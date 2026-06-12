Cosmos Group: Σχέδια για επενδύσεις μέχρι 50 εκατ. ευρώ έως το 2030

Η Cosmos Group προγραμματίζει επενδύσεις που θα κυμαίνονται από 10 έως 50 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, για την πενταετία 2026-2030, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Δημήτρης Δάφνης, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης με δημοσιογράφους.

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Οι κύριοι τομείς του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνουν την ενίσχυση της ιδιοκτησίας και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, την επέκταση των data centers, την αναβάθμιση του NOC και του SOC, την ανάπτυξη υποδομών AI Data Center, καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού.

Η εταιρεία έχει αποκτήσει έναν επιπλέον γραφειακό χώρο 700 τμ στην Μεταμόρφωση Αττικής, φέρνοντας τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της σε 4.000 τμ. Σε αυτόν τον χώρο θα στεγαστούν οι δραστηριότητες στον τομέα του software, ανάπτυξης AI και των υπηρεσιών Consulting και Professional Services.

Η πορεία του ομίλου από το 2020 έως το 2025

Αξιοσημείωτο είναι ότι από το 2020 έως το 2025, ο όμιλος, ο οποίος απασχολεί 330 εργαζόμενους, έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των 10 εκατ. ευρώ. Ο κ. Δάφνης χαρακτήρισε το 2025 ως την καλύτερη χρονιά στην ιστορία του ομίλου, προσθέτοντας ότι το 2026 αναμένονται θετικές επιδράσεις.

Συγκεκριμένα, το 2025, η Cosmos Group κατέγραψε κύκλο εργασιών €91 εκατ., με EBITDA στα €8 εκατ. και κέρδη προ φόρων που ανήλθαν σε 4,2 εκατ.

Ο όμιλος ολοκλήρωσε 15 νέα μεγάλα έργα και διαθέτει backlog έργων αξίας €120 εκατ., το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Από το 2020, οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατά 128%, με τα κέρδη προ φόρων να έχουν δεκαπλασιαστεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μητρικής Cosmos Business Systems, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €81,8 εκατ., τα EBITDA σε €7,3 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων σε €4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων 135% (2020 = 34,8 εκ €) και κερδών προ φόρων 1000% (2020 = 0,380 εκ €), με EBITDA που αυξήθηκαν κατά 248% (2020= 2,1 εκ €).

Οι στόχοι για το 2030

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, ο Όμιλος έχει θέσει ως στόχο για το 2030 κύκλο εργασιών 128 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά περίπου 30% σε σύγκριση με το 2025, καθώς και EBITDA περίπου 12 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 50% σε σχέση με το 2025, εφόσον δεν υπάρξουν σοβαρές εσωτερικές και εξωτερικές αναταράξεις στην Ελλάδα και την Κύπρο που θα επηρεάσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου στηρίζεται επίσης στη διαχείριση νέων έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, δεδομένου ότι οι ανάγκες της αγοράς μετατοπίζονται από την απλή εγκατάσταση συστημάτων προς την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών λειτουργίας.

Επικεντρώνεται σε έργα cloud, κυβερνοασφάλειας, Τεχνητής Νοημοσύνης, δεδομένων, υποδομών και λογισμικού, καθώς και σε υπηρεσίες managed services, SOC/NOC και επιχειρησιακής συνέχειας.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια/επιχειρησιακή ασφάλεια και το λογισμικό. Ο κ. Δάφνης τόνισε ότι ο στόχος είναι η εταιρεία να γίνει 100% AI driven.

Επιπλέον, ο κ. Δάφνης ανέφερε ότι έχουν προκηρυχθεί έργα άμυνας, ενώ αναμένονται και έργα από το Υπερταμείο, το οποίο θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο. Υπάρχουν επίσης έργα όπως οι ταυτότητες, στα οποία ο Όμιλος σκοπεύει να συμμετάσχει.

Νέες λύσεις και συνεργασίες

Στις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα προϊόντων και συνεργασιών περιλαμβάνεται η διεύρυνση της συνεργασίας της Cosmos με την NVIDIA, της οποίας είναι επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα και την Κύπρο, στον τομέα υποδομών Data Centers Τεχνητής Νοημοσύνης με εξειδικευμένες κάθετες εφαρμογές.

Η εταιρεία εντάχθηκε επίσης στο επίσημο δίκτυο Business Partners της Apple, επεκτείνοντας τις δυνατότητές της στην υποστήριξη μεγάλων οργανισμών, επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών φορέων και επαγγελματικών ομάδων μέσω του οικοσυστήματος προϊόντων και υπηρεσιών της Apple.

Ο όμιλος προχωρά στην οργανωμένη εμπορική προώθηση των νέων πλατφορμών λογισμικού Archium, Talent και CoreAI, καθώς και των υπηρεσιών NOC, στοχεύοντας στη δημιουργία επαναλαμβανόμενων εσόδων, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας ανά πελάτη και στη διαφοροποίηση από το παραδοσιακό μοντέλο του System Integration.

Παράλληλα, ο τομέας της Άμυνας, της Ασφάλειας, της Πολιτικής Προστασίας, της Ακτοφυλακής και της Ασφάλειας Συνόρων είναι κρίσιμος για τον Όμιλο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν έναν ενιαίο τεχνολογικό χώρο με κοινές ανάγκες, προκλήσεις και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η διοίκηση του Ομίλου επισημαίνει ότι για το 2030, προτεραιότητες είναι η βιώσιμη αύξηση πωλήσεων και κερδών, η περαιτέρω ενίσχυση του backlog, η αύξηση των επαναλαμβανόμενων εσόδων από managed services, καθώς και η χρηματοδότηση ενός νέου κύκλου επενδύσεων μέσω ιδίων κεφαλαίων, τραπεζικού δανεισμού, συμπράξεων ή/και άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές.

«Προετοιμάζοντας την εταιρεία για τα επόμενα 15 χρόνια, έχουμε την αντίληψη ότι ο οργανισμός μετατρέπεται σε έναν ολοκληρωμένο σύμβουλο πληροφορικής για επιχειρήσεις και οργανισμούς», δήλωσε ο κ. Δάφνης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και δομικές αδυναμίες

Τέλος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Cosmos Group αναφέρθηκε εκτενώς και στην περίοδο των επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι, παρά τη σημαντική ώθηση που προσέφερε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ανέδειξε και μια σειρά από δομικές αδυναμίες.

Τόνισε ότι οι ασφυκτικές προθεσμίες, οι καθυστερήσεις στις εγκρίσεις και τις παραδόσεις, η δυσκολία προσαρμογής στις ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις, η υποεκτίμηση του κόστους λειτουργίας μετά την υλοποίηση των έργων, η απουσία σαφών μηχανισμών συντήρησης καθώς και οι σημαντικές αυξήσεις στο κόστος εξοπλισμού έχουν δημιουργήσει πιέσεις τόσο στο Δημόσιο όσο και στις εταιρείες που ανέλαβαν την υλοποίησή τους.