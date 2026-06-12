wall-σε-αναμονή:-Το-βλέμμα-σε-συμφωνία-ΗΠΑ–Ιράν-και-στη-μεγαλύτερη-ipo-όλων-των-εποχών

Ο δείκτης S&P 500 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος την Παρασκευή 12/6, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν τόσο τις εξελίξεις γύρω από μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν όσο και την πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή της SpaceX.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύς δείκτης της αγοράς υποχωρεί κατά 0,03% στις 7.392,21 μονάδες στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει απώλειες 0,32% στις 25.732,54 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύεται κατά 0,24% στις 50,970.36 μονάδες.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στράφηκε στις αναφορές ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση της Ουάσιγκτον για άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο, καθώς και δέσμευση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, το - μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί στην Ελβετία ακόμη και την Κυριακή, αν και η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Οι κινήσεις των αγορών ακολουθούν το ισχυρό ράλι της Πέμπτης, το οποίο τροφοδοτήθηκε από την ανάκαμψη των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών, αλλά και από τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται κοντά.

Στο επίκεντρο η ιστορική IPO της SpaceX

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την εισαγωγή της SpaceX στο Nasdaq. Η εταιρεία του Ίλον Μασκ θα διαπραγματεύεται με το σύμβολο SPCX και έχει ορίσει τιμή διάθεσης στα 135 δολάρια ανά μετοχή, αποτιμώντας την στα 1,77 τρισ. δολάρια.

Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει 555,6 εκατομμύρια μετοχές, αντλώντας περίπου 75 δισ. δολάρια. Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία, η δημόσια εγγραφή θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 22 δισ. δολάρια που είχε αντλήσει η Alibaba Group το 2014.

Τα συμβόλαια perpetual futures της SpaceX υποδηλώνουν άνοδο περίπου 30% για τη μετοχή μετά το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο.

Οι προσδοκίες για την εισαγωγή της SpaceX ώθησαν υψηλότερα και άλλες εταιρείες του κλάδου. Η μετοχή της Rocket Lab ενισχύθηκε κατά 4%, ενώ η EchoStar κατέγραψε άνοδο 7%.

Ανησυχίες για την επίδραση της IPO στις αγορές

Παρά το θετικό κλίμα, ορισμένοι αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι το τεράστιο μέγεθος της δημόσιας εγγραφής ενδέχεται να ασκήσει πιέσεις στην αγορά.

Ο στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων μετοχών του Wells Fargo Investment Institute, Douglas Beath, σημείωσε ότι ιστορικά οι μεγάλες δημόσιες εγγραφές πραγματοποιούνται σε περιόδους ισχυρής επενδυτικής αισιοδοξίας, ωστόσο η αυξημένη προσφορά νέων μετοχών μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμες αναταράξεις.

Όπως ανέφερε, η έκθεση των αμερικανικών νοικοκυριών στις μετοχές βρίσκεται ήδη κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει αρκετούς επενδυτές σε πωλήσεις υφιστάμενων τοποθετήσεων προκειμένου να χρηματοδοτήσουν συμμετοχή στη νέα έκδοση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και οι επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ενδέχεται να αυξήσουν τη μεταβλητότητα των αγορών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Παρά τις επιφυλάξεις, ο Beath δήλωσε ότι εξακολουθεί να βλέπει θετικά τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τον κλάδο της πληροφορικής, αν και προειδοποίησε ότι οι επενδυτές δεν θα πρέπει να ακολουθούν άκριτα την πρόσφατη άνοδο των μετοχών. Όπως σημείωσε, έως τις 29 Μαΐου ο τεχνολογικός κλάδος είχε ενισχυθεί κατά 37% από τον Απρίλιο, έναντι ανόδου 17% για τον S&P 500 στο ίδιο διάστημα.

Το ράλι της Πέμπτης επανέφερε τόσο τον S&P 500 όσο και τον Nasdaq Composite σε θετικό έδαφος για την εβδομάδα, με τους δύο δείκτες να οδεύουν προς εβδομαδιαία κέρδη 0,14% και 0,39% αντίστοιχα. Ο Dow Jones παρέμενε ελαφρώς αρνητικός σε εβδομαδιαία βάση, με απώλειες της τάξης του 0,04%.