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    Οι-πληρωμές-από-e-ΕΦΚΑ-και-ΔΥΠΑ-για-την-περίοδο-15-19-Ιουνίου
    Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 15-19 Ιουνίου

    Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 15-19 Ιουνίου

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Συνολικά 50.393.656,46 ευρώ θα καταβληθούν από 15 έως 19 Ιουνίου σε 48.150 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

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    Από τον e-ΕΦΚΑ:

    • Στις 15 Ιουνίου θα καταβληθούν 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
    • Από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

    Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
    • 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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