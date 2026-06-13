Δεν-μπορεί-να-αποκλειστεί-η-αποχώρηση-της-Γαλλίας-από-το-κοινό-πρόγραμμα-αρμάτων-με-τη-Γερμανία

Σύμφωνα με τον CEO της Rheinmetall, υπάρχει ο κίνδυνος αλλά ακόμα δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Γαλλία ενδέχεται να αποχωρήσει από το γαλλογερμανικό πρόγραμμα ανάπτυξης αρμάτων μάχης MGCS (Main Ground Combat System), σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Rheinmetall, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη ένα πλήγμα για την αμυντική συνεργασία στην Ευρώπη.

«Υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση», δήλωσε ο Αρμίν Παπέργκερ στην γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, σχολιάζοντας το μέλλον του προγράμματος.

Στο έργο συμμετέχουν επίσης η KNDS, η γαλλογερμανική κοινοπραξία κατασκευής αρμάτων μάχης, και ο γαλλικός αμυντικός όμιλος Thales, οι οποίοι διατηρούν επίσης μερίδια στο πρόγραμμα.

Το MGCS θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα κοινά αμυντικά εγχειρήματα μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας, με στόχο την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς κύριων αρμάτων μάχης που θα αντικαταστήσουν τα σημερινά συστήματα, όπως το Leopard 2 και το Leclerc. Η πιθανή αποχώρηση της Γαλλίας θα μπορούσε να δημιουργήσει αβεβαιότητα για το μέλλον του προγράμματος και να περιπλέξει περαιτέρω τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για κοινή αμυντική βιομηχανική ανάπτυξη.

Ο Παπέργκερ δήλωσε ότι η Γαλλία εξετάζει το ενδεχόμενο δραστικών περικοπών στον προϋπολογισμό του προγράμματος, προσθέτοντας ότι στις συζητήσεις έχει τεθεί η πρόταση να μειωθούν οι δαπάνες σε «λιγότερο από το μισό» σε σχέση με τα αρχικά σχέδια.

Μέχρι στιγμής, οι εταιρείες που συμμετέχουν στο μετοχικό σχήμα του έργου έχουν λάβει μόλις 25 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 29 εκατομμύρια δολάρια) από την έναρξη του προγράμματος, πρόσθεσε ο Αρμίν Παπέργκερ.

Το Main Ground Combat System (MGCS) ξεκίνησε το 2017, όταν η Γερμανία και η Γαλλία συμφώνησαν να συνεργαστούν για την ανάπτυξη ενός νέου κύριου άρματος μάχης που θα διαδεχθεί το Leopard 2 της Γερμανίας και το Leclerc της Γαλλίας. Ωστόσο, το πρόγραμμα έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες καθυστερήσεις.

Οι δηλώσεις του Παπέργκερ έρχονται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Γερμανίας και της Γαλλίας να εγκαταλείψουν το κοινό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους Future Combat Air System (FCAS), ενώ πηγές αναφέρουν ότι η δομή διακυβέρνησης της KNDS έχει επίσης προκαλέσει εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Εάν επιβεβαιωθεί η αποχώρηση της Γαλλίας από το MGCS, θα πρόκειται για ακόμη ένα σημαντικό πλήγμα στις προσπάθειες της Ευρώπης να αναπτύξει κοινά αμυντικά συστήματα και να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία στον τομέα της άμυνας.