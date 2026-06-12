HELLENiQ ENERGY: Επέκταση της Προθεσμίας για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στον δεύτερο κύκλο του Προγράμματος Απασχόλησης «Empowering Future Leaders», το οποίο υλοποιείται από την HELLENiQ ENERGY, παρατείνεται έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος.

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Το πρόγραμμα «Empowering Future Leaders» είναι σχεδιασμένο για αποφοίτους Πανεπιστημίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που έχουν έως δύο χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και επιθυμούν να αναπτύξουν την καριέρα τους σε ένα δυναμικό διεθνές εργασιακό περιβάλλον, συμβάλλοντας παράλληλα στον ενεργειακό μετασχηματισμό και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται για δύο χρόνια σε στρατηγικούς τομείς της ενέργειας, συμμετέχοντας σε σημαντικά έργα και λαμβάνοντας καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες του ομίλου.

Με την υλοποίηση του δεύτερου κύκλου του προγράμματος, η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά, στοχεύοντας στην ανακάλυψη και ανάπτυξη των στελεχών του αύριο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν μία από τις τέσσερις κατευθύνσεις του Προγράμματος, οι οποίες περιλαμβάνουν: Engineering, Commercial, Corporate και Digital/IT.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά εδώ.

Η τελική επιλογή θα προκύψει μέσω μιας προσεκτικά διαρθρωμένης διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς οι νέοι απόφοιτοι θα έχουν την ευκαιρία να εξελιχθούν από την πρώτη μέρα, εντασσόμενοι στο οικοσύστημα της HELLENiQ ENERGY και σε θυγατρικές εταιρίες, όπως η ΕΚΟ, η Enerwave, η HELLENiQ Petroleum και η HELLENiQ Renewables.