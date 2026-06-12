Dimand: Νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών για 12 μήνες

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Dimand που πραγματοποιήθηκε στις 11.06.2026, ενέκρινε την υλοποίηση ενός νέου Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, με τους εξής όρους:

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Η έγκριση του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών καλύπτει κάθε σκοπό και χρήση που είναι επιτρεπτή από την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, στους σκοπούς της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ακύρωσης των ίδιων μετοχών που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία, ή/και της διάθεσής τους στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και σε συνδεδεμένη εταιρεία, σύμφωνα πάντα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας), μέχρι ποσοστό 1,07555% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δηλαδή συνολικά μέχρι 200.916 μετοχές (πέραν των ιδίων μετοχών που ήδη κατέχει η Εταιρεία σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα, δηλαδή έως 280.000 μετοχές συνολικά σε κάθε χρονικό σημείο, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,49891% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε τιμές που κυμαίνονται από €5,00 (κατώτατη τιμή) έως €20,00 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ξεκινώντας από την 1/10/2026 και λήγοντας την 01/10/2027.

Επιπλέον, η ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει με απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια και να επιληφθεί όλων των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας περαιτέρω εκχώρησης μέρους ή του συνόλου των σχετικών εξουσιών.