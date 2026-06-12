helleniq-energy:-Όταν-τα-νούμερα-ξεφεύγουν-μπροστά

Τα 3,1 δισ. ευρώ της σημερινής κεφαλαιοποίησης είναι ένας αριθμός. Τα περιουσιακά στοιχεία, οι ταμειακές ροές, οι επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και οι δραστηριότητες που έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια κάτω από την ομπρέλα της HELLENiQ ENERGY (ΕΛΠΕ) συνθέτουν όμως μια πολύ ευρύτερη επιχειρηματική πραγματικότητα. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο είναι η ουσία της επενδυτικής περίπτωσης σήμερα. Και αυτό γιατί ο όμιλος έχει μπεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 με συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα από τα ισχυρότερα οικονομικά έτη της ιστορίας του, ενώ το ταμπλό εξακολουθεί να τον προσεγγίζει με αξιοσημείωτη επιφυλακτικότητα.

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Το πρώτο τρίμηνο του 2026 λειτούργησε ως μια πρώτη ένδειξη των δυνατοτήτων του ομίλου. Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε προσαρμοσμένα EBITDA 293 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 140 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι το διυλιστήριο του Ασπροπύργου βρισκόταν στο μεγαλύτερο πρόγραμμα γενικής συντήρησης της ιστορίας του. Η παραγωγή υποχώρησε κατά 26%, όμως η λειτουργική κερδοφορία της Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθε στα 220 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 64% σε ετήσια βάση.

Από τα δεκάδες νούμερα που συνοδεύουν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, ένα αξίζει ιδιαίτερη προσοχή. Η αγορά της διύλισης προσέφερε benchmark 11,4 δολάρια ανά βαρέλι. Η HELLENiQ ENERGY εισέπραξε 20,5 δολάρια. Αυτή η διαφορά εξηγεί γιατί ο όμιλος συνεχίζει να παράγει κερδοφορία που συχνά υπερβαίνει τις αρχικές εκτιμήσεις. Εξηγεί επίσης γιατί η διοίκηση δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στις εμπορικές δραστηριότητες, στα logistics, στο trading και στην εξαγωγική παρουσία, καθώς εκεί παράγεται ένα σημαντικό μέρος της υπεραξίας.

Με τον Ασπρόπυργο πλέον ξανά σε πλήρη λειτουργία, η αγορά αρχίζει να εξετάζει ένα διαφορετικό ερώτημα. Αν το πρώτο τρίμηνο παρήγαγε τέτοια κερδοφορία με μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα, ποια μπορεί να είναι η εικόνα ενός πλήρους εξαμήνου όπου και οι τρεις μονάδες θα λειτουργούν χωρίς περιορισμούς;

Η ίδια η διοίκηση αναφέρεται σε ισχυρές συνθήκες διύλισης και πετροχημικών κατά την έναρξη του δεύτερου τριμήνου. Παράλληλα, η συντήρηση του Ασπροπύργου συνοδεύεται από μόνιμα οφέλη που περιλαμβάνουν ενεργειακές εξοικονομήσεις, αυξημένη διαθεσιμότητα μονάδων και βελτίωση αποδόσεων προϊόντων υψηλότερης αξίας.

Ωστόσο, η επενδυτική ιστορία της HELLENiQ ENERGY δεν περιορίζεται πλέον στη διύλιση.

Το στρατηγικό σχέδιο που παρουσίασε ο όμιλος περιγράφει μια διαφορετική αρχιτεκτονική κερδοφορίας. Η διοίκηση μιλά για στοχευμένη κατανομή κεφαλαίων με στόχο την ενίσχυση των ταμειακών ροών των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και τη διαφοροποίηση προς νέους τομείς που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Power.

Η πλήρης ενσωμάτωση της Enerwave, η παρουσία στην αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, οι ενεργειακές υπηρεσίες και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργούν πλέον έναν δεύτερο πυλώνα ανάπτυξης. Το πρώτο τρίμηνο ο τομέας Power συνεισέφερε 38 εκατ. ευρώ EBITDA, ενώ το επιχειρηματικό πλάνο προβλέπει σημαντική διεύρυνση της λειτουργικής κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποκτούν επίσης ολοένα μεγαλύτερο αποτύπωμα. Ο όμιλος διαθέτει σήμερα 564 MW σε λειτουργία, 346 MW υπό κατασκευή, ώριμο χαρτοφυλάκιο περίπου 1,5 GW και συνολικό pipeline που υπερβαίνει τα 6 GW σε πέντε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σχεδόν το μισό ώριμο χαρτοφυλάκιο βρίσκεται εκτός Ελλάδας, προσφέροντας γεωγραφική διασπορά και νέες δυνατότητες ανάπτυξης.

Υπάρχει όμως και ένας ακόμη παράγοντας που παραμένει τελείως εκτός αποτίμησης αλλά μπορεί να κρύβει μέσα του έναν τεράστιο θησαυρό.

