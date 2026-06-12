Τζον Πολ Ντετζόρια: Στα 35 του ζούσε σε αυτοκίνητο αλλά σήμερα είναι δισεκατομμυριούχος – Δεν έχει email και πιστεύει στην δύναμη της ευγένειας

Έχει ζήσει μια άκρως ενδιαφέρουσα ζωή. Έμεινε άστεγος και αναγκαζόταν να μένει στο αυτοκίνητό του αλλά κατάφερε να αλλάξει την τύχη του και να γίνει δισεκατομμυριούχος, παραμένοντας πάντα πιστός στη φιλοσοφία του για την κοινωνική ευθύνη.

Ο λόγος για τον 82χρονο σήμερα Τζον Πολ Ντετζόρια που στα 35 του χρόνια ξεκίνησε την εταιρεία κατασκευής προϊόντων περιποίησης μαλλιών και εργαλείων styling John Paul Mitchell Systems ενώ ζούσε στο αυτοκίνητό του στο Λος Άντζελες και πουλούσε σαμπουάν από πόρτα σε πόρτα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Τότε ο πληθωρισμός κάλπαζε, η ανεργία μάστιζε, τα δάνεια δίνονταν δύσκολα και ο κόσμος περίμενε στην ουρά για να αγοράσει βενζίνη, όπως θυμάται ο ίδιος.

Συνίδρυσε την John Paul Mitchell Systems με τον κομμωτή Πολ Μίτσελ και αρχικό κεφάλαιο μόλις 700 δολάρια. Τότε όλοι έλεγαν ότι δεν γίνεται να ξεκινήσει κανείς μια επιχείρηση χωρίς χρήματα. «Κι όμως, εγώ ξεκίνησα ουσιαστικά με το τίποτα και συνέχισα συνιδρύοντας δύο εταιρείες αξίας σήμερα δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένης της Patrón Tequila (ένα πολυτελές brand στον κλάδο των οινοπνευματωδών ποτών για την παραγωγή τεκίλας ). Τώρα είμαι και εγώ δισεκατομμυριούχος», αναφέρει.

Το 1989 απέκτησε μερίδιο μαζί με τον συνεργάτη του Μαρτίν Κρόουλι στην Patron και στη συνέχεια το πούλησαν στην Bacardi το 2018 σε μια συμφωνία 5,1 δισ. δολαρίων.

Πλέον εργάζεται σε αρκετές νέες επιχειρήσεις, δύο εκ των οποίων αφορούν εργαλεία λογισμικού (Vendidit και GlobalSKU), τα οποία βοηθούν επιχειρήσεις και ιδιώτες να χειρίζονται επιστροφές και να μεταπωλούν προϊόντα σε διαδικτυακές αγορές.

Παράλληλα, εκτός από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, υποστηρίζει μια σειρά φιλανθρωπικών οργανώσεων.

«Η επιτυχία που δεν μοιράζεται είναι αποτυχία»

Η πορεία του, οι επαγγελματικοί του σταθμοί και η φιλοσοφία του αποτέλεσαν τη βάση του βιβλίου του με τίτλο «Success Unshared Is Failure» (Η επιτυχία που δεν μοιράζεται είναι αποτυχία). Πρόκειται στην ουσία για την αυτοβιογραφία του, την οποία έγραψε μαζί με τον Μαρκ Βίκτορ Χάνσον, για να δείξει στον κόσμο τον τρόπο με οποίο μπορεί κάποιος να το εφαρμόσει και να βρει την ευτυχία στη ζωή.

«Ξεκίνησα την Paul Mitchell ενώ ζούσα στο αυτοκίνητό μου. Αυτό ήταν το σπίτι μου. Με 350 δολάρια! Ο συνέταιρός μου έριξε άλλα 350 δολάρια, και έτσι ξεκινήσαμε. Δεν είμαι πραγματικά επιτυχημένος αν δεν βοηθήσω και κάποιον στην πορεία. Και αυτός είναι ο λόγος που έγαψα το βιβλίο: Θέλω να βοηθάω και άλλους στην πορεία», δηλώνει.

Για τον ίδιο το μυστικό της επιτυχίας του είναι το να είσαι προετοιμασμένος για την αποτυχία και την απόρριψη. Το δεύτερο μυστικό είναι να μην ασχοληθείς με την αύξηση των πωλήσεων αλλά με την επανάληψη των παραγγελιών και το τρίτο να είσαι ευγενικός με όλους στην πορεία σου.

Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, αυτά που τον παρακινούν είναι η ειρήνη, η αγάπη και η ευτυχία. «Αυτός είναι ο σκοπός μου σε αυτόν τον πλανήτη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, έχω κατά νου ότι όταν είσαι ευγενικός με τους ανθρώπους, η καλοσύνη επιστρέφει αμέσως σε εσένα», λέει χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας την καθημερινή του ρουτίνα αναφέρει ότι έχει στάνταρ πρόγραμμα το πρωί (πρωινό ξύπνημα, ντουζ, επιστροφή για λίγο στο κρεβάτι για ένα είδος διαλογισμού, δύο λεπτά γυμναστικής, πρωινό, εργασία από το σπίτι).

Παράλληλα, αποκαλύπτει ότι δεν έχει δικό του -, ούτε ηλεκτρονικό υπολογιστή και επικοινωνεί μέσω τηλεφώνου ή χειρόγραφων σημειωμάτων.

Όσον αφορά τις διατροφικές του συνήθειες, συνήθως τρώει στο σπίτι, όπου ετοιμάζει το φαγητό ο ίδιος μάγειρας εδώ και 17 χρόνια, και ακολουθεί δίαιτα με βάση την ομάδα αίματός του. «Έχω διαπιστώσει ότι τα καταφέρνω καλύτερα όταν τρώω κρέας. Έχω προσπαθήσει να γίνω χορτοφάγος στο παρελθόν. Χρειάζομαι κρέας, αλλά όλα με μέτρο. Πάντα φεύγω από το τραπέζι λίγο πεινασμένος», λέει χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι τρώει βιολογικό κρέας και πίνει κόκκινο κρασί περίπου τρεις φορές την εβδομάδα.

Και τι είναι αυτό που θα άλλαζε από το παρελθόν, όπως συχνά τον ρωτούν; «Η απάντησή μου είναι τίποτα. Δεν θα άλλαζα τίποτα, επειδή όλα όσα συνέβησαν στη ζωή μου με έφεραν εδώ που είμαι σήμερα», τονίζει.

Με πληροφορίες από Business Insider