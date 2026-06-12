Προβλήματα-σε-facebook,-messenger-και-instagram

Προς στιγμήν, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από τη Meta, ενώ είναι ασαφές αν τα προβλήματα καταγράφονται μόνο στην Ελλάδα ή παγκοσμίως.

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«Έπεσαν» το απόγευμα της Παρασκευής για τους χρήστες στην Ελλάδα οι εφαρμογές Facebook, Instagram και Messenger, όπως φαίνεται και στο downdetector.com.

Προς στιγμήν, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από τη Meta, ενώ είναι ασαφές αν τα προβλήματα καταγράφονται μόνο στην Ελλάδα ή παγκοσμίως.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα με αδυναμία σύνδεσης.

Η εικόνα που εμφανίζεται στους χρήστες που προσπαθούν να συνδεθούν στο Facebook είναι η παρακάτω: