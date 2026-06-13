Γιατί-«εξαφανίστηκε»-η-διοικήτρια-της-Κεντρικής-Τράπεζας-της-Ρωσίας-;

Ακυρώθηκαν τα ραντεβού της και δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση εδώ και μέρες! Το μυστήριο γύρω από το πού βρίσκεται η Ελβίρα Ναμπιουλίνα , η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, μεγαλώνει. Οι εικασίες εντάθηκαν αφότου η 60χρονη διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, για περισσότερο από μία εβδομάδα.

Η απουσία της από αρκετές σημαντικές εκδηλώσεις ήταν ιδιαίτερα αισθητή: Στις 4 Ιουνίου, για παράδειγμα, το όνομά της αφαιρέθηκε αιφνιδίως από τη λίστα ομιλητών του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF).

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Η Ναμπιουλίνα απουσίασε επίσης από μια έκθεση στη Μόσχα και από ένα συνέδριο της Εθνικής Ένωσης Αγοράς Κινητών Αξιών, στις 9 Ιουνίου.

Αυτό που ανέβασε τις εικασίες ήταν η απουσία της Ναμπιουλίνα από μια συνάντηση κορυφαίων οικονομολόγων με τον πρόεδρο Πούτιν στις 10 Ιουνίου. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στον πληθωρισμό και τα επιτόκια – τα βασικά ζητήματα της Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή .

Ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ,, δήλωσε ότι η Ναμπιουλίνα είναι απλώς, άρρωστη. «Οι άνθρωποι μερικές φορές αρρωσταίνουν – δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο σε αυτό», δήλωσε ο Πεσκόφ και της ευχήθηκε μόνο «υγεία και δύναμη».

Αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης κάνουν όμως λόγο για κατ’ οίκον περιορισμό.

Ο Ντμίτρι Σκορομπούτοφ, πρώην αρχισυντάκτης της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, που ζει εξόριστος στην Ελβετία. ισχυρίζεται σε ένα βίντεο στο YouTube ότι η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας βρίσκεται ουσιαστικά σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Αντίθετη με την επιστράτευση

Οπως ισχυρίζεται ο Σκορομπούτοφ, οι εικασίες εντάθηκαν μετά από μια έντονη αντιπαράθεση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, η Ναμπιουλίνα φέρεται να έστειλε τελεσίγραφο στον Ρώσο πρόεδρο: θα παραιτηθεί εάν ο Πούτιν κηρύξει πλήρη επιστράτευση για τις ανάγκες του πολέμου στην Ουκρανία.

Το κανάλι Telegram “Mozhem Obyasbit” υπονοεί ότι η απουσία της Ναμπιουλίνα θα μπορούσε να είναι μια μορφή σιωπηλής διαμαρτυρίας κατά της πολεμικής πολιτικής του Κρεμλίνου.

Αν και πρώην έμπιστη φίλη του Ρώσου προέδρου, η Ναμπιουλίνα φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτησης και εγκατάλειψης της χώρας. Η θητεία της λήγει το 2027.

Το “Mozhem Obyasbit” επικαλείται πηγές εντός της Κεντρικής Τράπεζας που ισχυρίζονται ότι ή Ναμπιούλινα έχει καταστήσει σαφές στον Πούτιν ότι θα συνεχίσει στη θέση της μόνο υπό ορισμένες συνθήκες: Σε περίπτωση πλήρους επιστράτευσης και κλεισίματος των συνόρων, δεν θα είναι πλέον πρόθυμη να εκτελεί τα καθήκοντά της.

Διπλωματική νόσος

Σύμφωνα με πηγές της αντιπολίτευσης , η Ναμπιουλίνα έπασχε από «διπλωματική ασθένεια». Είχε ενημερώσει τον πρόεδρο Πούτιν για τα σχέδιά της, στη συνέχεια «ασθένησε διπλωματικά» και τώρα περιμένει την απάντησή του.

