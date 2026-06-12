Πακτωλό-δισεκ.-δολαρίων-από-Εμιράτα-προς-Ιράν-αποδεσμεύει-η-συμφωνία-με-τις-ΗΠΑ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια για το Ιράν, ανέφεραν τέσσερις πηγές, σε μια τακτική αλλαγή μετά από εβδομάδες ιρανικών επιθέσεων στο πλούσιο αραβικό κράτος του Κόλπου κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Η είδηση ​​της κίνησης, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, συμπίπτει με τα τελικά στάδια ευρύτερων διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, συνομιλίες που, σύμφωνα με διπλωμάτες, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από ιρανικά έσοδα από το πετρέλαιο που έχουν παγώσει σε ξένες τράπεζες βάσει των κυρώσεων των ΗΠΑ.

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Δύο περιφερειακές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι τα ΗΑΕ συμφώνησαν να εκταμιεύσουν συνολικά 10 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη παραδοθεί.

Δύο άλλες πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία ανέφεραν ότι το συνολικό ποσό που εμπλέκεται ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή είχε συμφωνηθεί με αντάλλαγμα την παύση των ιρανικών επιθέσεων στα ΗΑΕ. Μία από τις πηγές που γνωρίζουν τη συμφωνία ανέφερε επίσης ότι μια πρώτη δόση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων είχε ήδη διατεθεί.

Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει εάν τα κεφάλαια που προορίζονται για τις μεταφορές ανήκουν στα ΗΑΕ ή προέρχονται από ιρανικούς λογαριασμούς που έχουν δεσμευτεί εδώ και καιρό στο τραπεζικό σύστημα των ΗΑΕ ή αλλού.

Ωστόσο, ένας αξιωματούχος των ΗΑΕ, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη μεταφορά, δήλωσε ότι η χώρα προσπαθεί να μειώσει την ένταση και να προωθήσει την ειρήνη.

«Η εξωτερική πολιτική των ΗΑΕ καθοδηγείται από την προώθηση της αποκλιμάκωσης και τη μείωση των εντάσεων σε όλη την περιοχή, ενώ παράλληλα προωθεί τη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Τα ΗΑΕ υποστηρίζουν τις προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, για την προστασία των λαών της περιοχής από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης».

Στις 4 Μαΐου η τελευταία απευθείας επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό της κίνησης.

Στην Ουάσιγκτον, ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν θα διατεθούν κεφάλαια στο Ιράν για την υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ ή την παρακολούθηση συνάντησης, προσθέτοντας ότι η πιθανή συμφωνία είναι δομημένη έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Τεχεράνη εάν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τις ιρανικές αρχές σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό της κίνησης.

Η άλλη πηγή που γνωρίζει τη συμφωνία ανέφερε ότι σε αντάλλαγμα για την εκταμίευση, το Ιράν θα σταματούσε τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα ΗΑΕ και θα υπήρχε ανασυγκρότηση των διμερών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών και της οικονομικής συνεργασίας.

Η πηγή πρόσθεσε ότι το Ιράν είχε προσεγγίσει τουλάχιστον δύο άλλες αραβικές χώρες του Κόλπου για να συνάψουν μια παρόμοια συμφωνία.

Η τελευταία γνωστή άμεση επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ ήταν πριν από περισσότερο από ένα μήνα – μια επίθεση στις 4 Μαΐου στο λιμάνι Φουτζέιρα του κράτους του Κόλπου στον Κόλπο του Ομάν.

Η πρώτη πηγή που γνωρίζει τη συμφωνία ανέφερε ότι οι συνομιλίες είχαν ξεκινήσει πριν από αρκετές εβδομάδες, αλλά επιταχύνθηκαν όταν αξιωματούχοι των ισχυρών Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν επισκέφθηκαν το Άμπου Ντάμπι την περασμένη εβδομάδα για να συναντήσουν τον Σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχγιάν, σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των ΗΑΕ και αναπληρωτή κυβερνήτη του Άμπου Ντάμπι, και διέμειναν στον ξενώνα του.

Αυτό το ταξίδι ακολουθήθηκε από μια επίσκεψη αξιωματούχων των ΗΑΕ στην Τεχεράνη για να διαπραγματευτούν τις λεπτομέρειες του μηχανισμού.

Σημαντικά ιρανικά περιουσιακά στοιχεία στο Ντουμπάι

Η συμφωνία μεταξύ ΗΑΕ και Ιράν αναμένεται να ξεδιπλωθεί σε ένα περίπλοκο οικονομικό πλαίσιο που ενδεχομένως να αφορά το Ντουμπάι, τον κύριο εμπορικό κόμβο των ΗΑΕ και μία από τις πιο κρίσιμες οικονομικές γραμμές ζωής της Τεχεράνης.

Οι τράπεζες του Ντουμπάι κατέχουν εδώ και καιρό σημαντικές καταθέσεις που συνδέονται με το Ιράν, πολλές από τις οποίες τώρα έχουν ακινητοποιηθεί λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ που αστυνομεύουν το παγκόσμιο σύστημα εκκαθάρισης δολαρίων και εκθέτουν οποιαδήποτε ξένη τράπεζα που συναλλάσσεται με ιρανικές οντότητες που βρίσκονται στη μαύρη λίστα σε κίνδυνο αποκοπής από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό δίκτυο.

Στις 11 Απριλίου, μια ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να απελευθερώσουν τα ιρανικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται στο Κατάρ και σε άλλες ξένες τράπεζες, αν και ένας Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε γρήγορα τον ισχυρισμό.

Η πηγή, η οποία αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσε στο Reuters ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων «συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ», ένα βασικό ζήτημα στις συνομιλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό της σύγκρουσης.

- Reuters