Τράπεζες σε τροχιά ρεκόρ ανέβασαν το Χ.Α. σε νέα υψηλά — αλλά η άνοδος «ξεφούσκωσε» στο φινάλε

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.421,69 μονάδες με κέρδη 1,06%, με σφραγίδα του τραπεζικού κλάδου (+2,52%)· η κατοχύρωση κερδών στο τελευταίο μισάωρο περιόρισε τα οφέλη από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά.

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Με ανοδική διάθεση και έντονο τραπεζικό πρόσημο κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, σκαρφαλώνοντας σε νέα υψηλά έτους πριν χάσει μέρος της δυναμικής του στο φινάλε. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.421,69 μονάδες, με άνοδο 1,06% (+25,32 μονάδες), ωστόσο στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2.444,61 μονάδων τα κέρδη άγγιζαν το +2%, γεγονός που σημαίνει ότι η αγορά παρέδωσε σχεδόν τα μισά από αυτά μέχρι το χτύπημα του γκονγκ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ΧΑ Large Cap ενισχύθηκε κατά 0,97% στις 6.138,89 μονάδες, ενώ τον ρυθμό έδωσε ο τραπεζικός κλάδος: ο Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) σημείωσε άλμα 2,52% στις 2.746,86 μονάδες και ο δείκτης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών +2,50%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 261,28 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 195,67 εκατ. ευρώ αφορούσαν τα χαρτιά του FTSE Large Cap), σε επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα του τελευταίου διαστήματος, αλλά κάτω από τον φετινό μέσο όρο των ~343 εκατ. ευρώ.

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Μεταβ. % Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.421,69 +25,32 +1,06% FTSE/ΧΑ Large Cap 6.138,89 +59,15 +0,97% Δείκτης Τραπεζών (ΔΤΡ) 2.746,86 +67,48 +2,52% FTSE Χρημ. Υπηρεσιών 12.841,16 +313,69 +2,50%

Η εικόνα της συνεδρίασης

Η αγορά άνοιξε με ανοδικό χάσμα, ευθυγραμμισμένη με το θετικό διεθνές κλίμα, και έχτισε σταδιακά τα κέρδη της οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε επίπεδα που είχε να δει από τον Νοέμβριο του 2009. Η κυριαρχία των τραπεζικών τίτλων έδωσε βάθος στην άνοδο, με τον τραπεζικό δείκτη να ξεχωρίζει σαφώς (+2,52%) έναντι του Γενικού Δείκτη. Ωστόσο, καθώς ο δείκτης πλησίαζε τις 2.445 μονάδες, η κατοχύρωση κερδών ύστερα από ένα παρατεταμένο ανοδικό σερί έκανε αισθητή την παρουσία της: στο τελευταίο μισάωρο η εικόνα «ξεφούσκωσε» απότομα και το κλείσιμο πραγματοποιήθηκε κοντά στα χαμηλά της ημέρας. Πρόκειται για συμπεριφορά που, αν και δεν ανατρέπει την ανοδική τάση, υπενθυμίζει ότι μετά από ένα ταχύ ράλι οι βραχυπρόθεσμοι παίκτες σπεύδουν να ρευστοποιήσουν.

Πρωταγωνιστές και ουραγοί

Στο ταμπλό των υψηλών κεφαλαιοποιήσεων ξεχώρισε η ΤΙΤΑΝ με κέρδη 3,74% στα 52,70 ευρώ, ενώ ισχυρό πρόσημο κατέγραψαν οι ΔΑΑ (+2,95%), Aegean (+2,87%) και Optima Bank (+2,54%). Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των πρώτων υλών και της ενέργειας — με την ΕΛΧΑ να υποχωρεί 3,07%, τη Cenergy 1,99% και τα διυλιστήρια (Motor Oil -1,92%, HelleniQ -0,78%) να δέχονται το βάρος της υποχώρησης του πετρελαίου. Πιέσεις και στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (-2,37%) εν όψει της επικείμενης αύξησης κεφαλαίου.

