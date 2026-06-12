Dimand: Επενδυτικό σχέδιο 1,7 δισ. και τέσσερις αποχωρήσεις

Η Dimand υλοποιεί ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,7 δισ. ευρώ, το οποίο ενδέχεται να φτάσει τα 2 δισ. ευρώ, καθώς προγραμματίζει τέσσερις αποχωρήσεις και νέες επενδύσεις στο άμεσο μέλλον.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας χθες, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, επεσήμανε ότι ο στόχος της αναπτυξιακής εταιρείας είναι να κινείται μεταξύ 1,5-2 δισ. ευρώ.

«Αυτό που ονομάζουν οι εργολάβοι ανεκτέλεστο, εμείς το χαρακτηρίζουμε Gross Development Value, δηλαδή η αξία των έργων που εκτελούμε», τόνισε ο ίδιος.

«Η δομή της εταιρείας, η χρηματοοικονομική της διάρθρωση και η ικανότητα των κατασκευαστών να παραδίδουν τέτοιου είδους σύνθετα έργα έχουν οδηγήσει σε έναν αριθμό μεταξύ 10 και 15 έργων και σε αξία μεταξύ 1,5 και 2 δισ. ευρώ.

Αυτή τη στιγμή έχουμε έξι ενεργά εργοτάξια και θα προσθέσουμε δύο ακόμη. Η κατασκευαστική αγορά δεν μπορεί να αναλάβει περισσότερα έργα. Αν σκεφτείτε την υλοποίηση του Ελληνικού, που είναι από μόνο του κολοσσιαίο έργο, καθώς και όλα τα άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, δεν μπορεί να υποστηρίξει περισσότερα κτίρια», πρόσθεσε ο κ. Ανδριόπουλος.

Τα έργα που ολοκληρώνονται

Μερικά από τα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα περιλαμβάνουν το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, αξίας 81 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, τρία από τα τέσσερα κτίρια αναμένεται να παραδοθούν μέχρι τις 20 Ιουλίου, ενώ το τελευταίο θα είναι έτοιμο στις αρχές του επόμενου έτους.

Το δεύτερο έργο που πλησιάζει στην ολοκλήρωση είναι τα 12.600 τετραγωνικά μέτρα στο κτίριο Κοραή και Σταδίου, που ανήκει στην Τράπεζα Πειραιώς. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται ότι το 95% του έργου θα έχει ολοκληρωθεί.

Επιπλέον, σημειώνεται πρόοδος στο Δαχτυλίδι Αμαρουσίου, του οποίου η συνολική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των υπογείων, ανέρχεται σε 24.857,60 τ.μ.

«Τον Οκτώβριο θα παραδοθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, και το υπόλοιπο είναι πλήρως μισθωμένο στο Ιατρικό Κέντρο, με συμφωνία για την πώλησή του», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Καταστάσεις στο ΦΙΞ και στις Γούρνες

Κίνηση παρατηρείται και σε δύο από τα σημαντικότερα έργα της Dimand: η αναβάθμιση του ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη και οι Γούρνες στην Κρήτη.

Στο έργο της συμπρωτεύουσας, η πρώτη κατασκευαστική άδεια εκδόθηκε πριν από τρεις εβδομάδες, με την πρώτη φάση να περιλαμβάνει εκσκαφές και αντιστηρίξεις. Μάλιστα, στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να ανακοινωθεί η εταιρεία που θα αναλάβει το ξενοδοχείο του συγκροτήματος, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανόν να είναι της Hilton.

Όσον αφορά το ακίνητο στις Γούρνες της Κρήτης, ο CEO τόνισε ότι ο πρώτος στόχος είναι η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης και η υποβολή για την οικοδομική άδεια, ενώ «έχουμε προχωρημένες εμπορικές συζητήσεις με χρήστες και πιστεύω ότι μέσα στη χρονιά θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις».

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον Πύργο Πειραιά

Αναφορικά με τον Πύργο Πειραιά, το ακίνητο είναι σχεδόν πλήρως μισθωμένο, οπότε τα έσοδα από τις μισθώσεις καλύπτουν πλήρως το δάνειό του.

«Τα τελευταία πέντε μήνες βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για να πουλήσουμε και το υπόλοιπο 70% που κατέχουμε μαζί με την EBRD. Δεν μας ανησυχεί το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε αυτή η πώληση πέρυσι, καθώς ο Πύργος αποφέρει έσοδα στην εταιρεία και όχι μόνο καλύπτει το δάνειο. Θεωρώ ότι η πώληση θα πραγματοποιηθεί εντός της χρονιάς», υπογράμμισε ο κ. Ανδριόπουλος.