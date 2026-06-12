Μπρατάκος:-Βασική-προϋπόθεση-για-ανάπτυξη-oι-ανταγωνιστικές-τιμές-στην-ενέργεια

«Πρέπει να περάσουμε από την οικονομία της κατανάλωσης στην οικονομία της προστιθέμενης αξίας» τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

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Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, αλλά και στην επιτακτική ανάγκη να περάσει το νέο παραγωγικό μοντέλο «από τη θεωρία στην πράξη», επικεντρώθηκε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, κατά την ομιλία του στο 7ο OT FORUM.

Στο πάνελ με θέμα «Παραγωγικό μοντέλο: Από τη θεωρία στην πράξη – Η ώρα της ευθύνης», συμμετείχαν ακόμη η Πρόεδρος του ΣΒΕ, κα Λουκία Σαράντη, και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΕΤΕ, κ. Αλέξανδρος Θάνος, ενώ τον συντονισμό είχαν οι δημοσιογράφοι Ελένη Στεργίου, Αλέξανδρος Κλώσσας και Γιάννης Αγουρίδης.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, αναλύοντας τις μεγάλες προκλήσεις της ελληνικής επιχειρηματικότητας, εστίασε στο ενεργειακό κόστος, τα δομικά εμπόδια του παραγωγικού μετασχηματισμού και την επόμενη ημέρα μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Απαντώντας στην πρώτη ερώτηση των δημοσιογράφων σχετικά με την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της στις επιχειρήσεις, ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε ότι οι γεωπολιτικές αναταράξεις των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει το ενεργειακό ως το πρώτο πρόβλημα της παγκόσμιας οικονομίας, με άμεσο αντίκτυπο σε όλη την παραγωγική διαδικασία.

«Για τις επιχειρήσεις, το υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργεί επί της ουσίας σαν ένας οριζόντιος φόρος. Τις στερεί από πολύτιμους πόρους που θα κατευθύνονταν στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ανθρώπων τους, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητά τους. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα της κυβέρνησης σε περιόδους υψηλής έντασης είναι σημαντικά, όμως ως ΕΒΕΑ ζητούμε μόνιμα μέτρα: ισχυρότερη και ταχύτερη δικτύωση, αποθήκευση ενέργειας, ενεργειακές κοινότητες και ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων. Σήμερα, οι ανταγωνιστικές τιμές στην ενέργεια αποτελούν ό,τι αποτελούσαν στο παρελθόν οι υποδομές, οι δρόμοι και τα λιμάνια. Είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας», τόνισε.

Στη συνέχεια της συζήτησης, ο κ. Μπρατάκος ξεκαθάρισε ότι η σημαντική οικονομική ανάκαμψη της χώρας, η μείωση της ανεργίας σχεδόν στο μισό σε σχέση με το 2019 και η αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών δεν είναι συγκυριακές, αλλά αποτέλεσμα μεθοδευμένης στρατηγικής και πολιτικής βούλησης, πάντα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας την οποία οι επιχειρηματίες τηρούν ευλαβικά. Ωστόσο, με βάση τις προβλέψεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης τα επόμενα έτη, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη δομικών αλλαγών.

«Η κατεύθυνση είναι μία: πρέπει να φύγουμε από την οικονομία της κατανάλωσης και να πάμε στην οικονομία της προστιθέμενης αξίας. Αυτό απαιτεί τη μεγέθυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από clusters, συγχωνεύσεις και εξαγορές, αλλά και τη στροφή σε κλάδους όπου η χώρα είναι ακόμα πίσω, όπως η βιομηχανία, η πρωτογενής παραγωγή και η αγροδιατροφή, ενσωματώνοντας σε αυτούς τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, το μεγάλο ζητούμενο σήμερα δεν είναι τόσο η περαιτέρω μείωση της ανεργίας, αλλά η εύρεση προσωπικού με εξειδικευμένες δεξιότητες. Οφείλουμε να επενδύσουμε ξανά σε επαγγελματικές σχολές και σχολές μαθητείας που θα βγάλουν τους τεχνίτες και τους μηχανικούς της πρώτης γραμμής. Ακόμα και στον τουρισμό, στόχος μας δεν πρέπει να είναι οι περισσότεροι τουρίστες, αλλά επισκέπτες που θα μένουν περισσότερο, θα ξοδεύουν περισσότερο και θα γνωρίσουν και την ηπειρωτική Ελλάδα», εξήγησε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο κ. Μπρατάκος επεσήμανε ότι το εργαλείο αυτό δεν είχε μόνιμο χαρακτήρα, αλλά στόχευε στη μόχλευση κεφαλαίων για τη θωράκιση των επιχειρήσεων.

«Το ότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης δε σημαίνει τίποτα, καθώς έχουν ήδη δημιουργηθεί οι βάσεις για μια δυνατή και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν πλέον διαθέσιμα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ, η χρηματαγορά, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η ΕΑΤΕ, τα private equity και venture capital funds. Από εδώ και πέρα, όμως, πρέπει να κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια. Η ελληνική επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά και σε συνεχή βάση σε πόρους τρίτων, είτε εθνικούς είτε ευρωπαϊκούς. Έχουν δημιουργηθεί οι βάσεις ώστε η επιχειρηματικότητα την επόμενη μέρα να είναι δυνατή και ανταγωνιστική και να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία», κατέληξε ο κ. Μπρατάκος.