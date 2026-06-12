Χρηματιστήριο: Δρασκέλισε την αντίσταση των 2388 μονάδων – Ενεργοποιήθηκε «σχηματισμός» για 50 μονάδες υψηλότερα

Άνοδο κατά 0,98% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2396,37 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 236,4 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία με τη βοήθεια δεικτοβαρών τίτλων (Τιτάν, ΟΤΕ, Allwyn) και τραπεζών και διατήρησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Μάλιστα, στις δημοπρασίες καταγράφηκε το υψηλό ημέρας παρά το κλίμα συγκρούσεων στη Μ. Ανατολή και την υψηλή επίδοση του δείκτη τιμών χονδρικής στις ΗΠΑ για το Μάιο. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,742% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά μετά τις αποφάσεις της ΕΚΤ για αύξηση επιτοκίων. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,22%) κατέγραψε κέρδη με την Εθνική (+1,74%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Allwyn (+3,17%), η Κύπρου (+3,08%), η Optima (+1,99%), ο Τιτάν (+4,27%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,85%), η EEE (+1,54%), η Helleniq Energy (+1,09%), η Lamda (+2,23%), η ΜΟΗ (+2,16%), ο ΟΤΕ (+2,02%) αλλά και ο ΟΛΘ (+2,70%) με τον ΑΔΜΗΕ (+0,96%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Βιοχάλκο (-1,85%) η Metlen (-0,62%), το ΔΑΑ (-0,29%), η ΕΛΧΑ (-1,56%), η ΕΥΔΑΠ (-2,27%) και το Jumbo (-0,97%). Απολογιστικά, 49 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 54 εκείνων που υποχώρησαν. Ανοδικά κινήθηκαν όλες οι αγορές.

Ο ΓΔ δρασκέλισε την αντίσταση των 2388 μονάδων με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ένας «σχηματισμός» που δίνει τιμή στόχο 50 μονάδων υψηλότερα. Επόμενος μεγάλος άθλος, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η έγκυρη υπέρβαση και κατοχύρωση των 2400 μονάδων. Ράλι στη Wall Street με το βλέμμα στο Ιράν μετά τη δήλωση Τραμπ ότι ακυρώνει τις επιθέσεις κατά του Ιράν.