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβ. (€) Μεταβ. % ΤΙΤΑΝ (TITC) 52,70 +1,90 +3,74% Eurobank (ΕΥΡΩΒ) 4,063 +0,124 +3,15% Alpha Bank (ΑΛΦΑ) 3,945 +0,12 +3,14% Πειραιώς (ΠΕΙΡ) 9,05 +0,27 +3,08% ΔΑΑ 10,48 +0,30 +2,95% Aegean (ΑΡΑΙΓ) 12,17 +0,34 +2,87% Optima Bank 10,50 +0,26 +2,54% Εθνική (ΕΤΕ) 14,92 +0,32 +2,19% ElvalHalcor (ΕΛΧΑ) 4,575 -0,145 -3,07% ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 4,12 -0,10 -2,37% Cenergy (CENER) 23,62 -0,48 -1,99% Motor Oil (ΜΟΗ) 39,88 -0,78 -1,92% Bylot (BYLOT) 1,164 -0,018 -1,52% Coca-Cola HBC (EEE) 52,20 -0,70 -1,32% ΟΛΠ 39,00 -0,50 -1,27% HelleniQ Energy (ΕΛΠΕ) 10,12 -0,08 -0,78%

Τράπεζες: το καύσιμο της ανόδου

Ο τραπεζικός κλάδος ήταν αναμφισβήτητα ο πρωταγωνιστής της συνεδρίασης. Η Eurobank ενισχύθηκε 3,15% (4,063 ευρώ), η Alpha Bank 3,14% (3,945 ευρώ), η Πειραιώς 3,08% (9,05 ευρώ) και η Εθνική 2,19% (14,92 ευρώ), με την Optima Bank να προστίθεται στο ανοδικό μπλοκ (+2,54%). Οι όγκοι ήταν αυξημένοι — ενδεικτικά πάνω από 8,8 εκατ. τεμάχια στη Eurobank και 6,5 εκατ. στην Alpha — επιβεβαιώνοντας ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον στον κλάδο παραμένει ενεργό. Η συνεχιζόμενη επαναξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών, που σύμφωνα με αναλυτές μπήκαν στο 2026 ισχυρότερες απ’ ό,τι περίμενε η αγορά, διατηρεί τον κλάδο στο επίκεντρο των θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Στο επίκεντρο: ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Metlen, Allwyn

Από τα μη τραπεζικά βαριά χαρτιά, η ΔΕΗ κέρδισε 1,07% στα 22,66 ευρώ με συναλλαγές άνω του 1,1 εκατ. τεμαχίων, συντηρώντας την αναβαθμισμένη μετά-ΑΜΚ αφήγησή της, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,32%, 44,68 ευρώ) παρέμεινε στις κορυφές, διατηρώντας τον τίτλο της κορυφαίας απόδοσης για το 2026 (~+76%). Πιο συγκρατημένη η εικόνα στη Metlen (+0,24%, 41,56 ευρώ): η μετοχή κινείται με επιφυλακτικότητα, καθώς το επενδυτικό κοινό συνεχίζει να σταθμίζει την προηγούμενη αναθεώρηση στόχων EBITDA, τις ζημίες στο σκέλος EPC και την καθυστέρηση της διπλής εισαγωγής.

Ήπια άνοδο 0,58% (13,93 ευρώ) κατέγραψε η Allwyn, η οποία μετά τη συγχώνευση με τον ΟΠΑΠ έχει μετατραπεί από αμυντικό τίτλο υψηλού μερίσματος σε μια ιστορία μοχλευμένης ανάπτυξης, διαπραγματευόμενη με discount έναντι των τιμών-στόχων των αναλυτών και με σωρευμένη υποαπόδοση -27% για το έτος. Στους ουραγούς των δεικτοβαρών, η Coca-Cola HBC (-1,32%) λειτούργησε ως αντίβαρο στην άνοδο.

Τεχνική εικόνα

Διαγραμματικά, ο Γενικός Δείκτης κατέκτησε «σε δεύτερο χρόνο» τα νέα υψηλά έτους με μια αποφασιστική κίνηση υψηλής έντασης, η οποία άφησε πίσω της ένα ανοδικό χάσμα διαφυγής (breakaway gap) μεταξύ 2.396 και 2.417 μονάδων. Η ζώνη αυτή αναβαθμίζεται πλέον σε κρίσιμο επίπεδο στήριξης: ιδανικά για τους αγοραστές, ο δείκτης δεν θα πρέπει να επιστρέψει κάτω από το κάτω όριο του κενού, ώστε να επικυρωθεί ο στηρικτικός ρόλος της περιοχής των 2.400 μονάδων.

