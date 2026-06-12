coffeeco-upcycle:-Στρατηγικές-συνεργασίες-με-empiria-group,-blue-hotels-&-resorts-και-attica-group

Σε μια καθοριστική φάση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, η Coffeeco Upcycle ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία της με τρεις κορυφαίους φορείς του κλάδου: την Empiria Group, την Blue Hotels & Resorts και την Attica Group.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Αυτές οι συνεργασίες σηματοδοτούν μια νέα εποχή στην εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στον τουριστικό τομέα, μετατρέποντας τα απόβλητα καφέ σε πρώτες ύλες για ποιοτικά καλλυντικά προϊόντα.

Ειδικότερα, τα καλλυντικά Auraskin της Coffeeco θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες της Empiria Group και της Blue Hotels & Resorts, προσφέροντας στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία βιώσιμης πολυτέλειας, που συνδυάζει την ποιότητα με την βεβαιότητα ότι κάθε προϊόν προέρχεται από ανακυκλωμένο καφέ.

Παράλληλα, η Attica Group συνεχίζει για δεύτερη χρονιά να ενσωματώνει τα αφρόλουτρα Auraskin στις θαλάσσιες διαδρομές της, παρέχοντας στους ταξιδιώτες προϊόντα φροντίδας που παράγονται από ανακυκλωμένο καφέ, ο οποίος καταναλώνεται στα πλοία, ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τα προϊόντα Auraskin να χρησιμοποιούνται ήδη σε ξενοδοχειακές αλυσίδες, η Coffeeco Upcycle δεν απλώς ανακοινώνει μια νέα κατεύθυνση — την υλοποιεί. Κάθε καταναλωτής που επιλέγει αυτά τα προϊόντα σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα πλοίο συμβάλλει ενεργά σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας που μετατρέπει τα απόβλητα σε πραγματική αξία.

Διεύρυνση του Διοικητικού Συμβουλίου

Παράλληλα με τις νέες στρατηγικές συνεργασίες, η Coffeeco προχώρησε στη διεύρυνση του διοικητικού της συμβουλίου, με την ένταξη της Στεφανίας Φλέγγα, ενός στελέχους με εκτενή και επιτυχημένη πορεία στον τομέα του τουρισμού. Η Στεφανία Φλέγγα διαθέτει πάνω από 30 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις σε κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, όπως οι Hilton International, Accor, Grecotel και Design Hotels του ομίλου Donkey Hotels, και αναμένεται να συνδράμει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας και στην επέκταση του δικτύου στρατηγικών συνεργασιών της.

Μια ακόμα προσθήκη στο Δ.Σ. είναι και ο Βασίλειος Καρατζένης, ο οποίος φέρνει στο Διοικητικό Συμβούλιο περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στον τομέα των επενδύσεων και της διαχείρισης κεφαλαίων. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οργανισμούς όπως οι PaineWebber, Merrill Lynch, UBS και Pictet & Cie. Το 2020 ίδρυσε τη VDK Capital, με σκοπό τη συνεργασία με εξειδικευμένα Venture Capital και Private Equity Funds και την ανάπτυξη νέων επενδυτικών ευκαιριών. Είναι απόφοιτος του Institut Florimont στη Γενεύη και του Boston College στη Μασαχουσέτη με σπουδές στα Οικονομικά και τα Χρηματοοικονομικά.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ. έχει αναλάβει ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος, επιχειρηματίας με σημαντική εμπειρία και βαθιά γνώση της αγοράς των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

Το νέο Δ.Σ. της Coffeeco Upcycle αποτελείται από τους:

Γιάννης Θεοδωρόπουλος — Πρόεδρος, μέλος Δ.Σ. της BESPOKE SGA HOLDINGS A.E.

Δρ. Αλέξης Παντζιάρος — CEO & Co-Founder Coffeeco

Μάριος Βλαχογιάννης — COO & Co-Founder Coffeeco

Βασίλης Καρατζένης — Founder & CEO, VDK Capital

Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος — CEO Coffee Island, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Franchise, μέλος Δ.Σ. του ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, τέως Πρόεδρος του παγκόσμιου οργανισμού Specialty Coffee Association (SCA)

Κωνσταντίνος Λάμπρου – Strategic Advisor – Business Development, Corporate Affairs & ESG

Στεφανία Φλέγγα — CEO, Movement Hospitality Consulting