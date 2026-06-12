Πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, λέει μέσο κοντά στη Χεζμπολάχ

Νέα στοιχεία για το περιεχόμενο της υπό διαμόρφωση συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν φέρνει στο φως η λιβανική εφημερίδα Al-Akhbar, η οποία πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο προβλέπει πλήρη παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τις περιοχές που ελέγχουν στον νότο της χώρας.

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Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι όροι της συμφωνίας, η οποία φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της, απαιτούν από το Ισραήλ να τερματίσει όλες τις αεροπορικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ σε ολόκληρη τη λιβανική επικράτεια.

Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάλειψη κάθε εδάφους που έχει καταληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο, καθώς και η εφαρμογή σχεδίου για την «ταχεία αποχώρηση» των στρατευμάτων του ισραηλινού στρατού.

Η Τεχεράνη επέμενε για τον Λίβανο

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η ιρανική πλευρά είχε θέσει εξαρχής ως βασική προϋπόθεση την ένταξη του μετώπου του Λιβάνου σε οποιαδήποτε συνολική συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Η θέση αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις στο Ισραήλ, το οποίο επιδίωκε να διαχωρίσει τις διαπραγματεύσεις για το Ιράν από τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, όταν υπήρχαν έντονες ενδείξεις πως μια αμερικανοϊρανική συμφωνία βρισκόταν κοντά, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο να αναγκαστούν να περιορίσουν τις επιχειρήσεις τους στον Λίβανο.

Οι εξελίξεις αυτές συμπίπτουν με τις συνεχιζόμενες επαφές μεταξύ ισραηλινών και λιβανικών αντιπροσωπειών στην Ουάσιγκτον, με αντικείμενο την αποκλιμάκωση της έντασης στα κοινά σύνορα.

Άρνηση χρήσης εναέριου χώρου

Την ίδια ώρα, νέο δημοσίευμα του ισραηλινού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan αναφέρει ότι μία χώρα της περιοχής του Κόλπου αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου της από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απόφαση αιφνιδίασε την ισραηλινή κυβέρνηση, καθώς η συγκεκριμένη χώρα είχε παράσχει αντίστοιχη διευκόλυνση σε προηγούμενες περιόδους έντασης.

Το δημοσίευμα δεν κατονομάζει τη χώρα, ωστόσο αναφέρει ότι στο Ισραήλ εκτιμούν πως η κίνηση είχε σαφές πολιτικό μήνυμα και αντανακλά μεταβολή στις περιφερειακές ισορροπίες εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης.