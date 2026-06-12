Υπέρ-νέας-αύξησης-επιτοκίων-από-ΕΚΤ-το-ΔΝΤ

Το ΔΝΤ προβλέπει σωρευτική αύξηση 50 μονάδων βάσης των επιτοκίων της ΕΚΤ φέτος, με ισχυρότερη άνοδο των τιμών στην Ευρωζώνη το 2026 – στο 2,8%, από 2,4% τον Απρίλιο.

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Την εκτίμησή του πως η ΕΚΤ θα χρειαστεί να αυξήσει ξανά τα επιτόκια εξέφρασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λίγες ώρες αφότου αξιωματούχοι στη Φρανκφούρτη ανακοίνωσαν άνοδο 0,25% στο κόστος δανεισμού.

«Τα επιτόκια θα πρέπει να αυξηθούν για να περιοριστεί ο αντίκτυπος του σοκ στον πληθωρισμό», υπογράμμισαν στελέχη του ΔΝΤ σε ετήσιο report που συνοψίζει την αξιολόγηση των της Ευρωζώνη.

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Το ΔΝΤ προβλέπει σωρευτική αύξηση 50 μονάδων βάσης των επιτοκίων της ΕΚΤ φέτος, με ισχυρότερη άνοδο των τιμών στην Ευρωζώνη το 2026 – στο 2,8%, από 2,4% τον Απρίλιο.

«Εάν τα στοιχεία είναι σύμφωνα με το βασικό σενάριο, θα χρειαστεί πιο περιοριστική πολιτική στάση για να διατηρηθούν οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό σταθερές, να αποτραπεί ένα ενεργειακό σοκ, να μην υπάρξουν γενικευμένες αυξήσεις τιμών και να διασφαλιστεί έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2%», επεσήμανε.

Σύμφωνα με το -, το ΔΝΤ με έδρα την Ουάσινγκτον τόνισε ότι μια απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας και των προσδοκιών για τον πληθωρισμό πέρα ​​από την βασική πρόβλεψη μπορεί να οδηγήσει σε «ταχύτερη ή/και μεγαλύτερη σύσφιξη» ενώ υποβάθμισε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης για το 2026 στο 0,9% από 1,1%.

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«Εάν η αύξηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό συνδυαστεί με σημαντική επιδείνωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών και χαμηλότερη ζήτηση, ένα πιο αρνητικό κενό παραγωγής θα περιόριζε τις πιέσεις στον πληθωρισμό και θα ελάφρυνε τις ανάγκες σύσφιξης», έγραψε το προσωπικό του.