Μανουσάκης: Σημαντική εξέλιξη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, χαρακτήρισε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ ως «σημαντική εξέλιξη» από το βήμα του 7ου ΟΤ FORUM. Όπως ανέφερε, τα κεφάλαια που θα προκύψουν θα επιτρέψουν την επιτάχυνση του προγράμματος διασυνδέσεων των μεγάλων εγχώριων νησιών στα Δωδεκάνησα και το βόρειο Αιγαίο, καθώς και της δεύτερης διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

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«Η συμμετοχή του Δημοσίου σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που ελέγχει θεωρείται ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης. Ιδιαίτερα όταν τα χρήματα προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς γνωρίζουμε ότι οι εταίροι μας έχουν θέσει αυστηρούς όρους απορρόφησης των κονδυλίων. Αυτό αποδεικνύει την εμπιστοσύνη τους στον ΑΔΜΗΕ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο του διαγωνισμού για τα καλώδια της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κορίνθου–Κω, με την ολοκλήρωση της φάσης υποβολής τεχνικών προσφορών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία αξιολόγησης έχει ήδη ξεκινήσει από την αρμόδια Επιτροπή του Διαχειριστή, ώστε να προχωρήσει το έργο που είναι προαπαιτούμενο για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το ηλεκτρικό σύστημα της ηπειρωτικής χώρας.

Για τον κρίσιμο ρόλο των δικτύων στην ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε., ο επικεφαλής του Διαχειριστή ανέφερε ότι αναμένεται νομοθέτηση του Grids Package μέχρι το τέλος του έτους, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 1 τρισ. ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας.

Όπως εξήγησε, οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν έχουν αναδείξει την ευαλωτότητα των δικτύων, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές «μας αναγκάζουν για πρώτη φορά να εξετάσουμε επενδύσεις ανθεκτικότητας για την προστασία των κρίσιμων υποδομών από πιθανές εξωτερικές απειλές». Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημείωσε, ιδρύθηκε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Υποδομών, για τον σχεδιασμό απαραίτητων επενδύσεων στην προστασία του ηλεκτρικού συστήματος.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην ανάγκη υποστήριξης από την Πολιτεία για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ηλεκτρικών δικτύων, η οποία συχνά αντιμετωπίζει δυσκολίες και αντιδράσεις από τις τοπικές κοινότητες. «Ζητάμε κοινωνική συναίνεση για την ανάπτυξη των δικτύων, ώστε να προχωρήσει η πράσινη μετάβαση και να διασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια», ανέφερε.

Αναφορικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ο κ. Μανουσάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί διεθνές success story όσον αφορά τη διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς οι εθνικοί στόχοι για το 2030 έχουν ήδη επιτευχθεί. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι ήρθε η ώρα ανάπτυξης της αποθήκευσης. «Καθώς έχουμε περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας που εξάγεται, θα μπορούσε να αποθηκεύεται, μειώνοντας την ανάγκη για ακριβότερη ενέργεια που χρησιμοποιείται τις νυχτερινές ώρες από ορυκτά καύσιμα».

Τόνισε ότι η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εργάζεται εντατικά για τη διαμόρφωση του πλαισίου που θα επιταχύνει την αποθήκευση, τομέας για τον οποίο εξέφρασε αισιοδοξία ότι «θα αποτελέσει το επόμενο success story».