Ανοδικά, η περιοχή των 2.450 – 2.460 μονάδων αποτελεί την πρώτη σημαντική αντίσταση και συμπίπτει με την προσέγγιση των ταλαντωτών σε υπεραγορασμένες ζώνες. Οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες ορμής (RSI, στοχαστικός) κινούνται —σύμφωνα με εκτίμηση από το διάγραμμα, που χρήζει επίσημης επιβεβαίωσης— σε υπεραγορασμένο έδαφος, εικόνα που συνάδει με τα γρήγορα κέρδη από τις αρχές Μαΐου. Το κλείσιμο κοντά στα χαμηλά της ημέρας, ύστερα από επαφή με τις 2.444 μονάδες, ενισχύει το σενάριο μιας τοπικής, υγιούς διόρθωσης τις επόμενες ημέρες.

Το στοιχείο-κλειδί για τη μεσοπρόθεσμη εικόνα είναι η έκταση και η δομή μιας ενδεχόμενης υποχώρησης: όσο διατηρείται το ανοδικό κενό και η αγορά κινείται πάνω από τις 2.400 μονάδες, η τάση παραμένει ανοδική. Αντίθετα, ένα κλείσιμο κάτω από τις 2.396 μονάδες θα αποδυνάμωνε το βραχυπρόθεσμο momentum και θα έθετε επί τάπητος βαθύτερη διόρθωση. Οι αναφερόμενες ζώνες στήριξης/αντίστασης και οι ενδείξεις των ταλαντωτών αποτελούν εκτιμήσεις βάσει διαγράμματος.

Διεθνές φόντο

Το θετικό κλίμα στην Αθήνα πάτησε σε ένα ευνοϊκό διεθνές σκηνικό. Στη Wall Street, μία συνεδρίαση πριν το κλείσιμο της εβδομάδας, οι αμερικανικοί δείκτες κατευθύνονταν προς μια σταθεροποιητική εβδομάδα, έχοντας ανακτήσει πλήρως τις αρχικές απώλειες μιας έντονα νευρικής περιόδου. Η αντιστροφή του κλίματος τροφοδοτήθηκε από την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με τις αναφορές για ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης κατά του Ιράν και ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία να βελτιώνουν δραστικά τη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Καταλύτης ήταν και η πτώση του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα οκταμήνου, που ευνόησε τις προσδοκίες για χαμηλότερο λειτουργικό κόστος — αν και πίεσε τους πετρελαϊκούς τίτλους — μαζί με την υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων.

Στην Ευρώπη οι αγορές κινήθηκαν επίσης σε θετικό έδαφος, αντλώντας στήριξη από τη γεωπολιτική αποκλιμάκωση και την υποχώρηση των ενεργειακών τιμών. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού των επενδυτών είναι η συνεδρίαση της Fed την προσεχή Τετάρτη — η πρώτη υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στις 22 Μαΐου. Έπειτα από μια σειρά ισχυρότερων των εκτιμήσεων στοιχείων (πληθωρισμός Μαΐου στο 4,2% ετησίως, μη αγροτικές θέσεις εργασίας +172.000 έναντι εκτίμησης ~85.000, ανεργία σταθερά στο 4,3%), η αγορά δεν αναμένει μεταβολή επιτοκίων, αλλά εστιάζει στα μηνύματα της πρώτης συνέντευξης Τύπου του νέου προέδρου. Χαρακτηριστικά, οι επενδυτές προεξοφλούν πλέον αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, μια σαφώς πιο επιφυλακτική στάση σε σχέση με τις αρχές του έτους, που ανέμεναν μειώσεις 50 μονάδων βάσης. Παράλληλα, σημαντική ρευστότητα συγκεντρώνει η ιστορικών διαστάσεων εισαγωγή της Space-X στο Nasdaq.

Γνώμες ειδικών

Οι αναλυτές αποτυπώνουν ένα διπλό μήνυμα: ισχυρό momentum, αλλά αυξανόμενη ανάγκη επιλεκτικότητας. Από την πλευρά της Beta Χρηματιστηριακής, η αγορά εισέρχεται σε «υπερτιμημένες ζώνες» —φαινόμενο που είχε εμφανιστεί τελευταία φορά τον Φεβρουάριο— με τους ταλαντωτές σε υπεραγορασμένο έδαφος και πιθανή μια τοπικής φύσεως διόρθωση, χωρίς ωστόσο να ανατρέπεται η ανοδική δομή όσο κρατά η στήριξη των 2.400 μονάδων.

