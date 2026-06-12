Τράπεζα-της-Γαλλίας:-Η-άνοδος-των-τιμών-της-ενέργειας-περνά-στο-καλάθι-του-καταναλωτή

«Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχει αρχίσει να μετακυλίεται και στις άλλες τιμές στο καλάθι», δηλώνει ο Εμανουέλ Μουλέν, o νέος διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας.

Το ενεργειακό σοκ μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα είναι «επίμονο» ανεξάρτητα από την «βραχυπρόθεσμη γεωπολιτική εξέλιξη», εκτίμησε ο νέος διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας σε μήνυμα που δημοσίευσε την Παρασκευή στο Linkedin.

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Η Τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει την Τρίτη τις επικαιροποιημένες προβλέψεις της για την ανάπτυξη, οι οποίες αναμένεται να είναι χαμηλότερες σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη του 0,9% για το 2026, όπως διευκρίνισε ο πρώην γενικός γραμματέας του Ελιζέ.

«Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχει αρχίσει να μετακυλίεται στις άλλες τιμές του καλαθιού των καταναλωτών, ιδίως στις τιμές ορισμένων υπηρεσιών, ακόμη και αν δεν βλέπουμε ακόμα δευτερογενείς επιπτώσεις των μισθών», έγραψε ο Εμανουέλ Μουλέν.

Με πληροφορίες από Le Monde