Ο-Έλον-Μασκ-έγινε-ο-πρώτος-τρισεκατομμυριούχος-στον-κόσμο

Αν ο Μασκ ξόδευε 1 εκατ. δολάρια κάθε μέρα, θα χρειαζόταν ακόμα 2.740 χρόνια για να σπαταλήσει 1 τρισ. δολάρια.

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Τελευταία ενημέρωση 19:35

Η SpaceX έκανε το ντεμπούτο της στη Wall Street και ο Έλον Μασκ μπαίνει και επίσημα στα βιβλία της ιστορίας ως ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Κατέχοντας ήδη το στέμμα του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ο 55χρονος αριθμεί περιουσία περίπου 1,05 τρισ. δολαρίων μετά την ιστορική IPO της SpaceX, σύμφωνα με το -.

Η μετοχή της SpaceX ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση στα 150 δολάρια ανά μετοχή με αποτίμηση που ξεπερνά τα 2 ρισ. δολάρια έχοντας πουλήσει πουλώντας 555,6 εκατ. μετοχές προς 135 δολάρια η καθεμία. Ο Μασκ ελέγχει περίπου το 42% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ενώ η αξία του μεριδίου του Μασκ εκτιμάται πάνω από τα 766 δισ. δολάρια.

Η ανακήρυξη του Μασκ ως του πρώτου ανθρώπου στην ιστορία με περιουσία 1 τρισ. δολαρίων αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση σχετικά με την ανισότητα στον πλούτο και την αύξηση της εξουσίας των πλουσιότερων ιδρυτών εταιρειών τεχνολογίας στις ΗΠΑ. Εκτός από τη δημιουργία του πρώτου τρισεκατομμυριούχου στον κόσμο, η δημόσια εγγραφή της SpaceX δημιούργησε επίσης χιλιάδες νέους εκατομμυριούχους και αρκετούς νέους δισεκατομμυριούχους μεταξύ των υπαλλήλων και των στελεχών που κατέχουν μετοχές.

Το 1 τρισ. δολάρια είναι ένας αριθμός τόσο μεγάλος που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης κατανόησης. Αν ο Μασκ ξόδευε 1 εκατ. δολάρια κάθε μέρα, θα χρειαζόταν ακόμα 2.740 χρόνια για να σπαταλήσει 1 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το Oxfam.

Πλέον είναι πάνω από τρεις φορές πλουσιότερος από τον συνιδρυτή της Google, Λάρι Πέιτζ, ο οποίος είναι ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμφωνα με το -, με περιουσία 304 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, έχει στην κατοχή του μεγαλύτερο μερίδιο της οικονομίας των ΗΠΑ από τους μεγιστάνες του 19ου αιώνα που εγκαινίασαν τη βιομηχανική εποχή. Ως τρισεκατομμυριούχος, ο Μασκ είχε αξία περίπου 3% του ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Ο πρώτος Αμερικανός πολυεκατομμυριούχος Τζον Τζέικομπ Άστορ, είχε περιουσία μεταξύ 20 και 30 εκατ. δολαρίων, ή περίπου 1% του ΑΕΠ των ΗΠΑ, όταν πέθανε το 1848. Λίγες δεκαετίες αργότερα, ο μεγιστάνας του χάλυβα Άντριου Καρνέγκι συγκέντρωσε μια περιουσία περίπου 380 εκατ. δολαρίων, ποσό που ισοδυναμούσε με περίπου 0,5% του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά τον θάνατό του το 1919. Ο γίγαντας του πετρελαίου Τζον Ντ. Ροκφέλερ είχε περιουσία 1,5% του ΑΕΠ των ΗΠΑ όταν πέθανε το 1937 με πλούτο 1,4 δισ. δολαρίων.