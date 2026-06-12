Νέα διοικητικά πρόστιμα €296.000 για υπερβολικά κέρδη, παραπλανητικές προσφορές και απομιμητικά προϊόντα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους της, επιλαμβανόμενη ταυτόχρονα υποθέσεων αθέμιτης κερδοφορίας, παραπλανητικών εκπτώσεων και πώλησης απομιμητικών προϊόντων.

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Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, επιβλήθηκαν νέα διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 295.898 €.

Α. Πρόστιμα για υπέρβαση του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους

Η εταιρεία Flora Food Μονοπρόσωπη ΕΠΕ αντιμετώπισε διοικητικό πρόστιμο ύψους 78.958 € για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 6 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων βουτύρου.

Επιπλέον, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 24.257 € σε εταιρεία διανομής που δραστηριοποιείται στον τομέα των σοκολάτων, καθώς και πρόστιμο ύψους 16.433 € σε γαλακτοκομική επιχείρηση. Οι παραβάσεις αυτές αφορούν την περίοδο από 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Β. Έλεγχοι για παραπλανητικές εκπτώσεις και ανακοινώσεις μείωσης τιμών

Μετά από καταγγελίες καταναλωτών σχετικά με παράνομες εκπτώσεις σε καταστήματα, η Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς προχώρησε σε άμεσους ελέγχους σε 10 εμπορικές επιχειρήσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Από τους ελέγχους εντοπίστηκαν παραβάσεις των κανονισμών για την προστασία των καταναλωτών και των διατάξεων που αφορούν τις ανακοινώσεις μείωσης τιμών. Για αυτές τις παραβάσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 €.

Παράλληλα, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που καταγράφει στιγμιότυπα τιμών προϊόντων από ηλεκτρονικά καταστήματα, ελέγχθηκαν επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου για τις ανακοινώσεις εκπτώσεων. Σε 3 από αυτές τις επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 45.000 € για παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Γ. Κατάσχεση απομιμητικών προϊόντων στο κέντρο της Αθήνας

Με βάση πληροφορίες που αξιοποιήθηκαν, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε αποθήκη και κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, όπου εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 6.105 συσκευασίες, που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 89.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων. Μεταξύ των προϊόντων περιλαμβάνονταν και αξεσουάρ του FIFA World Cup 2026. Στην υπόθεση αυτή επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 81.250 €.

Η Αρχή εντείνει τους ελέγχους σε όλο το φάσμα της αγοράς, αξιοποιώντας καταγγελίες καταναλωτών, ανάλυση στοιχείων τιμών και στοχευμένες επιχειρησιακές παρεμβάσεις. Στόχος είναι η προστασία του καταναλωτή, η τήρηση της νομιμότητας και η διασφάλιση υγιών συνθηκών ανταγωνισμού.