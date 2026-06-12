Ουκρανία:-Ζητά-$20-δισ.-στρατιωτικής-βοήθειας-από-τους-συμμάχους-για-να-διατηρήσει-το-μομέντουμ-με-τη-Ρωσία

Η Ουκρανία αναμένεται να ζητήσει επιπλέον 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική χρηματοδότηση από τους δυτικούς συμμάχους της κατά τη διάρκεια συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ευνοϊκή – για εκείνη – συγκυρία που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες στο πεδίο των επιχειρήσεων απέναντι στη Ρωσία.

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Σύμφωνα με ουκρανική πηγή που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης, το αίτημα θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Πέμπτη στη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, γνωστής και ως «Ομάδα Ράμσταϊν», στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 50 χώρες που συντονίζουν τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη προς το Κίεβο.

«Έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας έξι έως εννέα μηνών στο πεδίο της μάχης, το οποίο απαιτεί επείγουσα επιτάχυνση της χρηματοδότησης», ανέφερε η ίδια πηγή.

Επιβράδυνση της ρωσικής προέλασης

Οι ουκρανικές αρχές εκτιμούν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επιβραδύνει σημαντικά την προέλασή τους τους τελευταίους μήνες, με τις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν σχεδόν πλήρη στασιμότητα κατά τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έχουν διαδραματίσει τα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσης εμβέλειας, τα οποία έχουν προκαλέσει προβλήματα στις γραμμές ανεφοδιασμού και στην επιμελητεία των ρωσικών δυνάμεων.

Παράλληλα, οι επιθέσεις ουκρανικών drones μεγάλης εμβέλειας συνεχίζουν να πλήττουν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα, στη διάρκεια του Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να προελαύνουν καθημερινά στο μέτωπο, ενώ υποστήριξε ότι η ρωσική οικονομία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο, αν και παραδέχθηκε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις προκαλούν ζημιές.

Ζητούνται συνεισφορές έως και 6 δισ. δολαρίων

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Κίεβο θα ζητήσει από ορισμένους συμμάχους να συνεισφέρουν ποσά που κυμαίνονται από 2 έως 6 δισεκατομμύρια δολάρια ο καθένας, είτε με τη μορφή άμεσης βοήθειας είτε μέσω δανείων.

Στόχος είναι να συγκεντρωθεί συνολικά το ποσό των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο η ουκρανική κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητο για τη διατήρηση της πίεσης στις ρωσικές δυνάμεις και την αξιοποίηση των επιχειρησιακών πλεονεκτημάτων που, όπως υποστηρίζει, έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες.

Το σχετικό αίτημα είχε αποκαλυφθεί αρχικά από το Politico, ενώ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα της επερχόμενης συνάντησης των χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία.