Προς-νέα-αύξηση-επιτοκίων-τον-Ιούλιο-η-ΕΚΤ;-Τι-σημαίνει-αυτό-για-τα-στεγαστικά-δάνεια

Πιθανότητα 60% σε μια νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Ιουλίου της ΕΚΤ, δίνουν παράγοντες της αγοράς, λίγες ώρες αφότου τα αύξησε για πρώτη φορά, μετά από τρία χρόνια.

«Οι αγορές θεωρούν ότι η χθεσινή ρητορική της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς. «Είναι ένας ακόμη λόγος για να μην αποδυναμωθεί το ευρώ και να έχουμε εισαγόμενο πληθωρισμό», προσθέτουν.

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Η Λαγκάρντ ξεκαθάρισε χθες ότι η κεντρική τράπεζα δεν ακολουθεί μια άκαμπτη πορεία επιτοκίων. «Οι αποφάσεις μας για τα επιτόκια βασίζονται στην αξιολόγησή μας για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους συναφείς κινδύνους. Βασίζονται στα τρέχοντα οικονομικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα, την εξέλιξη του υποκείμενου πληθωρισμού και την ισχύ της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ

«Πολλά μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παραδέχονται ότι δεν μπορούν να αποκλείσουν μια νέα αύξηση των επιτοκίων, και πάλι κατά 25 μονάδες βάσης, στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ στις 23 Ιουλίου», τονίζουν οι ίδιες πηγές στη Ναυτεμπορική. Προεξοφλούν μάλιστα ότι «αν αυτό δεν συμβεί τότε, οι αγορές αναμένουν ότι θα συμβεί τον Σεπτέμβριο, όταν η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει την επόμενη μακροοικονομική της πρόβλεψη»

Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στο Στενό του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι επίκειται συμφωνία με το Ιράν.

Σύμφωνα με το - , εάν η κατάσταση βελτιωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, η ΕΚΤ θα μπορούσε να περιμένει λίγο περισσότερο για να αξιολογήσει περαιτέρω την κατάσταση και να λάβει μια πιο τεκμηριωμένη απόφαση στο μέλλον.

Πέρα από την επόμενη ανοδική κίνηση των επιτοκίων, οι επενδυτές προεξοφλούν το ενδεχόμενο η ΕΚΤ να αυξήσει ξανά το κόστος του χρήματος, πιθανώς τον Οκτώβριο .

«Αν όχι τον Οκτώβριο, θα γίνει τον Δεκέμβριο και έτσι το επιτόκιο καταθέσεων θα διαμορφωθεί στο 2,75% στο τέλος του έτους», αναφέρουν Ευρωπαίοι αναλυτές.

Αύξηση επιτοκίων ζητά και το ΔΝΤ

Από την πλευρά τους, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποδηλώνει ότι «τα επιτόκια θα πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται για να διατηρηθεί υπό έλεγχο το πληθωριστικό σοκ », σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε μετά τη χθεσινή συνεδρίαση.

«Εάν τα μακροοικονομικά δεδομένα είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΚΤ, θα χρειαστεί μια κάπως πιο περιοριστική πολιτική από αυτήν που υποτίθεται στο βασικό σενάριο της κεντρική τράπεζας για να διατηρηθούν οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό σταθερές», εκτιμά το ΔΝΤ.

Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν επίσης από το πώς θα συμπεριφερθούν η ανάπτυξη και η οικονομική δραστηριότητα τους επόμενους μήνες: «Εάν η αύξηση των πληθωριστικών προσδοκιών συνοδευτεί από σημαντική επιδείνωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών και χαμηλότερη ζήτηση, η χαμηλότερη παραγωγή θα περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις και την ανάγκη για αυστηρότερη νομισματική πολιτική», εξηγούν οι ειδικοί του ΔΝΤ.

Επιπτώσεις στα νοικοκυριά.

Για τα νοικοκυριά στην ευρωζώνη, η προσαρμογή των επιτοκίων της ΕΚΤ έχει αντίκτυπο στον δανεισμό τους.

Η αύξηση των βασικών επιτοκίων αναπόφευκτα οδηγεί τις τράπεζες στην απαίτηση υψηλότερων επιτοκίων δανεισμού. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στα καταναλωτικά δάνεια και ιδιαίτερα στη χρηματοδότηση στεγαστικών δανείων.

Τα υπάρχοντα δάνεια με σταθερό επιτόκιο παραμένουν βέβαια ανεπηρέαστα από την τρέχουσα αύξηση των επιτοκίων.

Όποιοι λαμβάνουν όμως νέα δάνεια μετά την αύξηση του επιτοκίου ή χρειάζεται να ανανεώσουν μια σύμβαση σταθερού επιτοκίου που λήγει, θα αντιμετωπίσουν σημαντικά υψηλότερες μηνιαίες δόσεις .

Τα δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο συνήθως προσαρμόζονται αμέσως στο μεταβαλλόμενο επίπεδο , γεγονός που οδηγεί άμεσα σε υψηλότερες επιβαρύνσεις για τον δανειολήπτη.

Σε ό,τι αφορά βέβαια τις καταθέσεις, όταν η ΕΚΤ αυξάνει τα επιτόκια, αυξάνεται κατά τι και το επιτόκιο καταθέσεων στις εμπορικές τράπεζες , γεγονός που δίνει μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία και ισχυρότερο κίνητρο για την προσέλκυση πελατών.

«Εάν ο ρυθμός πληθωρισμού είναι υψηλότερος από το επιτόκιο ταμιευτηρίου, οι αποταμιεύσεις συνεχίζουν να χάνουν πραγματική αγοραστική δύναμη», εξηγούν πάντως, παράγοντες της αγοράς.