Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, June 12
    Προβλήματα-σε-facebook,-messenger-και-instagram
    Προβλήματα σε Facebook, Messenger και Instagram

    Προβλήματα σε Facebook, Messenger και Instagram

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Προς στιγμήν, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από τη Meta, ενώ είναι ασαφές αν τα προβλήματα καταγράφονται μόνο στην Ελλάδα ή παγκοσμίως.

    Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης
    Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

    «Έπεσαν» το απόγευμα της Παρασκευής για τους χρήστες στην Ελλάδα οι εφαρμογές Facebook, Instagram και Messenger, όπως φαίνεται και στο downdetector.com.

    Προς στιγμήν, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση από τη Meta, ενώ είναι ασαφές αν τα προβλήματα καταγράφονται μόνο στην Ελλάδα ή παγκοσμίως.

    Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα με αδυναμία σύνδεσης.

    Η εικόνα που εμφανίζεται στους χρήστες που προσπαθούν να συνδεθούν στο Facebook είναι η παρακάτω:

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.