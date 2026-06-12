Χρυσό-βραβείο-για-τη-lidl-στα-project-management-awards-2026

Η Lidl Hellas αποκόμισε μια σημαντική διάκριση στα φετινά Project Management Awards 2026, κερδίζοντας το Gold βραβείο στην κατηγορία «Best in Customer Experience» για την επιτυχημένη υλοποίηση του έργου Scan & Go – Self-Checkout ταμεία.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, η απονομή έλαβε χώρα την Τρίτη 9 Ιουνίου στο Sofitel Athens Airport, σε μια λαμπρή τελετή που διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το Project Management Institute (PMI) Greece, την Boussias Events και τα περιοδικά NetFax και netweek. Η εκδήλωση συγκέντρωσε κορυφαία στελέχη από τον επιχειρηματικό τομέα, επαγγελματίες του κλάδου και ακαδημαϊκούς, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αισιοδοξίας, δικτύωσης και προώθησης της καινοτομίας.

Η συγκεκριμένη βράβευση αναγνωρίζει τη διαρκή δέσμευση της Lidl Ελλάς για καινοτομία, με κύρια προτεραιότητα τη συνεχή βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας των καταναλωτών.

Στρατηγικός σχεδιασμός και αποτελεσματική υλοποίηση

Η εισαγωγή των Self-Checkout ταμείων αποτελεί στρατηγική πρωτοβουλία της Lidl Ελλάς, η οποία στηρίχθηκε σε:

Δομημένη μεθοδολογία Project Management : Διασφάλιση σωστής εκτέλεσης σε κάθε στάδιο.

: Διασφάλιση σωστής εκτέλεσης σε κάθε στάδιο. Διατμηματική συνεργασία : Στενή και αρμονική συνεργασία μεταξύ ποικιλίας τμημάτων της εταιρείας.

: Στενή και αρμονική συνεργασία μεταξύ ποικιλίας τμημάτων της εταιρείας. Πολυφασικό πλάνο σχεδιασμού : Σταδιακή και μελετημένη ανάπτυξη του έργου.

: Σταδιακή και μελετημένη ανάπτυξη του έργου. Αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών (Change Management): Ομαλή μετάβαση και προσαρμογή για το προσωπικό και το καταναλωτικό κοινό.

Η ολιστική και επιτυχής εφαρμογή του έργου Scan & Go διασφάλισε την άμεση και ευρεία υιοθέτησή του από το κοινό. Με αυτή τη διάκριση, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει και πάλι την ηγετική της θέση στην αγορά και τη συνεχή προσήλωσή της στην τεχνολογική πρόοδο, με στόχο την αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη.