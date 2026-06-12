Στουρνάρας:-«Δεν-είναι-καθαρή-η-απόφαση-του-Αρείου-Πάγου»,-για-τα-δάνεια-του-νόμου-Κατσέλη

Μιλώντας στο πλαίσιο του 7ου ΟΤ Forum, ανέφερε χαρακστηριστικά: «Δεν είναι καθαρή απόφαση. Τουλάχιστον επιδέχεται πολλών αναγνώσεων.

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Σαφείς αποστάσεις από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων που εμπίπτουν στο νόμο Κατσέλη εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας στο πλαίσιο του 7ου ΟΤ Forum, ανέφερε χαρακστηριστικά: «Δεν είναι καθαρή απόφαση. Τουλάχιστον επιδέχεται πολλών αναγνώσεων. Άρα, πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα, διότι αυτή τη στιγμή διαφορετικά το διαβάζουν οι μεν, διαφορετικά το διαβάζουν οι δε (σ.σ εννοώντας οι δανειολήπτες από τη μία πλευρά και τράπεζες με Servicers από την άλλη). Πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό».

Αναφερόμενος στο θέμα των φοροαπάλλαγών ο κ. Στουρνάρας πρότεινε την επανεξέταση του πλαισίου. «Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θέσει το θέμα των πολλών φοροαπαλλαγών. Επαναλαμβάνω, δεν λέμε εμείς να καταργήσουμε, εξάλλου δεν είναι δουλειά μας εμείς να προτείνουμε στην κυβέρνηση θέματα που αφορούν καθαρά ένα δικό της θέμα, όπως είναι η φορολογία, αλλά αυτό που λέμε όμως είναι, ας τις ξαναδεί. Είναι πολλές πια. Είναι χρήσιμες οι περισσότερες; Μήπως θα μπορούν να στοχευθούν καλύτερα;

Και βλέπω καθαρά ότι και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τελευταία θέτουν θέμα επανεξέτασης των πολλών φοροαπαλλαγών. Ίσως να κάνει καλό αυτό, δηλαδή να βρεθεί δημοσιονομικός χώρος για αυτούς που πραγματικά τον έχουν ανάγκη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τους έμμεσους φόρους υποστήριξε ότι όσο πατάσσεται η φοροδιαφυγή δημιουργούνται οι δυνατότητες για μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Για το ενδεχόμενο να υπάρξει δυσκολία σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις επόμενες εκλογές ο διοικητής της ΤτΕ ανέφερε ότι «αν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο θα βλάψει την οικονομία».

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