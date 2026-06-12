Μάικ-Βιρτ:-Η-chevron-συνεχίζει-να-εξετάζει-νέες-ευκαιρίες-στη-Μέση-Ανατολή

Η Chevron συνεχίζει να εξετάζει νέες ευκαιρίες στη Μέση Ανατολή και ενδέχεται να έχει μεγαλύτερη έκθεση στην περιοχή στο μέλλον, δήλωσε την Παρασκευή ο Διευθύνων Σύμβουλος Μάικ Βιρτ.

Οι όροι επένδυσης στην περιοχή είναι καλύτεροι από ό,τι ήταν ιστορικά, δήλωσε ο Βιρτ, προσθέτοντας ότι η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει επί του παρόντος περίπου το 5% της παραγωγής της Chevron.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Οι χώρες εκεί ήταν πρόθυμες να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις που προσφέρουν αυτό που θεωρούμε ως μια δίκαιη ισορροπία αποδόσεων για τους επενδυτές. Έτσι, έχουμε κάνει κάποιες συμφωνίες εκεί τα τελευταία ένα ή δύο χρόνια και βρισκόμαστε σε συζητήσεις με άλλες», δήλωσε ο Βιρτ σε εκδήλωση στο Χιούστον.

- Reuters