Η εικόνα συμπληρώνεται από τις θετικές αναφορές διεθνών οίκων. Η Bank of America έχει επισημάνει ότι το ενεργειακό σοκ υποχωρεί, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές για Ελλάδα και Ευρωζώνη, ενώ από εγχώριες χρηματιστηριακές υπογραμμίζεται ότι οι ελληνικές τράπεζες μπήκαν στο 2026 πιο θωρακισμένες απ’ ό,τι ανέμενε η αγορά — στοιχείο που εξηγεί τη συνεχιζόμενη ηγετική τους θέση στις ανοδικές συνεδριάσεις. Στις τιμές-στόχους των αναλυτών διατηρείται περιθώριο ανόδου για τον τραπεζικό κλάδο, παρά τη σημαντική επαναξιολόγηση των τελευταίων μηνών.

Ευρύτερα, η αγορά συντηρείται από τη διαρκή διάθεση ανάληψης ελληνικού ρίσκου — όπως φάνηκε στην επιτυχημένη έξοδο του Δημοσίου με δεκαετές ομόλογο και στις πρόσφατες εκδόσεις Lamda, Motor Oil και Optima Bank — ενώ ως μεσοπρόθεσμος καταλύτης παραμένει στο προσκήνιο η προσδοκώμενη αναβάθμιση της Ελλάδας σε ώριμη (developed) αγορά από τον MSCI. Βραχυπρόθεσμα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αύξηση κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (16–18 Ιουνίου), στο rebalancing των δεικτών της 19ης Ιουνίου — με τη CrediaBank βασικό ωφελημένο και αποχωρήσεις Ελλάκτωρ/Σαράντη — και στην επικείμενη δημόσια εγγραφή των Αττικών Πολυκαταστημάτων.

Το σχόλιο της Beta Χρηματιστηριακής (Μ. Χατζηδάκης)

«Ράλι, νέα υψηλά και στον ορίζοντα συμφωνία ειρήνευσης»

Και εγένετο… 2009 καθώς ο Γενικός Δείκτης πάτησε στα επίπεδα που διαπραγματεύονταν πριν από 17 χρόνια και συγκεκριμένα στις 25 Νοεμβρίου του 2009. Η προοπτική αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, μετά από μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και αντιφατικών εξελίξεων (και λόγων), λειτούργησε ως καταλύτης για την ενίσχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος και σε συνδυασμό με το θετικό διεθνές κλίμα, οδήγησε το Χρηματιστήριο Αθηνών σε νέα υψηλά έτους. Παράλληλα, η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών αναζωπύρωσε τις προσδοκίες για χαμηλότερο λειτουργικό και μεταφορικό κόστος για τις επιχειρήσεις, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο ενόψει της κορύφωσης της τουριστικής σεζόν. Την ίδια στιγμή, η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών σε πρόσφατες και σε παράλληλο χρόνο χρηματοδοτικές κινήσεις και εκδόσεις, όπως αυτές των Lamda Development, Motor Oil και Optima Bank, καθώς και η επιτυχής έξοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές με δεκαετές ομόλογο, επιβεβαιώνουν τη διατηρούμενη διάθεση ανάληψης ελληνικού ρίσκου. Παράλληλα, οι πρώτες ενδείξεις από τα επόμενα εγχειρήματα χρηματοδότησης, όπως η αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και η επικείμενη δημόσια εγγραφή των Αττικών Πολυκαταστημάτων, δείχνουν ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό, συντηρώντας το θετικό momentum της αγοράς.

Μία συνεδρίαση πριν την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής εβδομάδας, οι αμερικανικές μετοχές οδεύουν προς μια σταθεροποιητική εβδομάδα, έχοντας ανακτήσει πλήρως τις αρχικές τους απώλειες σε μια κατά τα άλλα έντονα νευρική σειρά συνεδριάσεων. Η αντιστροφή του κλίματος τροφοδοτήθηκε από τη σημαντική βελτίωση της επενδυτικής διάθεσης, μετά τη δήλωση του Προέδρου Τραμπ για την ακύρωση της προγραμματισμένης επίθεσης κατά του Ιράν, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αν και οι τεχνολογικές μετοχές πρωτοστάτησαν στην άνοδο, το ανοδικό ράλι είχε ευρεία βάση, υποστηριζόμενο από την πτώση των τιμών του πετρελαίου στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων οκτώ εβδομάδων και την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Στην διαμόρφωση των καθημερινών διακυμάνσεων έπαιξε ρόλο και η σημαντική συγκέντρωση ρευστότητας για την ιστορικών διαστάσεων εισαγωγή των μετοχών της Space-X στο Nasdaq.

