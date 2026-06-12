Σημαντικά-κέρδη-στις-ευρωαγορές-εν-μέσω-αισιοδοξίας-για-επίτευξη-συμφωνίας-ΗΠΑ-Ιράν

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι ευρωαγορές την Παρασκευή (12/6), καθώς ενισχύεται η αισιοδοξία των επενδυτών για ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, οι αγορές συνεχίζουν να αποτιμούν τις τελευταίες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τη νομισματική πολιτική, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται και στα νεότερα οικονομικά στοιχεία από την Ευρώπη. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δείκτες πληθωρισμού σε Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία, καθώς και τα στοιχεία για το ΑΕΠ, το εμπορικό ισοζύγιο και τη βιομηχανική παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 1,32% στις 629,74 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να παρουσιάζουν επίσης σημαντικά κέρδη.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 1,94% στις 24,686.98 μονάδες, ενώ κέρδη καταγράφει και ο βρετανικός FTSE κατά 1,31% στις 10,439.12 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο CAC στη Γαλλία κερδίζει 2,09% στις 8,372.08 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX αυξάνεται κατά 2,46% στις 18,739.73 μονάδες, ενώ αντίστοιχη άνοδο καταγράφει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 2,10% στις 51,544.50 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι η ανοδική πορεία των ευρωπαϊκών δεικτών αποδίδεται κυρίως στις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην εκτίμηση ότι οι πρόσφατες κινήσεις της ΕΚΤ ενδέχεται να συμβάλουν στη σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος.

Ωστόσο, παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι επενδυτές εξακολουθούν να κινούνται με επιφυλακτικότητα, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να διαμορφώσουν τις επόμενες αποφάσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσο και της Τράπεζας της Αγγλίας, επηρεάζοντας καθοριστικά την πορεία των αγορών το προσεχές διάστημα.