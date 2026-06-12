Trastor: Πώληση γραφειακού κτηρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας για €9,9 εκατ.

Η Trastor Property Investments ανακοίνωσε την πώληση ενός ανεξάρτητου τετραώροφου κτηρίου γραφείων που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 168 και Σοφοκλέους στο Μαρούσι. Το κτήριο περιλαμβάνει γραφειακούς χώρους συνολικής επιφάνειας 2.228 τ.μ. καθώς και υπόγειους χώρους αποθήκευσης και στάθμευσης συνολικής επιφάνειας 3.301 τ.μ.

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Η συμφωνία ολοκληρώθηκε με συνολικό τίμημα 9,9 εκατ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Trastor Property Investments, Τάσος Καζίνος, δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση της πώλησης με τιμή 19,7% υψηλότερη από την τελευταία εκτίμηση και περίπου 28,2% υψηλότερη από την αρχική αξία του ακινήτου, αποδεικνύει την ικανότητά μας να παρέχουμε πραγματική αξία στους μετόχους μας μέσω της ενεργής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου μας.

Ακολουθώντας την πρόσφατη επένδυσή μας 38,6 εκατ. ευρώ για την απόκτηση τριών ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας, αυτή η συναλλαγή αντικατοπτρίζει την αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής μας, επιδεικνύοντας την ικανότητά μας να επενδύουμε σε ευκαιρίες με ισχυρές προοπτικές αξίας και να ανακυκλώνουμε ενεργά τα κεφάλαιά μας, δημιουργώντας υπεραξίες και αναβαθμίζοντας διαρκώς την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας.

Επιπλέον, αυτή η πώληση αναδεικνύει την εσωτερική υπεραξία του γραφειακού χαρτοφυλακίου της εταιρείας και επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ισχυρή επενδυτική ζήτηση για ποιοτικά γραφεία σε στρατηγικές τοποθεσίες, οι οποίες είναι θεμελιώδης πυλώνας της επενδυτικής μας στρατηγικής. Με βάση αυτή τη δυναμική, παραμένουμε αφοσιωμένοι στη σύνεση στη διαχείριση των κεφαλαίων μας και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας.».