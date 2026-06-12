sky-express:-Η-διοίκηση-της-ΥΠΑ-να-αναλάβει-τις-ευθύνες-της-για-τις-καθυστερήσεις-στο-«Ελ.-Βενιζέλος»

Να αναλάβει τις ευθύνες της για την ταλαιπωρία που υπέστησαν χιλιάδες επιβάτες και εργαζόμενοι στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, λόγω του ελέγχου στα συστήματα προσέγγισης του αεροδρομίου, καλεί τη διοίκηση της ΥΠΑ, η SKY express.

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Να αναλάβει τις ευθύνες της για την ταλαιπωρία που υπέστησαν χιλιάδες επιβάτες και εργαζόμενοι στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, λόγω του ελέγχου στα συστήματα προσέγγισης του αεροδρομίου, καλεί τη διοίκηση της ΥΠΑ, η SKY express.

Με σημερινή ανακοίνωση της η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι «οι εκτεταμένες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στις 10 και 11 Ιουνίου 2026, σε αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», συνδέονται με τον έλεγχο που αποφάσισε και ενημέρωσε μόλις στις 9 Ιουνίου να διενεργήσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στα συστήματα προσέγγισης του αεροδρομίου και, ειδικότερα, στο σύστημα ενόργανης προσγείωσης (ILS)».

Παράλληλα αναφέρει πως καθ´όλη τη διάρκεια των δύο αυτών ημερών «κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών της», ενεργοποιώντας άμεσα το σύνολο των διαδικασιών επιχειρησιακής υποστήριξης και εξυπηρέτησης για την έγκαιρη ενημέρωση των επιβατών και τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτησή τους.

Εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην επιλογή της διοίκησης της ΥΠΑ να διενεργηθεί έλεγχος αυτής της κλίμακας εν μέσω τουριστικής αιχμής, (θα μπορούσε να έχει προγραμματιστεί μήνες νωρίτερα ή και σε βραδινές ώρες), και χωρίς προηγούμενη, έγκαιρη ενημέρωση, επισημαίνοντας πως «η απουσία συντονισμού στέρησε από τους αερομεταφορείς τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν εγκαίρως τον προγραμματισμό των πτήσεων, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες για τους επιβάτες και να διαφυλαχθεί η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου».

Το αποτέλεσμα ήταν, όπως αναφέρει η SKY express, εκτεταμένη ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό, για τους εργαζομένους των αεροπορικών, των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, των στελεχών της ίδιας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και συνολικά του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Θεωρεί ότι ενέργειες τέτοιας βαρύτητας οφείλουν να επιφέρουν τις ανάλογες ευθύνες και καλεί τον Διοικητή της ΥΠΑ να αναλάβει τη σχετική ευθύνη».

Τέλος, ζητά από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίζουν στο εξής ότι «κάθε ενέργεια ικανή να επηρεάσει ουσιωδώς τη λειτουργία του αεροδρομίου θα συνοδεύεται από έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των αεροπορικών εταιρειών, με σαφή εκτίμηση των επιπτώσεων και κατάλληλο σχέδιο συντονισμού, προς προστασία των επιβατών και τη διαφύλαξη της εικόνας της Ελλάδας ως διεθνή τουριστικό προορισμό».

«Πυρά» κατά ΥΠΑ και από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Κατά της διοίκησης της ΥΠΑ για την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού από τις πρόσφατες καθυστερήσεις στέφεται με σημερινή ανακοίνωσή της η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ) υποστηρίζοντας πως η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού «θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν η διοίκηση είχε εκπληρώσει έγκαιρα και σωστά τις υποχρεώσεις της».

Η Ένωση αναφέρει πως ο συνδυασμός της προδιαγεγραμμένης καθήλωσης του αεροσκάφους που χρησιμοποιεί η ΥΠΑ για τον από αέρα έλεγχο ραδιοβοηθημάτων, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και η καθυστερημένη αντίδραση στην εύρεση λύσης για τον έλεγχο των συστημάτων ενόργανης προσγείωσης (ILS) που είναι εγκατεστημένα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), οδήγησαν στην πραγματοποίηση του απαιτούμενου, περιοδικού ελέγχου κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και σε συνθήκες υψηλής κυκλοφορίας.

«Το αποτέλεσμα ήταν η ύπαρξη υπερβολικών καθυστερήσεων που είχαν αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών και οδήγησαν στην ταλαιπωρία των επιβατών».

Επισημαίνει πως οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας της Προσέγγισης Αθηνών και του Πύργου Ελέγχου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών διαχειρίστηκαν με ασφάλεια και επαγγελματισμό έναν ιδιαίτερα αυξημένο όγκο κυκλοφορίας, υπό πιεστικές συνθήκες και σε ένα περιβάλλον υψηλής επιχειρησιακής πολυπλοκότητας.

Η Ένωση υποστηρίζει ότι είναι απαράδεκτο οι συνέπειες λαθών και παραλείψεων της διοίκησης της ΥΠΑ να μεταφέρονται στους ελεγκτές που βρίσκονται σε υπηρεσία και καλούνται να διαχειριστούν την πίεση που δημιουργείται στο σύστημα αερομεταφορών.

Παράλληλα, αναφέρει ότι είχε προειδοποιήσει ήδη από το 2025 πως ο σχεδιασμός που είχε επιλεγεί θα οδηγούσε με βεβαιότητα στην καθήλωση του αεροσκάφους της ΥΠΑ, χωρίς ωστόσο να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

Η ΕΕΕΚΕ καλεί τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας «να αναλάβει τις ευθύνες του και να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

1. Γιατί το αεροσκάφος της ΥΠΑ είναι καθηλωμένο; Ποιος ευθύνεται για την έλλειψη ανταλλακτικών;

2. Γιατί δεν προγραμματίστηκε νωρίτερα ο περιοδικός έλεγχος των ραδιοβοηθημάτων που εξυπηρετούν την ενόργανη προσγείωση στον ΔΑΑ;

3. Αφού τελικά χρειάστηκε να γίνει ο έλεγχος εντός της καλοκαιρινής περιόδου γιατί δεν επελέγησαν ώρες χαμηλής κυκλοφορίας για την πραγματοποίησή του, όπως γίνεται σε μεγάλα αεροδρόμια του εξωτερικού, όπου ο έλεγχος γίνεται ακόμα και τις νυχτερινές ώρες;».

Τέλος, η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας ζητά από τον διοικητή της ΥΠΑ να επανεξετάσει συνολικά το πρόγραμμα περιοδικών ελέγχων και συντήρησης του εξοπλισμού αεροναυτιλίας της ΥΠΑ, ώστε να μη διαταράσσεται η εναέρια κυκλοφορία σε περιόδους αυξημένης κίνησης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν ενέργειες που είναι από τη φύση τους αναμενόμενες και μπορούν να προγραμματιστούν.