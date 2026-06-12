Nasdaq: Εκτόξευση της μετοχής της Space X – Πάνω από 2 τρισ. δολάρια η αποτίμηση της εταιρίας – Ο Ελον Μασκ πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία

Εκρηκτική άνοδο της τάξης του 19% σε σχέση με την τιμή διάθεσης σημείωσε η μετοχή της Space X, κατά την πρώτη, ιστορική ημέρα διαπραγμάτευσής της, στον Nasdaq, ανεβάζοντας την αποτίμησή της εταιρίας σε περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια και καθιστώντας τον Ελον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο της ιστορίας.

Η μετοχή της Space X έκλεισε στα 160.95 δολαάρι, κερδίζοντας 19.22% από την τιμή – στόχο των 135 δολαρίων.

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Οι επενδυτές έσπευσαν μαζικά να αγοράσουν μετοχές στη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή (IPO) στον κόσμο και να επενδύσουν στην (ευρύτερη) επιχειρηματική αυτοκρατορία του Έλον Μασκ που εκτείνεται από τους πυραύλους και τις δορυφορικές επικοινωνίες έως την τεχνητή νοημοσύνη και τη Wall Street.

Δεδομένου ότι η SpaceX θεωρείται πρόβα για μια νέα γενιά «γιγαντιαίων» εισαγωγών στο χρηματιστήριο, η αγορά παρακολουθεί επίσης στενά την επενδυτική διάθεση ενόψει πιθανών IPO εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης όπως η Anthropic και η OpenAI.

Η ιστορική εισαγωγή στο χρηματιστήριο εδραίωσε τον Μασκ ως τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία και κατέταξε τη SpaceX ανάμεσα στις πολυτιμότερες εταιρείες παγκοσμίως, παρόλο που η εταιρεία κατέγραψε ζημιές σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο έτος και εμφάνισε έσοδα που αντιστοιχούν μόνο σε ένα μικρό μέρος εκείνων άλλων τεχνολογικών κολοσσών με παρόμοια αποτίμηση.

Από μια αποθήκη στην κορυφή του κόσμου

Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης της SpaceX στη Νέα Υόρκη, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Έλον Μασκ, απηύθυνε μήνυμα από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τέξας.

«Είναι πραγματικά δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μια μικρή εταιρεία που ξεκίνησε σε μια αποθήκη στο Ελ Σεγκούντο φτάνει σήμερα να εισάγεται στο χρηματιστήριο μέσω της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής που έχει γίνει ποτέ», δήλωσε.

Ο Μασκ αποκάλυψε μάλιστα ότι στα πρώτα βήματα της εταιρείας δεν ήταν καθόλου βέβαιος για την επιτυχία της. «Έδινα στη SpaceX λιγότερες από 10% πιθανότητες να τα καταφέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Reuters

Παράλληλα, επανέλαβε το μακροπρόθεσμο όραμά του για την εξερεύνηση του Διαστήματος και τη μετατροπή της ανθρωπότητας σε πολυπλανητικό είδος.

«Θέλουμε να μπορούμε να μεταφέρουμε οποιονδήποτε θέλει να πάει στη Σελήνη, οποιονδήποτε θέλει να πάει στον Άρη ή οπουδήποτε αλλού στο ηλιακό σύστημα. Σε αυτό το σημείο είμαι βέβαιος ότι με την απίστευτη ομάδα που έχουμε στη SpaceX θα το πετύχουμε», είπε.

Αμέσως μετά, ο Μασκ πάτησε συμβολικά ένα κουμπί. Η στιγμή συνοδεύτηκε από βροχή κομφετί, ενώ από τα μεγάφωνα ακουγόταν το εμβληματικό «Rocket Man» του Έλτον Τζον, σε μια σκηνή που θύμιζε περισσότερο γιορτή για το μέλλον της διαστημικής βιομηχανίας παρά μια συνηθισμένη χρηματιστηριακή εισαγωγή.

Από τους πυραύλους στο γεωπολιτικό μονοπώλιο

Για χρόνια η SpaceX αντιμετωπιζόταν ως μια φιλόδοξη εταιρεία εκτοξεύσεων. Σήμερα όμως η εικόνα είναι διαφορετική. Το 2025 πραγματοποίησε 11 από τις 12 αμερικανικές αποστολές εθνικής ασφάλειας μεσαίας και βαριάς κατηγορίας, ενώ ανέλαβε όλες τις επανδρωμένες και εμπορευματικές αποστολές της NASA προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Πρακτικά, η αμερικανική κυβέρνηση εξαρτάται από τη SpaceX για κρίσιμες διαστημικές λειτουργίες. Και αυτό είναι μόνο η μία πλευρά της ιστορίας.

Starlink

Η πραγματική δύναμη της SpaceX ίσως να μην βρίσκεται στους πυραύλους αλλά στο Starlink. Το δίκτυο αριθμεί ήδη περισσότερους από 10.000 δορυφόρους χαμηλής τροχιάς και πάνω από 10 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως.Με άλλα λόγια, τρία στα τέσσερα ενεργά και ελιγόμενα δορυφορικά συστήματα που βρίσκονται σήμερα σε τροχιά ανήκουν στη SpaceX.

Το Starlink χρησιμοποιείται από στρατούς, αεροπορικές εταιρείες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, απομακρυσμένες κοινότητες και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.

Σε εμπόλεμες ζώνες έχει ήδη εξελιχθεί σε κρίσιμη υποδομή επικοινωνιών. Η αξία του δεν βρίσκεται μόνο στις συνδρομές που πουλά. Βρίσκεται στο γεγονός ότι όλο και περισσότερα κομμάτια της παγκόσμιας οικονομίας αρχίζουν να εξαρτώνται από αυτό.