Εκτός από την προσοχή της αγοράς στις μετοχές τεχνολογίας με επίκεντρο την Space-X το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στην συνεδρίαση της FED την προσεχή Τετάρτη. Η επερχόμενη συνεδρίαση θα είναι η πρώτη υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς, ο οποίος ανέλαβε επισήμως καθήκοντα στις 22 Μαΐου. Από τη συνεδρίαση του Απριλίου και μετά, τα οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ αποδείχθηκαν ισχυρότερα των εκτιμήσεων, οδηγώντας σε αναθεώρηση των προσδοκιών της αγοράς. Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Μάιο στο 4,2% σε ετήσια βάση, ενώ η έκθεση για την απασχόληση έδειξε αύξηση των μη αγροτικών θέσεων εργασίας κατά 172.000, έναντι εκτιμήσεων για περίπου 85.000, με το ποσοστό ανεργίας να παραμένει σταθερό στο 4,3%. Για την επόμενη εβδομάδα δεν αναμένεται μεταβολή των επιτοκίων ωστόσο το ενδιαφέρον των επενδυτών θα επικεντρωθεί στην πρώτη συνέντευξη Τύπου του νέου προέδρου και στα μηνύματα που θα εκπέμψει σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Η μεταστροφή των αγορών προς την προεξόφληση αύξησης επιτοκίων τον Δεκέμβριο αντανακλά μια σαφώς πιο επιφυλακτική στάση σε σύγκριση με τις αρχές του έτους, όταν οι επενδυτές ανέμεναν συνολικές μειώσεις επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης.

Διαγραμματικά, ο Γενικός Δείκτης κατέκτησε σε δεύτερο χρόνο τα νέα υψηλά έτους με μια αποφασιστική κίνηση υψηλής έντασης η οποία αποτυπώθηκε στο ανοδικό χάσμα διαφυγής μεταξύ 2.417 – 2.396 μονάδων. Η αγορά οδεύει προς υπερτιμημένες ζώνες τιμών, φαινόμενο που τελευταία φορά παρατηρήθηκε το Φεβρουάριο. Η εν λόγω ζώνη είναι το νέο επίπεδο στήριξης ενώ ανοδικά η περιοχή μεταξύ 2.450 – 2.460 συμπίπτει με την προσέγγιση των ταλαντωτών σε υπεραγορασμένες περιοχές. Τα γρήγορα κέρδη από τις αρχές Μαΐου και η βραχυπρόθεσμη υπεραγορασμένη εικόνα των ταλαντωτών ενδεχομένως να επιβραδύνουν την τάση στο εν λόγω επίπεδο δικαιολογώντας μιας τοπικής φύσεως διόρθωση κατά τις επόμενες ημέρες. Από την έκταση και την δομή της διόρθωσης θα εξαρτηθεί αν το κύμα ανόδου θα εξαντλήσει την μεσοπρόθεσμη δυναμική του. Ιδανικά για τους αγοραστές ο Γενικός Δείκτης δεν πρέπει να επιστρέψει χαμηλότερα από το κάτω όριο του ανοδικού κενού επιβεβαιώνοντας την ιδιότητα στήριξης που επί του παρόντος έχει η περιοχή των 2.400 μονάδων.

Πλούσιο το ημερολόγιο της ερχόμενης εβδομάδας καθώς εκτός από τις συνήθεις εταιρικές πράξεις θα τρέξει η Δημόσια Προσφορά μετοχών της ΑΔΜΗΕ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο διάστημα 16 με 18 Ιουνίου. Από το μέτωπο των μερισμάτων οι αποκοπές αφορούν τις Πλαστικά Θράκης (€0,1740) την Δευτέρα 15 Ιουνίου, Prodea (€1,506) την Τρίτη 16 Ιουνίου και Trade Estates (€0,065) την Πέμπτη 18/06. Οι εξαμηνιαίες αναθεωρήσεις των δεικτών STOXX και FTSE Russell την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να αυξήσουν τη συναλλακτική δραστηριότητα ενόψει του rebalancing της 19ης Ιουνίου, με τη CrediaBank να αναδεικνύεται σε βασικό ωφελημένο μέσω της ένταξής της σε σειρά διεθνών και εγχώριων δεικτών, συμπεριλαμβανομένου του FTSE/ΧΑ Large Cap. Αντίθετα, η Ελλάκτωρ και η Σαράντης αποχωρούν από βασικούς δείκτες, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε αναπροσαρμογές θέσεων από παθητικά κεφάλαια. Την Παρασκευή τέλος λήγουν οι σειρές παραγώγων για μετοχές, δείκτες και εμπορεύματα για το μήνα Ιούνιο.