Fourlis: Επανεκκίνηση με κόστος 10,7 εκατ. ευρώ και ετήσιο όφελος 9 εκατ. ευρώ

Ο όμιλος Fourlis προχωρά σε επανεκκίνηση μέσω ενός εκτενούς προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετασχηματισμού, το οποίο ο πρόεδρος του ομίλου, Βασίλης Φουρλής, περιέγραψε ως περίοδο «ανανέωσης» κατά την ετήσια γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την Παρασκευή.

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Σύμφωνα με τον κ. Φουρλή, ο όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία του μεγαλύτερου τεχνολογικού και οργανωτικού μετασχηματισμού στην ιστορία του, επεκτείνοντας παράλληλα τη δραστηριότητά του σε νέους τομείς και ενισχύοντας τις υφιστάμενες επιχειρηματικές του δραστηριότητες. «Είμαι βέβαιος ότι αυτές οι στρατηγικές κινήσεις θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης του ομίλου στην αγορά», επεσήμανε.

Το σχέδιο επανεκκίνησης της Fourlis περιλαμβάνει ένα βαθύ τεχνολογικό και οργανωτικό μετασχηματισμό, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων, όπως οι πληθωριστικές πιέσεις που επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος και η «τέλεια καταιγίδα» που πλήττει τη ρουμανική αγορά, καθώς και οι σημαντικές αλλαγές που συντελούνται.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος εκτιμάται σε 10,7 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου προσωπικού και το κλείσιμο 10 ζημιογόνων καταστημάτων. Ωστόσο, από το 2027 και μετά, η διοίκηση εκτιμά ότι αυτές οι παρεμβάσεις θα αποφέρουν επαναλαμβανόμενο ετήσιο όφελος τουλάχιστον 9 εκατ. ευρώ.

«Το 2026 θα είναι μια χρονιά μετάβασης, επενδύσεων και μετασχηματισμού», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιάννης Βασιλάκος (φωτ.). Για το 2026, η διοίκηση προβλέπει πωλήσεις ύψους 645 εκατ. ευρώ, μικτό περιθώριο κέρδους 46,5%, EBIT μεταξύ 15 και 17 εκατ. ευρώ και περιθώριο EBIT από 2,3% έως 2,6%.

Μέχρι τις 6 Ιουνίου, οι συνολικές πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 8%, με τον τομέα οικιακού εξοπλισμού να αναπτύσσεται κατά 4%, τις δραστηριότητες αθλητικών ειδών να ενισχύονται κατά 16% και τον τομέα wellness να έχει σημειώσει άνοδο 26%.

Οι εκτιμήσεις και η παρουσίαση του guidance για το 2027 θα παρουσιαστούν λεπτομερώς το ερχόμενο φθινόπωρο. Σύμφωνα με τον κ. Βασιλάκο, οι πωλήσεις αναμένεται να παραμείνουν τουλάχιστον στα φετινά επίπεδα, με την προστασία και περαιτέρω βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη διοίκηση.

«Θα το προστατεύσουμε και θα το ενισχύσουμε μέσω της καλύτερης διαχείρισης και βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το 2027 αναμένεται να είναι μια σαφώς καλύτερη χρονιά για τον όμιλο, παρά την απώλεια τζίρου ύψους 8-10 εκατ. ευρώ από το κλείσιμο των καταστημάτων.

Ο στόχος είναι η επιτάχυνση της εφαρμογής της νέας οργανωτικής δομής, με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία έως τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη Golden Age, η οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί ακόμη και εντός του Ιουνίου.

Ο κ. Βασιλάκος απαντώντας σε ερώτηση μετόχου σχετικά με τη συμμετοχή της Quest και του κυρίου Φέσσα (ο οποίος κατέχει πλέον το 12,5% της Fourlis), ανέφερε: «ο Φέσσας βλέπει τη Fourlis και θεωρεί το μέλλον της ευοίωνο, μας εμπιστεύεται».