Η HELLENiQ ENERGY έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια υπεράκτιων ερευνών υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, με παρουσία σε περίπου 80.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιων παραχωρήσεων. Οι συνεργασίες με την ExxonMobil και τη Chevron, η ολοκλήρωση σημαντικού μέρους των σεισμικών ερευνών και η προγραμματισμένη γεώτρηση στο Block 2 το πρώτο εξάμηνο του 2027 συνθέτουν μια δραστηριότητα που σήμερα λαμβάνει μηδενική αποτίμηση από το ταμπλό. Η αγορά μπορεί προς το παρόν να μην της δίνει αξία αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αξία δεν υπάρχει.

Το ερώτημα της αποτίμησης γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον όταν εξεταστεί η επιχειρηματική αξία του ομίλου. Με καθαρό δανεισμό περίπου 2,68 δισ. ευρώ, η σημερινή επιχειρηματική αξία προσεγγίζει τα 5,7 δισ. ευρώ.

Εάν το 2026 εξελιχθεί σύμφωνα με τις ενδείξεις που υπάρχουν σήμερα και η λειτουργική κερδοφορία κινηθεί προς τη ζώνη των 1,1 έως 1,15 δισ. ευρώ EBITDA, τότε ο όμιλος θα διαπραγματεύεται σε EV/EBITDA περίπου 5 φορές. Για έναν οργανισμό με ηγετική θέση στη διύλιση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κορυφαίο δίκτυο εμπορίας καυσίμων, αναπτυσσόμενο ενεργειακό βραχίονα, χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ πολλών γιγαβάτ και συμμετοχή σε υπεράκτιες ενεργειακές παραχωρήσεις, οι συγκεκριμένοι πολλαπλασιαστές παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλοί σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεν αναφέρομαι καν στα αμερικανικά που είναι κατά πολύ υψηλότερα.

Με βάση ένα από τα πλέον συντηρητικά σενάρια αποτίμησης που δίνει μόλις 6 φορές EV/EBITDA, η αξία του ομίλου μετακινείται προς τη ζώνη των 13,00 με 13,50 ευρώ ανά μετοχή ή ένα +32% από τη τωρινή τιμή, χωρίς να απαιτείται κάποια υπερβολική παραδοχή ή premium αποτίμηση από την αγορά. Πρόκειται ουσιαστικά για μια προσέγγιση που στηρίζεται σε λειτουργική κερδοφορία της τάξης των 1,1 έως 1,15 δισ. ευρώ EBITDA και σε πολλαπλασιαστές που χρησιμοποιούνται ευρέως σε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς ομίλους.

Και πάλι προσέξτε, γιατί στην αποτίμηση δεν ενσωματώνεται ουσιαστικά καμία αξία για το χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, τις νέες παραχωρήσεις που αποκτήθηκαν σε συνεργασία με τη Chevron, ούτε για τη στρατηγική συμμετοχή της ExxonMobil στα ελληνικά offshore projects.

Παράλληλα, δεν αποτυπώνεται πλήρως η προοπτική του Power, όπου η διοίκηση έχει θέσει σημαντικά υψηλότερους στόχους λειτουργικής κερδοφορίας, ούτε η δυνητική αξία του ώριμου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ των 1,5 GW. Τέλος, δεν αποδίδεται κανένα premium στην ηγετική θέση που κατέχει ο όμιλος στην ελληνική αγορά καυσίμων και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το σίγουρο είναι ότι η αγορά θα αρχίσει να πληρώνει την επόμενη σελίδα. Και η επόμενη σελίδα της HELLENiQ ENERGY φαίνεται διαφορετική από εκείνη που εξακολουθούν να βλέπουν αρκετοί επενδυτές. Η διύλιση παραμένει μια εξαιρετικά ισχυρή πηγή κερδοφορίας, όμως δίπλα της έχουν ήδη πάρει θέση η Enerwave, οι ΑΠΕ, το ενεργειακό trading, οι νέες επενδύσεις και ένα χαρτοφυλάκιο υπεράκτιων ερευνών που σήμερα συμμετέχει ελάχιστα στην αποτίμηση.

Με κεφαλαιοποίηση 3 δισ. ευρώ, η αγορά μοιάζει να προσεγγίζει τον όμιλο με αρκετή δόση συντηρητισμού. Αν όμως το πρώτο εξάμηνο επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που έχουν αρχίσει να σχηματίζονται γύρω από τα αποτελέσματα του 2026, τότε η συζήτηση δεν θα αφορά το αν η HELLENiQ ENERGY είναι μια καλή εταιρεία. Αυτό είναι ήδη γνωστό. Η συζήτηση θα αφορά το πόσο αξίζει πραγματικά μια εταιρεία με αυτά τα μεγέθη, αυτές τις ταμειακές ροές και αυτές τις προοπτικές.

Στο μεσοπρόθεσμο διάγραμμα η εικόνα είναι ακόμη πιο “προκλητική“. Η μετοχή διέλυσε ανοδικά την πολυετή καθοδική καμπύλη τάσης “W” που συνόδευε την HELLENiQ ENERGY επί σχεδόν δύο δεκαετίες και πλέον κινείται υπό την καθοδήγηση του ανοδικού στροφέα “S“. Ο συγκεκριμένος σχηματισμός σπρώχνει σταδιακά τη μετοχή προς την πρώτη μεγάλη ζώνη των 12,40 με 13,80 ευρώ.

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June 12, 2026