Πληθωρισμός: Επιβράδυνση στη Γερμανία – Σε υψηλό 2,5 ετών στη Γαλλία τον Μάιο

Σε αντίθετες κατευθύνσεις βαδίζει ο πληθωρισμός στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης τον Μάιο, με αποκλιμάκωση στη Γερμανία και επιτάχυνση στη Γαλλία.

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Σε αντίθετες κατευθύνσεις βαδίζει ο πληθωρισμός στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης τον Μάιο, με αποκλιμάκωση στη Γερμανία και επιτάχυνση στη Γαλλία. Ειδικότερα, στην ατμομηχανή της Ευρώπης ο εναρμονισμένος ΔΤΚ τον Μάιο διαμορφώθηκε στο 2,7% σε ετήσια βάση, από 2,9% τον Απρίλιο. Οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων επιτάχυναν 6,6% ετησίως, με την αύξηση να οφείλεται κυρίως στο ράλι του πετρελαίου μετά τη σύγκρουση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η ετήσια αύξηση των τιμών της ενέργειας ήταν χαμηλότερη από ό,τι τον Απρίλιο του 2026 (+10,1%). Η προσωρινή μείωση του ΕΦΚ στη βενζίνη και το ντίζελ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2026, ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στον βραδύτερο ρυθμό ανόδου των τιμών. Ενώ η τιμή των καυσίμων κίνησης τον Μάιο του 2026 έκανε άλμα 18% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, το ράλι δεν ήταν τόσο έντονο όσο τον Απρίλιο του 2026 (+26,2% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025).

Οι τιμές των τροφίμων ανέβηκαν 0,4% τον Μάιο του 2026 σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους με άλμα σε ψάρια – θαλασσινά (+3,7%) και για τη ζάχαρη, τη μαρμελάδα, το μέλι και άλλα είδη ζαχαροπλαστικής (+3,6%). Οι καταναλωτές έπρεπε επίσης να πληρώσουν περισσότερο από ένα χρόνο νωρίτερα για φρούτα (+3,2%) και για κρέας (+2,8%).

Αντίθετα, παρατηρήθηκαν μειώσεις τιμών για τα βρώσιμα λίπη και έλαια (-15,3%, συμπεριλαμβανομένου του βουτύρου: -29,1%· του ελαιολάδου: -6,5%). Επιπλέον, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καταγράφηκαν χαμηλότερες τιμές για τις πατάτες (-15,3%) και τα γαλακτοκομικά προϊόντα (-6,4%), ενώ τα αυγά ήταν σημαντικά ακριβότερα (+14,6%), σύμφωνα με την Destatis.

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία εκτινάχθηκε στο 2,8% ετήσια βάση τον Μάιο του 2026, από 2,2% τον Απρίλιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας INSEΕ, π-ου αποτελεί υψηλό άνω των δύο ετών (από Φεβρουάριο 2024). Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις τιμές της ενέργειας, οι οποίες έκαναν άλμα 16,6% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενες από την απότομη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου κατά 11,3%.

Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών επιταχύνθηκε επίσης, φτάνοντας στο 2,1% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, η αύξηση των τιμών των τροφίμων επιβραδύνθηκε ελαφρώς στο 1,1%, ενώ οι τιμές των μεταποιημένων προϊόντων παρέμειναν αμετάβλητες στο -0,6%. Οι τιμές του καπνού παρέμειναν σταθερές στο 3,2%. Ο δομικός πληθωρισμός ή «πυρήνας» που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές σε τρόφιμα και ενέργεια ανέβασε στροφές στο 1,5% τον Μάιο από 1,2% τον Απρίλιο.