτόξευση από τα 10 στα 16 εκατομμύρια επιτεύχθηκε σε μόλις 17 μήνες.

Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση δεν είναι τυχαία, αλλά το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της μακροπρόθεσμης προσήλωσης της εταιρείας στην τεχνολογική καινοτομία, της σταθερής επένδυσης στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), της προσέλκυσης κορυφαίων ταλέντων και της στρατηγικής της καθετοποίησης σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Με σταθερή φιλοσοφία της το «Η τεχνολογία είναι η προτεραιότητα, η καινοτομία το θεμέλιο», η BYD αναδεικνύει διαχρονικά την Ε&Α στον κεντρικό κινητήριο μοχλό της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Κατά το έτος 2025, οι κεφαλαιακές δαπάνες της στην Ε&Α άγγιξαν τα 63,4 δισεκατομμύρια γιουάν (αύξηση 17% σε ετήσια βάση), γεγονός που ώθησε τις σωρευτικές επενδύσεις της εταιρείας πάνω από το εντυπωσιακό όριο των 250 δισεκατομμυρίων γιουάν. Αυτή η συνεχής χρηματοδότηση έχει δημιουργήσει μια πανίσχυρη δύναμη τεχνολογίας.

Η εταιρεία μετρά πλέον περισσότερες από 71.000 αιτήσεις για παγκόσμια διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εκ των οποίων έχουν εγκριθεί πάνω από 42.000.

Αντιμέτωπη με τις καίριες προκλήσεις του κλάδου, όπως οι βραδείς ρυθμοί φόρτισης, η μειωμένη απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες και η ασφάλεια των μπαταριών, η BYD συνεχίζει να πρωτοπορεί. Η δεύτερη γενιά της μπαταρίας Blade και η τεχνολογία ταχείας φόρτισης έχουν ήδη περάσει στη μαζική παραγωγή, επανακαθορίζοντας τα διεθνή πρότυπα φόρτισης.

Η εν λόγω τεχνολογία επιτρέπει την ταχεία φόρτιση 9 λεπτών σε κανονικές θερμοκρασίες και 12 λεπτών στους -30°C, επιλύοντας το πρόβλημα της χαμηλής αποδοτικότητας φόρτισης στο ψύχος.

Σήμερα, η BYD έχει εξασφαλίσει την πλήρη τεχνολογική της αυτονομία στους τομείς των μπαταριών κίνησης, της αρχιτεκτονικής οχημάτων και της έξυπνης οδήγησης, απαλλασσόμενη από τους περιορισμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας και θέτοντας νέα σημεία αναφοράς για ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι ταλαντούχοι αποτελούν το θεμέλιο της καινοτομίας. Η BYD έχει αναγάγει την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρική στρατηγική, διαθέτοντας πλέον περισσότερους από 120.000 ερευνητές. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει προσλάβει συνολικά πάνω από 50.000 αποφοίτους πανεπιστημίου. Μεταξύ αυτών, οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων αγγίζουν το 70%, ενώ το 80% των νεοπροσληφθέντων αφορά θέσεις Ε&Α.

Η διαρκής εισροή εξειδικευμένων ταλαντούχων υψηλής ακαδημαϊκής κατάρτισης θωρακίζει το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη και σταθερή της ανάπτυξη.

Υπό τη διπλή κινητήρια δύναμη της τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού, η BYD ξεπέρασε το παραδοσιακό μοντέλο της απλής κατασκευής οχημάτων, διαμορφώνοντας ένα διαφοροποιημένο βιομηχανικό προφίλ όπου συνυπάρχουν συνεργατικά τα οχήματα νέας ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας και οι μεταφορές.

Το 2025, οι παγκόσμιες παραδόσεις συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας της BYD ξεπέρασαν τις 60 GWh, ανεβάζοντας τον συνολικό όγκο των παραδόσεων σε πάνω από 135 GWh και εξυπηρετώντας περισσότερα από 650 μεγάλα έργα αποθήκευσης ενέργειας σε 110 χώρες και περιοχές.

Οι τεχνολογίες αιχμής μεταφράζονται σταθερά σε ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Το 2025, οι συνολικές πωλήσεις αυτοκινήτων της BYD ξεπέρασαν τα 4,6 εκατομμύρια οχήματα, με τις πωλήσεις στο εξωτερικό να αγγίζουν τις 105.000 μονάδες, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 145% σε ετήσια βάση και καλύπτοντας 119 χώρες και περιοχές.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει δημιουργήσει παραγωγικές βάσεις στο εξωτερικό, καλύπτοντας περιοχές όπως η Νοτιοανατολική Ασία, η Λατινική Αμερική και η Ευρώπη, επιταχύνοντας έτσι την αναβάθμιση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου.

Είναι ενδεικτικό ότι οι πωλήσεις των τριών premium brands του ομίλου – Yangwang, Fang Cheng Bao και Denza – πλησίασαν τις 400.000 μονάδες για το σύνολο του έτους.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η BYD πρόκειται να αυξήσει περαιτέρω τις επενδύσεις της στην Ε&Α, να βελτιώσει το παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής, πωλήσεων και εξυπηρέτησης, και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Η BYD επιδιώκει να στηρίξει τη μετάβαση της κινεζικής βιομηχανίας νέας ενέργειας προς τα ανώτερα επίπεδα της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πράσινη κινητικότητα και την ενεργειακή μετάβαση σε διεθνή κλίμακα.