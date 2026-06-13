Ιράν:-«Σχεδόν-έτοιμο»-το-κείμενο-μνημονίου-με-τις-ΗΠΑ,-τέσσερα-αμερικανικά-αεροσκάφη-αναχώρησαν-για-Ευρώπη-ενόψει-υπογραφών

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι το κείμενο του μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του, αν και υπογραμμίζει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση για την επίτευξη συμφωνίας.

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Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ότι η ιρανική πλευρά δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις «κόκκινες γραμμές» της κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον.

Όπως ανέφερε, τα δημοσιεύματα που αφορούν την ημερομηνία και τον τόπο υπογραφής μιας ενδεχόμενης συμφωνίας παραμένουν εικασίες, καθώς τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί μέχρι στιγμής. Πρόσθεσε ωστόσο ότι σημαντικό μέρος του διαπραγματευτικού κειμένου έχει ήδη ολοκληρωθεί, κατηγορώντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έχουν μεταβάλει επανειλημμένα τη στάση τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Την ίδια ώρα, πηγή προσκείμενη στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Fars, διέψευσε ότι η Τεχεράνη έχει εγκρίνει οποιοδήποτε προσχέδιο προκαταρκτικού μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ.

Σε ανάλογο τόνο κινήθηκε και το πρακτορείο Tasnim, το οποίο ανέφερε ότι έως ότου υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το Ιράν, οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με πιθανή συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη.

Προειδοποιήσεις για «αδιέξοδο χωρίς τέλος»

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε για ένα «ατέρμονο αδιέξοδο» μετά τις χθεσινές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ περί στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι λανθασμένες στρατηγικές και απερίσκεπτες αποφάσεις θα επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση, καταστρέφοντας ενεργειακές υποδομές και αγορές.

«Θα δημιουργήσετε ένα αδιέξοδο χωρίς τέλος, στο οποίο θα παραμείνετε παγιδευμένοι για χρόνια. Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενα νέα αμερικανικά πλήγματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ απείλησε, μετά ανακοίνωσε συμφωνία και έστειλε αεροσκάφη στην Ευρώπη

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά απόψε», αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί ότι επιδιώκει τελικά τον έλεγχο του νησιού Χαργκ, που αποτελεί τον βασικό κόμβο των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών.

Παρά τη νέα στρατιωτική ένταση, τρεις ιρανικές πηγές και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επέμεναν ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραμένουν ανοιχτά σημαντικά ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία, με κυριότερο τη διαδικασία αποδέσμευσης δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό.

Την ίδια στιγμή, τέσσερα μεταγωγικά αεροσκάφη C-17 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας αναχώρησαν, σύμφωνα με το Axios, την Πέμπτη για την Ευρώπη μεταφέροντας εξοπλισμό που σχετίζεται με πιθανή μετάβαση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε τελετή υπογραφής συμφωνίας στη Γενεύη τις επόμενες ημέρες, εξέλιξη που ενισχύει τα σενάρια περί προόδου στις διαπραγματεύσεις παρά τη συνεχιζόμενη κρίση.

Ο Τραμπ είπε χθες ότι η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί στην Ευρώπη ήδη από αυτό το σαββατοκύριακο.