Eurobank: Νέο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με συγκεκριμένες προβλέψεις

Η «Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank» ή «Τράπεζα»), μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 28.04.2026, προχωρά στη θέσπιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018, ενός πενταετούς προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών προς στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4308/2014, με την έναρξή του να είναι το 2026. Το επενδυτικό κοινό ενημερώνεται για τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος που παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω:

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Αριθμός μετοχών

Ο μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να διατεθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος ανέρχεται σε 36.400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2026.

Δικαιούχοι

Στο Πρόγραμμα δικαιούνται να συμμετάσχουν στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014 (οι «Δικαιούχοι»).

Σκοπός

Το Πρόγραμμα δεν αποτελεί ανεξάρτητο σχήμα μεταβλητών αποδοχών, αλλά λειτουργεί ως μηχανισμός καταβολής του μεταβλητού μέρους των αποδοχών που καταβάλλεται σε μέσα, σύμφωνα με τις υφιστάμενες Πολιτικές Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Προσωπικού του Ομίλου, περιλαμβάνοντας ετήσια σχήματα μεταβλητών αποδοχών και μακροπρόθεσμα προγράμματα κινήτρων. Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιβράβευση των Δικαιούχων για τη συμβολή τους στην επίτευξη στρατηγικών στόχων του Ομίλου και συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών και λειτουργικών στόχων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις και την ευθυγράμμιση των συμφερόντων των Δικαιούχων με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα συμβάλλει στην ορθή εφαρμογή των Πολιτικών Αποδοχών της Τράπεζας, οι οποίες προβλέπουν τη χορήγηση μεταβλητών αποδοχών μέσω ενός ισορροπημένου συνδυασμού μετρητών και χρηματοοικονομικών μέσων, με στόχο την προσέλκυση, διακράτηση και παροχή κινήτρων προς τα στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων εταιρειών.

Υλοποίηση

Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται σε διαδοχικούς κύκλους στα πλαίσια των Σειρών του Προγράμματος, εφόσον πληρούνται οι όροι απόδοσης ή/και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις των εν λόγω Σειρών ή/και για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του Ομίλου σχετικά με μεταβλητές αποδοχές προς τους Δικαιούχους.

Οι Δικαιούχοι κάθε κύκλου του Προγράμματος θα καθορίζονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των Σειρών και τις αντίστοιχες αποφάσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, μπορεί να τροποποιεί ή να συμπληρώνει οποιουσδήποτε όρους του Προγράμματος, εντός του πλαισίου που καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Απόδοση

Μία ή περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών, θα καθορίζει τους αντίστοιχους Δικαιούχους και τη μεθοδολογία διανομής των μετοχών σε αυτούς. Η απόδοση μπορεί να αποφασίζεται σε διαφορετικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ανά κατηγορία Δικαιούχων είτε ανά Σειρά, με βάση τις αντίστοιχες αποφάσεις απόδοσης και τις υποχρεώσεις χορήγησης μεταβλητών αποδοχών της Τράπεζας.

Η απόδοση θα υπόκειται στις απαιτήσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου και θα λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των Πολιτικών Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Προσωπικού της Τράπεζας, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις των Σειρών.

Αναβολές & Κατοχύρωση

Η περίοδος αναβολής και οι όροι κατοχύρωσης θα είναι σύμφωνοι με τις Πολιτικές Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Προσωπικού της Τράπεζας, καθώς και τις αντίστοιχες Σειρές, και θα υπόκεινται στις απαιτήσεις και περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Ν. 4261/2014, της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 231/01/15.07.2024 και των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΑΤ.

Περίοδος Διακράτησης

Οι μετοχές που θα διανεμηθούν θα υπόκεινται σε περίοδο διακράτησης ενός (1) έτους ή όπως αλλιώς προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τις Πολιτικές Αποδοχών, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής ευθυγράμμιση με τις αρχές μακροπρόθεσμης απόδοσης και συνετής πολιτικής αποδοχών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης, οι εν λόγω μετοχές δεν επιτρέπεται να πωληθούν, μεταβιβαστούν ή επιβαρυνθούν, ωστόσο ο κάτοχος τους διατηρεί όλα τα διοικητικά και οικονομικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.