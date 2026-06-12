shell:-Αναστέλλει-την-επαναγορά-μετοχών-ύψους-3-δισ.-δολαρίων

Η Shell διακόπτει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις 12 Ιουνίου έως το κλείσιμο της αγοράς στις 14 Ιουλίου, λόγω ορισμένων απαιτήσεων που σχετίζονται με τη συμφωνία της με την ARC Resources.

Στις 27 Απριλίου η Shell υπέγραψε οριστική συμφωνία για την εξαγορά της ARC Resources, μιας ενεργειακής εταιρείας που επικεντρώνεται στη λεκάνη σχιστολιθικού πετρελαίου Montney στη Βρετανική Κολομβία και την Αλμπέρτα του Καναδά.

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