«Σε περίπτωση που κηρυχθεί πλήρης επιστράτευση, η παραίτηση της Ναμπιουλίνα και η πιθανή αποχώρηση από τη Ρωσία θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως «ακραία απιστία», υποστηρίζει το κανάλι Mozhem Obyasbit.

Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν προκύψει εικασίες στη Ρωσία σχετικά με την υγεία κορυφαίων αξιωματούχων όταν δέχονται πολιτικές πιέσεις. Έχουν υπάρξει και στο παρελθόν φήμες ότι η Ναμπιουλίνα είχε νοσηλευτεί .

Η Ελβίρα Ναμπιουλίνα έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί ξανά σε οικονομικό συνέδριο της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας το αργότερο στις αρχές Ιουλίου. Μένει να φανεί αν η «διπλωματική νόσος» της διοικήτριας της ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, θα έχει αντιμετωπιστεί.

Ρωγμές στην οικονομία

Σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, πάντως, οι ρωγμές στη ρωσική οικονομία γίνονται εμφανείς.

Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο επειδή οι Ουκρανοί εξαπέλυσαν πρόσφατα επανειλημμένες αεροπορικές επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου και μεσαίου βεληνεκούς εναντίον της καρδιάς ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη Πέμπτη από το Ινστιτούτο του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οικονομικών Μετάβασης της Στοκχόλμης, οι συγγραφείς και των δύο ερευνητικών ιδρυμάτων επιβεβαιώνουν πολυάριθμες αδυναμίες στην οικονομία της Ρωσίας.

Ένα από τα πολλά συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι η οικονομία της Ρωσίας δείχνει «σαφή σημάδια διαρθρωτικής εξάντλησης» μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου, όπως αναφέρεται στην ανάλυση με τίτλο «Τέλος παιγνιδιού: Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας φτάνει στα όριά της».

Σύμφωνα με την έκθεση, η τρέχουσα φάση του πολέμου έχει δώσει ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι η οικονομία της Ρωσίας έχει φτάσει στο «τελικό της στάδιο».

Ενώ η ρωσική οικονομία αρχικά αποδείχθηκε αρκετά ανθεκτική στα πρώτα χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία, τα δημοσιονομικά αποθέματα του κράτους έχουν πλέον «ουσιαστικά εξαντληθεί», υποστηρίζει ο Μόριτζ Σουλάρικ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου του Κιέλου.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι η κινητήρια δύναμη του Πούτιν πίσω από τον πόλεμο στην Ουκρανία – αλλά μειώθηκαν κατακόρυφα το 2026. Κατά το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν κατακόρυφα κατά 45% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, καταλήγει η ανάλυση των δύο οικονομικών ερευνητικών ινστιτούτων.

«Τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου μειώθηκαν από 6,5% του ΑΕΠ στην αρχή του πολέμου σε μόλις 1,8% τον Απρίλιο του 2026» αναφέρει η έκθεση, υποστηρίζοντας ότι αυτό έχει «αποδυναμώσει σημαντικά» τα οικονομικά θεμέλια της Ρωσίας και ότι η ρωσική οικονομική ανάπτυξη έχει σε μεγάλο βαθμό «περιέλθει σε στασιμότητα». Ταυτόχρονα, «οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου που προκύπτουν από τον Πόλεμο του Κόλπου είναι πιθανό να έχουν μόνο προσωρινές θετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις», λέει ο Σουλάρικ .

Οι αμυντικές δαπάνες

Όπως αναφέρει η διαδικτυακή πύλη Trading Economics, οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας αυξήθηκαν σε πάνω από 190 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Το 2024, αντίθετα, είχαν διαμορφωθεί σε περίπου 149 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ενώ οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας αυξάνονται, το έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό της Ρωσίας αυξήθηκε απότομα κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με έκθεση των Ινστιτούτων του Κιέλου και της Στοκχόλμης, αυτό σημαίνει ότι το όριο του ελλείμματος του προϋπολογισμού που είχε προϋπολογιστεί για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος 2026, έχει ήδη επιτευχθεί.