Αλλαγή-σκυτάλης-στους-ΓΓ-του-Υπουργείου-Ναυτιλίας

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Αλλαγές στη διοικητική σύνθεση του Υπουργείου Ναυτιλίας φέρνει η πρόσφατη μετακίνηση του κ. Ευάγγελου Κυριαζόπουλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαδεχόμενος τον κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη. Συγκεκριμένα, «ισχυροποιείται»ο ρόλος του κ. Μανώλη Κουτουλάκη ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων στο ΥΝΑΝΠ. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης…

Αλλαγές στη διοικητική σύνθεση του Υπουργείου Ναυτιλίας φέρνει η πρόσφατη μετακίνηση του κ. Ευάγγελου Κυριαζόπουλου στη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαδεχόμενος τον κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη.

Συγκεκριμένα, «ισχυροποιείται»ο ρόλος του κ. Μανώλη Κουτουλάκη ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων στο ΥΝΑΝΠ. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Λειψών Φώτης Μάγγος αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Έχοντας διαγράψει μακρά πορεία στην αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα σε ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων, ο κ. Μάγγος γνωρίζει με επάρκεια τα ζητήματα της νησιωτικότητας και της τοπικής ανάπτυξης.

Από την πλευρά του, ο κ. Κουτουλάκης βρίσκεται στο ΥΝΑΝΠ τα τελευταία επτά χρόνια και αντικαθιστά τον κ. Κυριαζόπουλο στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων.

Το who is who των κ. Κουτουλάκη και Μάγγου

Ο κ. Κουτουλάκης κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Χωροταξία και στην Περιφερειακή Πολιτική και είναι υποψήφιος Διδάκτωρ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με αντικείμενο την έρευνα και ανάλυση των χωρικών και οικονομικών επιπτώσεων επιλεγμένων ευρωπαϊκών πολιτικών στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2010-2012) σε ζητήματα αξιολόγησης Δημόσιων και Ιδιωτικών Επενδύσεων, συμμετοχή στη διαμόρφωση ειδικών καθεστώτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και συμμετοχή στη διαμόρφωση προγραμμάτων ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Την περίοδο 2014-2015 διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στον τομέα ανάλυσης και σχεδιασμού Πολιτικών Κοινωνικών Προγραμμάτων, Προγραμμάτων Ενεργητικής Απασχόλησης, Κατάρτισης τομεακών Πολιτικών, ενώ παράλληλα συμμετείχε στον επιχειρησιακό προγραμματισμό των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την περίοδο 2014-2020. Έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών σε θέματα μεταρρυθμίσεων δημοσίου τομέα με έμφαση στην Τοπική Ανάπτυξη και τη Δημόσια Διοίκηση.

Επίσης, έχει συμμετάσχει ή συντονίσει την υλοποίηση πολυάριθμων αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων για Δήμους, Περιφέρειες και έχει αποκτήσει εξειδίκευση σε θέματα ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού δημοσίων φορέων και διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα γαλάζιας ανάπτυξης, νησιωτικότητας, περιφερειακής πολιτικής. Έχει διδάξει στο πρώτο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» με τη σύμπραξη και της ΕΕΤΑΑ. Έχει συμμετάσχει σε διδασκαλία στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Παν. Πειραιώς, καθώς επίσης και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ιδίου Πανεπιστημίου, ενώ διετέλεσε επικεφαλής του Γραφείου Διαμεσολάβησης και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2017-2019) και συντονιστής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Πειραιώς και Νήσων Αττικής.

Ο κ. Μάγγος γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του1973 στη Ρόδο. Είναι παντρεμένος με την μαία, Πελαγία Τσαλίκη και πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Μετά από Πανελλήνιες εξετάσεις, εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) απ’ όπου αποφοίτησε το 1996. Γνωρίζει Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά.

Κατά τα έτη 1996-1997, υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία σε Κόρινθο, Λέρο, Κω και Λειψούς έχοντας το Βαθμό του Λοχία Πεζικού, ενώ ταυτόχρονα, συμμετείχε σε πιλοτικό πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς του στρατού, διδάσκοντας αμισθί στο Γυμνάσιο Λειψών. Εργάστηκε ως ωρομίσθιος στο Γυμνάσιο – Λ.Τ. Λειψών (1997-2001).

Ως αναπληρωτής στο Λύκειο Πέτρας Λέσβου καθώς και στο Γυμνάσιο – Λ.Τ Λειψών, όπου δίδασκε το μάθημα της Ολυμπιακής Παιδείας (2002-2003). Το 2004 διορίστηκε μόνιμος εκπαιδευτικός στη Ρόδο, αφού πέτυχε στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς (2002).

Έπειτα, δίδαξε σε διάφορα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο Καλυθιών, Καζούλειο 4ο Γυμνάσιο Ρόδου, Γυμνάσιο Αφάντου , Λύκειο Αφάντου και Βενετόκλειο 1ο Λύκειο Ρόδου) έως και το 2011. Την ίδια περίοδο, επέστρεψε στο νησί του, όπου εργάζεται μέχρι σήμερα ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής.

Παράλληλα, έχει διδάξει σε πρόγραμμα επιμόρφωσης νεοδιόριστων καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΠΕΚ Πειραιά). Έχει εργαστεί στο Βρετανικό Συμβούλιο ως βοηθός επόπτη εξετάσεων (assistant supervisor) του Πανεπιστημίου του Κεμπριτζ για τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (lower, advance, proficiency) 1992-1997.

Μεγάλωσε στους Λειψούς και ολοκλήρωσε τις Λυκειακές σπουδές του με Άριστα στο Γυμνάσιο – Λυκειακές Tάξεις Λειψών στο οποίο και διετέλεσε Πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς (1989-1991).

Εκλέχθηκε πρώτος σε σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για δύο συνεχόμενες τετραετίες (1999-2006). Αμέσως μετά, ίδρυσε την παράταξη «ΛΕΙΨΟΙ, ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με επικεφαλής τον ίδιο.

Στις δημοτικές εκλογές του 2014, εκλέχθηκε Δήμαρχος Λειψών.