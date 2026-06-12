Dimand: Προχωρούν αναπτύξεις 1,7 δισ. ευρώ – Τι έρχεται για Καμπά, Γούρνες, ΦΙΞ, ΤΕΕ, Πύργο Πειραιά (exit)

Σε προετοιμασία για τις δύο αναπτύξεις σε Κτήμα Καμπά και Γούρνες Ηρακλείου. Προς ολοκλήρωση Δικαστήρια Πειραιά, κτήριο ΤΕΕ. Το 2026 το πωλητήριο σε Πύργο Πειραιά.

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Το Κτήμα Καμπά, στην Κάντζα Αττικής, συνολικής έκτασης περίπου 315 στρεμμάτων, με GDV περίπου 410 εκατ. ευρώ, και το ακίνητο στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης (πρώην αμερικανική βάση), επιφάνειας περίπου 345.000 τ.μ., με GDV 351 εκατ. ευρώ αποτελούν τις μεγαλύτερες και βασικότερες αναπτύξεις που έχει στον σχεδιασμό της η εταιρεία Dimand. Με το ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της εισηγμένης εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων για τα έτη 2026 – 2029 να υπολογίζεται σε αξία ύψους 1,7 δισ. ευρώ κατά την ολοκλήρωσή του (GDV – Gross Development Value), για projects σε εξέλιξη ή σε φάση σχεδιασμού.

Τι έρχεται για Κτήμα Καμπά και Γούρνες Ηρακλείου

Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες, κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος, η προετοιμασία για την έναρξη των κατασκευών στο Κτήμα Καμπά βρίσκεται σε εντατική φάση. Προβλέπεται η κατασκευή πέντε σύγχρονων κτηρίων γραφείων σε τρία οικοδομικά τετράγωνα συνολικής επιφάνειας περίπου 157 στρεμμάτων, με συνολική επιτρεπόμενη δόμηση 90.000 τ.μ., πλέον των υπόγειων υποστηρικτικών χώρων.

Για την ανάπτυξη στις Γούρνες ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός κόμβου εμπορικών και τουριστικών δραστηριοτήτων. Ως γνωστόν, το ακίνητο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει και καζίνο, έπειτα από σχετική άδεια του αρμόδιου φορέα, ωστόσο η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στον άμεσο σχεδιασμό. Το πρώτο ορόσημο για την ανάπτυξη είναι η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την πολεοδόμηση της έκτασης και στη συνέχεια των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών.

Για τα δύο αυτά έργα, όπως ανέφερε η διοίκηση στους μετόχους, βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες συζητήσεις με χρήστες αλλά και με φορείς που ενδεχομένως θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξή τους.

Exit από Πύργο Πειραιά

Όσον αφορά σε πωλητήρια που έχουν εξαγγελθεί και αναμένονται, εντός του έτους η Dimand πρόκειται να ολοκληρώσει το exit από τον Πύργο του Πειραιά, στον οποίο διατηρεί ποσοστό 70% μαζί με την EBRD, καθώς και από το κτήριο των 12,6 χιλ. τ.μ. στις οδούς Κοραή και Σταδίου, το οποίο έχει προπωληθεί στην Τράπεζα Πειραιώς.

Πότε ολοκληρώνονται Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, κτήριο ΤΕΕ, ανάπλαση Αθηναϊκής Χαρτοποιίας

Σε σχέση με projects που αναμένεται να ολοκληρωθούν, τον προσεχή Ιούλιο πρόκειται να παραδώσει στον Δήμο Πειραιά τα τρία από τα τέσσερα κτήρια του νέου Δικαστικού Μεγάρου της πόλης. Το τέταρτο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ανάπτυξη συνολικής δόμησης 36 χιλ. τ.μ., η οποία αποτελεί συνέχεια των αναπλάσεων που έχει υλοποιήσει η εταιρεία στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου, αρχής γενομένης από τα κτήρια της πρώην Παπαστράτος.

Επιπρόσθετα, τον Οκτώβριο φέτος θα ολοκληρωθούν τα νέα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στο Μαρούσι, ενώ για το υπόλοιπο τμήμα της ανάπτυξης, με μισθωτή το Ιατρικό Κέντρο, υπάρχει ήδη συμφωνία με αγοραστή.

Αναφορικά με την ανάπλαση των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας στον Βοτανικό, με τη δημιουργία γραφείων 40 χιλ. τ.μ., αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2028. Όπως ανέφερε η διοίκηση της Dimand, πρόκειται για τον μεγαλύτερο ενιαίο γραφειακό χώρο που αναπτύσσεται κοντά στο κέντρο της Αθήνας.

Το ΦΙΞ (Θεσσαλονίκης) και οι προσιτές κατοικίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπλαση του ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Ανδριόπουλο, το επόμενο διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις και για νέα έργα, για τα οποία βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη σχετικές συζητήσεις.

Σε φάση ωρίμανσης βρίσκονται, στο μεταξύ, δύο έργα της εταιρείας που αφορούν συγκροτήματα προσιτής κατοικίας, για τα οποία όμως παραμένει αναγκαία η επίλυση θεσμικών ζητημάτων από την Πολιτεία.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι τα αποτελέσματα φέτος θα είναι βελτιωμένα σε σχέση με πέρυσι και τόνισε ότι οι αναπτύξεις στις οποίες δραστηριοποιείται η Dimand αφορούν συνολικά περίπου 250 χιλ. τ.μ., μέγεθος ιδιαίτερα μεγάλο για μία μόνο εταιρεία και για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς. Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2025 το συνολικό GDV της Dimand ανερχόταν σε 1,357 δισ. ευρώ, έναντι 1,023 δισ. ευρώ στο τέλος του 2024.